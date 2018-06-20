Umuttepe’de 10 bin ağacı kurtarmaya var mısınız?

CHP Çevre ve Sağlık Komisyonu, çevreye ve insan sağlığına son derece duyarlı bir komisyon…

Komisyon, İzmit Umuttepe’ye çöp fabrikası yapılmaması için büyük çaba harcıyor…

Komisyon adına gazetemize açıklama gönderen Diş Hekimi Müzeyyen Topçu Tan, bugün yapacakları etkinlikle ilgili bilgi verdi…

"Bu ağaçları kestirmeyeceğiz. Umuttepe’de 10 bin ağaç kurtarılmak için sizleri bekliyor” diyen Tan, şu açıklamayı yaptı;

"CHP Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Tarım Orman İş Sendikası, Umuttepe'de yapılması planlanan evsel katı atık yakma tesisinin inşası için kesilecek 10 binden fazla ağacı kurtarmak doğrultusunda bir eylem planı hazırladı.

20 Haziran 2018 Çarşamba günü (bugün) saat 11.00’da KAOB (Kocaeli Akademik Odalar Birliği)’un da katılımıyla oluşturulan teknik heyetle birlikte tesisin yapılması planlanan Umuttepe mevkiinde bulunan İzmit Orman Depo Alanının olduğu bölgeye gidilerek, incelemeler yapılacak ve aynı zamanda ağaç katliamının önüne geçebilmek adına ağaçlara birer kimlik verilecektir.

Teknik Heyet tesisin kurulmasının doğuracağı zararlar konusunda daha önce KAOB’un hazırladığı raporu inceleyerek, bilgi alışverişinde bulunacak ve kamuoyunu bilgilendirecektir.

Teknik heyette yer alan isimler:

1- Doç Dr. Yücel Çağlar

2-Prof Dr. Doğan Kantarcı

3-Prof Dr. Metin Sarıbaş

4-Orm Yük Müh. Mustafa Zengin

5-Dr. Mehmet Başaran

6- Prof Dr. Ünal Akkemik

7-Prof Dr. Miktad Kadıoğlu

8-Prof Dr .Necmi Aksoy

9- Prof Dr. Ömer Karbaba

10- Prof Dr. Alaaddin Bobat

11-Ziraat Müh. Özgür Yılmaz

12-Çevre Müh. Sait Ağdacı

13-Kimya Müh. M. Halim Karabekir

14- Harita Müh. Murat Selim Çepni

15-Jeoloji Müh. Niyazi Temizkan

16- Diş Hekimi Müzeyyen Topçu Tan

20 Haziran Çarşamba günü (bugün) saat 11.00 da Yenicuma Cami’nin önünden Umuttepe'ye hareket edilecektir...

Kamuoyuna saygılarımızla,

**

CHP Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Tarım Orman İş Sendikası, bugün önemli bir etkinlik yapacak.

Hem çöp fabrikasının yapılacağı alanı inceleyecek, hem de bilgilendirme yapacak.

24 Haziran seçimleri nedeniyle çöp fabrikasıyla ilgili bir durağanlık var…

CHP’liler, her fırsatta çöp fabrikasını dile getirerek, kamuoyuna unutturmamaya çalışıyorlar…

Siz de çöp fabrikasına karşıysanız, saat 11.00’de Yeni Cuma Cami’nde buluşun ve Umuttepe’ye gidin…

Yeni dünyayı SP inşa edecek

Daha önce yüzde 10 barajına takılan Saadet Partisi tabanı, kendi partisi yerine AKP’ye veriyordu… Bu seçimlerde Saadet Partisi’nin baraj sorunu yok… Millet İttifakı içinde yer alan SP, Kocaeli’de 75 bin oy alırsa, 1 milletvekili çıkaracak. 24 Haziran seçimlerine iddialı bir şekilde hazırlanan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adayı Sedat Uslu, önceki gün AGD’yi ziyaret etti. Uslu, Milli Görüş gençliğinin önemine vurgu yaptı. Sizler, Anadolu Gençlik mensupları olarak Erbakan Hoca’mızın imanlı ve inançlı gençlik idealine hizmet ediyorsunuz. Duruşunuzla, ahlakınızla emsallerinize büyük bir örnek teşkil ediyorsunuz. Tükenmek üzere olan umutlarımızı yeniden yeşertiyorsunuz. Sizlerle yeni bir dünyayı inşa edeceğiz” diyerek AGD’ye övgüler yağdırdı…

Tarhan, Gümüşhane’de

CHP’de seçilmesi garanti milletvekilleri arasında yer alan Tahsin Tarhan, çok rahat… Bu seçimlerde yerel basına reklam bile vermeyi düşünmedi… Nasıl olsa seçiliyorum havasında… Genel merkez Tarhan’ı dördüncü veya beşinci sıraya koysaydı, o zaman fıldır fıldır seçim çalışması yapardı diye düşünüyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi, nasıl olsa seçilmesi garanti olan Tahsin Tarhan’ı seçim güvenliği için Gümüşhane'de görevlendirdi. Bilindiği gibi Tarhan, Gümüşhaneli… Yani kendi memleketinde seçim güvenliğini sağlayacak. Ne diyelim, hayırlı olsun…