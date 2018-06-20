Hüseyin Ayaz’a bu seçimlerdeki hedefini sordum, bakın ne dedi

AKP’de bu seçimlerde Türkiye genelinde kırılma bekleniyor mu?

Bekleniyor…

Kocaeli’de?

Kocaeli’de de bekleniyor.

Eğer beklenmemiş olsaydı, iktidar partisi, şimdiye kadar kapısının önünden geçmesine dahi izin vermediği binde ne bileyim kaçlık partileri içeri buyur eder miydi?

Güç sahibi olduğu günlerde dahi pek ciddiye alınmayan, iz bırakmadan “siyaset mezarlığına” gömülüp giden, “ahı gitmiş vahı kalmış” Tansu Çiller’den “medet umar davranış içine” girer miydi?

Demek durum “istediği gibi” değil ki, AKP, Tansu Çiller’e bile muhtaç hale geldi.

Her neyse…

Ben asıl size bugün AKP’nin Kocaeli’deki kalesi Başiskele’den söz etmek istiyorum.

Partideki olası kırılma Başiskele’de de yaşanır mı?

Yoksa Başiskele, her şeye rağmen bayrağı zirvede tutmaya devam edebilir mi?

Bu soruların muhatabı hiç şüphesiz Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz.

Telefon açtım sordum:

“Başkan, şimdiye kadarki bütün seçimlerde AKP en fazla oyu Başiskele’den aldı. 12 ilçe arasında hep birinci oldunuz. 24 Haziran seçimlerinde bu sihir bozulur mu? Şampiyonluğu bir başka ilçeye kaptırmak söz konusu olabilir mi?”

“Mümkün değil. Önümüzdeki seçimde de bayrağı zirveye dikeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın…”

“Daha önceki seçimlerde oy oranlarınız nasıldı?”

“Başiskele, biliyorsunuz Mart 2008’de ilçe oldu. İlçe olduktan sonra ilk seçimimiz 2011 seçimiydi. Partimizin ilçemizdeki oy oranı o seçimde yüzde 63.53 idi. 2014 seçimlerinde yüzde 57.7, 16 Nisan 2017 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 71.07, 7 Haziran 2015 seçiminde yüzde 58.68 ve 1 Kasım 2015 seçiminde yüzde 66.49… Türkiye ortalamasının hep sekiz, on, on iki puan önündeyiz…”

“24 Haziran seçimlerinde Başiskele’deki oran ne olur?”

“Hedefimiz yüzde 70! Bu hedefi yakalamak için gece gündüz çalışıyoruz. Ben Türkiye genelinde kırılma yaşanacağını sanmıyorum. Hele bizim burada kırılma hiç olmaz. Aksine oy oranımızı artıracağız…”

“Her iki seçimde de mi? Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği…”

“Evet, her ikisinde de… Her iki seçimde de hedefimiz yüzde 70!”

***

Hüseyin Ayaz, her zamanki gibi çok iddialı konuştu.

”Bizim burada kırılma yaşanmaz” dedi.

”Seçimlerde yüzde 70 oy oranını tutturacağız” diye de ekledi.

İddiaya girmedik.

“Seçimlerden sonra görüşürüz” dedik.

Şunun şurasında 4-5 gün kaldı…

Cengiz Sarıbay, bundan sonra ne yapacak?

İyi çocuktur…

Şimdiye kadar partisi CHP ne zaman göreve çağırdıysa, tereddüt etmeden koşmuştur.

Bu dönem, “il başkanlığından milletvekilliğine geçme” düşüncesi içindeydi.

Baskın seçim kararı alınınca, takvim sıkışınca, Cengiz Bey’in planı yattı.

Geçenlerde telefonla konuşurken yokladım:

“Bu seçimlerin hemen arkasından yerel seçimler var. Büyükşehir belediye başkanlığı sana yakışır…”

“Yok istemem… Bizden artık geçti… Milletvekillik olsaydı, olurdu… Kısmet değilmiş… Belediye Başkanlığı bu yaştan sonra zor iş... Görevimizi tamamlayıp emaneti teslim edelim, bizden bu kadar.”

“Dur, noktayı koyma, yarın fikrin değişebilir…”

“Yok, değişmez. Artık kendime ve aileme daha fazla zaman ayırmam lazım…”

***

Cengiz Sarıbay’ın düşüncesi, il başkanlığından sonra siyasete noktayı koymak.

Ama bugünkü düşüncesi…

Yarın neler olur, bilinmez.

Siyasette yarını bugün konuşmak çok zor!

GÜNÜN SORUSU

ZAMAN TÜNELİ

1)Deprem sonrası bir cenaze töreninden

İşte size 1999 yılından bir fotoğraf karesi. 20 yıl önceden… Büyük deprem sonrası çekilmiş. Sefa Sirmen Büyükşehir Belediye Başkanı, Kemal Köse Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili, Koray Aydın dönemin Bayındırlık Bakanı, Osman Pepe Fazilet Partisi Milletvekili ve Cumali Durmuş Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili… Geri planda çelenkler bulunduğuna ve yüzler asık olduğuna göre, muhtemelen bir cenaze töreninde çekilmiş. Bugün Koray Aydın siyasetin göbeğinde, diğerleri ise kenarında.

2)Ercüment Şahin, Yakup Gürkan ve Funda Doğan…

1999 yılında genel ve yerel seçimler aynı tarihte yapılmıştı. 18 Nisan’da… Bu fotoğraf, o seçim sürecinden. DYP’nin üç önemli ismi milletvekilliğine adaylıklarını koymuşlar, basının karşısında böyle poz vermişlerdi. Ercüment Şahin Kandıra Belediye Başkanı idi, istifa edip milletvekili aday adayı olmuştu. Yakup Gürkan DYP İzmit İlçe Başkanı idi, istifasını verip milletvekili olmak istemişti. Ve Dr. Funda Doğan da devletteki görevinden istifa etmiş milletvekili adaylığı için başvurmuştu. O günlerden ne güzel bir anı değil mi?