Körfez Devlet Hastanesi’nden ilginç bir hikaye daha

Körfez Devlet Hastanesi ile ilgili gördüklerimiz duyduklarımız bitmek bilmiyor. Her defasında hayal kırıklığı, her defasında garip hikayeler.

Zaman zaman bu olumsuzluklar haber olarak da yansıyor. Ama düzelen bir şey yok… Geçtiğimiz günlerde benzer bir olayı ben yaşadım.

Oğlum rahatsızlandığı için Körfez Devlet Hastanesi’ne götürdüm. Hastane yine kalabalıktı.

Numara aldık, güvenlik görevlisi, hasta içeri girdikçe numara söylüyor, bir sonraki numaraya sahip olan hasta muayene yapılacak olan odanın önüne geliyordu.

İçeride bayan doktor sırayla hastaları kabul ediyordu.

İçeriden çıkanlar da söylene söylene hastaneden ayrılıyordu. Bir gariplik olduğunu fark ettim.

Neyse sıra bize geldi.

Daha kapıdayken doktor, “Sadece hasta girsin” dedi. Bunu bizden öncekilere de söylüyordu. Hasta olan oğlumun 3,5 yaşında olduğunu hatırlatınca, “Tamam bir kişi gelsin yanında” dedi.

Neyse eşim girdi. 2 dakika sonra çıktı.

Ne olduğunu sordum.

“Anlamadım, ateşini ölçüp ilaç yazdı” dedi.

Oğlumu kucağıma alıp yeniden içeriye girdim, doktor hanıma, “Neden muayene etmediniz, boğazlarına bari bakın” dedim.

Bana, “İshal olan çocuğun boğazına mı bakılır” dedi.

Bende kendisine, “Size ishal olduğunu kim söyledi ki. Çocuk kusuyor ve üşüdüğünü söylüyor” dedim.

Bu tenkitten sonra gelip oğlumun boğazına bir saniyeliğine bakıp “Hee bir şey yok” dedi ve bizi gönderdi.

Tartışmaya değmeyeceğini düşünerek özel hastanenin yolunu tuttum.

Bu aralar Körfez Devlet Hastanesi’ne ek bina yapılması gündemde.

Bence binadan daha acil sıkıntılar var ve önce onların giderilmesi gerekiyor.

Wellborn Otel’de geleneksel parti

Wellborn Otel’in geleneksel olarak düzenlediği “Yaza Merhaba Partisi” 28 Haziran Perşembe günü yapılacak. Haluk Ulusoy’un sahibi olduğu Wellborn Otel’in havuz kenarında düzenlenecek olan partisi özel gösterilere de sahne olacak.

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Engelli meclisinde seminer günü

İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Engelli Kadın Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Engellilerde Cinsellik ve Toplumsal Bakış” konulu seminer 22 Haziren Cuma günü Sivil Toplum Merkezi’nde yapılacak. Klinik Psikolog Beyza Ünal ve Uzman Psikolog Danışmanı Hilal Döner’in konuşmacı olarak katılacağı seminerin başlama saati ise 13.00 olarak belirlendi.