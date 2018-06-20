İyi de Kocaelispor’u kim konuşacak?

Şimdi ‘İyi’ deyince, Akşener propagandası yapılıyor sanılmasın…

Alakası yok…

İzmitliyiz, Rizeliyiz, Ankaralıyız, Afrikalıyız diye ayırım yapıp, ona göre oy kullanacaklardan değiliz…

Zaten şu pazar günü gelse de, şu seçim caf cafları bitse…

Dünyanın herhalde en gürültülü seçim kampanyaları bizde yapılıyordur…

Tüm partiler sokaklarda bas bas bağıran araçlarıyla propaganda yaparken evlerinde hasta olarak yaşayanlar ve gürültü işkencesi çekenlerin ne kadar desteğini alacaklar, merak ediyorum?..

Neyse konumuza dönelim…

Yani kentimize gelip miting yapan siyasi liderler ve Kocaelispor konusuna…

***

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kente her gelişinde, mutlaka Kocaelispor ile ilgili bir mesaj vermiştir…

Karaosmanoğlu’na seslenerek ‘Başkanım el at şu Kocaelispor’a’ demiştir…

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, 10 gün önce kentimize gelen Erdoğan da “Yaa, bir Kocaelispor’u Süper Lig’e çıkaramadınız’ diyerek kenti fırçalamıştır…

Yine de, bir kelam da olsa, Kocaelispor’dan söz etmiştir…

Ancak diğer siyasi liderler…

Kemal Kılıçdaroğlu…

Muharrem İnce…

Sezai Temelli…

Temel Karamollaoğlu…

Ve aklınıza gelecek diğerleri…

Kocaelispor’un ‘K’sinden bile bahsetmediler…

Bu yazı yazılırken de Meral Akşener henüz konuşma yapmamıştı…

O da Kocaelispor demezse artık, biz ‘Pes’ diyeceğiz…

Ama o kadar da değil…

İzmit’in kızı olarak, mümkün değildir Kocaelispor lehine konuşmaması…

Pekala, liderlerin, kentin tam göbeğine gelerek Kocaelispor hakkında konuşmamasını nasıl izah edersiniz?..

Suçu bu partilere ve liderlerine mi atarsınız, yoksa Kocaelispor yönetimine mi, halkına mı, halkın takımını liderlerin bile tanımamasına mı?..

Hepsi bir arada…

Sen kendini Ankara’da anlatamıyorsan…

Türkiye’de hiç anlatamazsın…

Başkan ve yönetim olarak kabuğuna çekilmişsen ve siyasilerden yararlanamıyorsan, lobi kuramıyorsan, hatayı kendinde arayacaksın…

Bir pankart yaptırıp da ‘halkın takımı’ havası atmakla bu iş olmuyor…

Hele hele pankartsız, hem de pazartesi günü olmasına rağmen 20 bin kişiye oynarken, ‘Halkın takımı’ pankartlı bin kişiye oynamanın mantığını kimse açıklayamaz…

Çevrenizdekileri küstürürseniz, sonuç bu olur…

***

Transfer yasağı için geceli gündüzlü bir çalışma yapıldığı görülüyor…

Bunun gizli sürdürülmesi de mantıklı…

Bu arada, alacaklarından vazgeçiyorlar diye. Kimseye de teşekkür edecek halimiz yok…

O damlar kulübü bugünlere getirdi…

Bu unutulmamalı…

Yaklaşım bu olmalı…

Para geldiği zaman, bunun transfere harcanmaması gerektiğini, devre arasındaki canlı yayın programında söyleyen bizdik…

Ben sözümüz hala arkasındayım…

Yeni bir transfer fırtınası, kulübü bir daha açılmamak üzere kapatacaktır…

Hele hele, şu andaki son derece sağlıksız bir Türk futbolu ve onun transfer politikası içerisindeyken…

***

Siyasiler Kocaelispor’u konuşmuyor…

Kentte Yeşil Siyahlı kulübümüzün izleri siliniyor…

İsmetpaşa yıkılıyor…

Yeni stadın dolmaması riski yüksek…

Yürüyüş Yolu’nda İzmitli bulabilmek için büyüteçle gezmek gerekiyor…

Kentin özellikle merkez mahalleleri bir bir, magandalar tarafından istila ediliyor…

Şehir içerisinde, çok yakında hepinizin isyan etmeye başlayacağı ‘Esmer çeteler’ yükseliyor…

İzmit ismi de…

Kocaeli ismi de…

Kocaelispor ismi de…

Siliniyor…

***

Nitekim Cumhurbaşkanı, bundan 10 gün önceki mitingde Anıtpark’ın tam ortasında ‘Artık Kocaeli de İstanbul’a dahil oldu’ demedi mi?..

***

Önce Osmanlı döneminde Kadıköy, sonra Üsküdar, Beykoz, Anadolu Hisarı…

Osmanlı dönemindeki Kocaeli Sancağı sınırları içinde olan bu yerleri bir bir kaybetmişiz…

Cumhuriyet döneminde de Adapazarı, Altınova elimizden çıkmış…

Şimdi de Gebze, Darıca, Çayırova ayrılmak istiyor…

Ya, Kocaelispor’un kurulduğu Baç’taki sembol olan Çınarlı Camii bile yıkıldı…

Yarın bir gün tek başına öksüz kalan 300 yıllık çınar da yıkılır merak etmeyin !..

Çevresini Arap esnaflar sardı bile…

Şimdi asın bakalım o pankartı!..

‘Halkın takımı Kocaelispor’lular…