Kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Çünkü Çeşme, Çubuk ve Malatya’da düzenlenecek uluslararası turnuvalar, Konya’da oynanacak lig maçları ile yaz kıyasıya mücadelelere sahne olacak. Yazımı hazırladığım sırada organizasyonların kayıtları tamamlanmak üzereydi.

Buna gore;

26 Haziranda başlayacak 6. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcuları Büşra Arığ, Süha Özel, Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü sporcusu Burak Çolak ve bireysel olarak katılan Erdem Öner,

2 Temmuzda başlayacak Türkiye Gençler Satranç Şampiyonasında Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu Spor Kulübü sporcusu Oğuzhan Ertekin,

23 Temmzuda başlayacak Çubuk Belediyesi 4. Uluslararası Satranç Turnuvasında Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu Spor Kulübü sporcuları Gamze Ark, Arif Ark, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcuları Emre İşçi, Yağmur Görücü, Gölcük Belediye Spor Kulübü sporcusu Kerem Çiftçi, Altın Çocuklar Satranç Spor Kulübü sporcusu Zeynep Çiftçi, D4 Satranç Spor Kulübü Derneği sporcuları Orhan Turan, Furkan Güleşçe, bireysel olarak katılan Yusuf Eren Melek, Cemal Arda Bilir, Muhammed Tuna Bilir, Bedirhan Bekri, Ecrin Zeycan Şahin mücadele edecekler.

Liglerde ise 9 Temmuzda başlayacak Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında ikinci lige çıkmak için Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu Spor Kulübü, 15 Temmuzda başlayacak Türkiye Satranç İkinci Liginde ise birinci lige çıkmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü mücadele edecekler.

Tüm sporcu ve kulüplerimize başarılar diliyorum ve okulların yaz tatiline girdiği günlerde mutlu haberlerini bekliyorum.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> 6. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası 26 Haziran - 01 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çeşme’de düzenlenecek.

>>> Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 29 Haziran - 08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Polonya, Krakow'da düzenlenecek.

>>> Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası 2-7 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenecek.

>>> Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası, 09-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç İkinci Ligi, 15-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Birinci Ligi, 15-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek.

>>> Çubuk Belediyesi 4. Uluslararası Satranç Turnuvası 23-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

>>> Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, 24 Temmuz - 5 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

>>> 6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası 6-11 Ağustos 2018 tarihleri arasında Malatya’da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** GCT Hızlı ve Yıldırım YourNextMove 2018

(12 - 16 Haziran 2018/BEL)

GM So,Wesley (ELO 2778/USA - 1993 Doğumlu)

GM Giri, Anish (ELO 2782/NED - 1994 Doğumlu)

1.c4 Af6 2.g3 e5 3.Fg2 d5 4.cxd5 Axd5 5.Ac3 Ab6 6.Af3 Ac6 7.d3 Fe7 8.0–0 0–0 9.Fe3 Fe6 10.Kc1 Ad5 11.Axd5 Fxd5 12.Vc2 Ke8 13.a3 a6 14.Kfd1 Ff6 15.Ad2 Fxg2 16.Sxg2 Fg5 17.Fxg5 Vxg5 18.e3 Ve7 19.Ae4 Kac8 20.Ac5 Ad8 21.d4 e4 22.d5 f5 23.Axa6 Af7 24.d6 Axd6 25.Axc7 Ked8 26.Vb3+ Vf7 27.Ae6 Kxc1 28.Kxc1 Ke8 29.Ad4 Vxb3 30.Axb3 Sf7 31.Ad4 g6 32.Kc3 Sf6 33.Kb3 Ke7 34.a4 Se5 35.a5 Sd5 36.Kb6 Kf7 37.b3 g5 38.a6 bxa6 39.Kxa6 Ab7 40.Kb6 Ad6 41.Ka6 Ab7 42.Kh6 Ad6 43.Kh5 Kg7 44.Kh6 Kf7 45.Kh5 Kg7 46.h4 gxh4 47.Kxh4 Se5 48.Kh6 Kf7 49.Kh5 Sf6 50.Kh6+ Se5 51.Sh3 Kb7 52.Kh5 Sf6 53.Kh6+ Se5 54.Sh4 Ab5 55.Ae2 Ke7 56.g4 Ad6 57.Ad4 1–0

** GCT Hızlı ve Yıldırım YourNextMove 2018

(12 - 16 Haziran 2018/BEL)

GM So,Wesley (ELO 2778/USA - 1993 Doğumlu)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2808/AZE - 1985 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Fg2 dxc4 5.Af3 a6 6.0–0 Ac6 7.e3 Kb8 8.Ve2 b5 9.b3 cxb3 10.axb3 Fd6 11.Kd1 Ve7 12.Fb2 0–0 13.Kc1 Fb7 14.Ae5 Ab4 15.Fxb7 Kxb7 16.Ac6 Axc6 17.Kxc6 e5 18.dxe5 Fxe5 19.Fxe5 Vxe5 20.Kaxa6 Kd8 21.Ka2 h5 22.Ad2 h4 23.Af3 Ve4 24.Kc1 h3 25.Kac2 Ad5 26.Ae1 Ab4 27.Kd2 Kxd2 28.Vxd2 Ka7 29.Vd7 Ka8 30.Vxh3 Ad3 31.Axd3 Vxd3 32.b4 Vd2 33.Vf1 Vxb4 34.Kb1 Vc3 35.Vxb5 Ka1 36.Ve8+ Sh7 37.Kxa1 Vxa1+ 38.Sg2 Vf6 39.Vd7 c6 40.h4 g6 41.g4 Sg8 42.g5 Vc3 43.Vd8+ Sh7 44.Vd4 Vc2 45.Vf4 Sg8 46.e4 c5 47.Vb8+ Sh7 48.Ve8 Sg7 49.Ve5+ Sg8 50.Vd5 c4 51.h5 Vd3 52.hxg6 1–0

** GCT Hızlı ve Yıldırım YourNextMove 2018

(12 - 16 Haziran 2018/BEL)

GM Caruana, Fabiano (ELO 2816/USA - 1992 Doğumlu)

GM So,Wesley (ELO 2778/USA - 1993 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Fe7 6.d3 b5 7.Fb3 d6 8.a4 Fd7 9.c3 0–0 10.Fc2 Ke8 11.Ke1 h6 12.Abd2 b4 13.d4 Kb8 14.d5 bxc3 15.bxc3 Aa5 16.Fa3 c6 17.c4 Vc7 18.Fd3 Ab7 19.Ab3 a5 20.Fc1 Fg4 21.Fe3 Ad7 22.h3 Fxf3 23.Vxf3 Abc5 24.Axc5 Axc5 25.Fxc5 dxc5 26.Ff1 Kb4 27.Ked1 Keb8 28.g3 cxd5 29.exd5 Fd6 30.h4 Vd7 31.Fd3 g6 32.g4 Ve7 33.h5 Vg5 34.hxg6 fxg6 35.Vg2 Kf8 36.Ke1 Kb3 37.Ke3 Kf4 38.Ff5 Kb2 39.Fe6+ Sg7 40.Kf1 Kxc4 41.Vg3 Kbb4 42.Vh2 Kf4 43.Sh1 e4 44.f3 h5 45.Vh3 hxg4 46.Fxg4 Kb8 47.Vg3 Kh8+ 48.Sg2 Kxg4 0–1

** GCT Hızlı ve Yıldırım YourNextMove 2018

(12 - 16 Haziran 2018/BEL)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2766/RUS - 1983 Doğumlu)

GM So,Wesley (ELO 2778/USA - 1993 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 Af6 4.d3 Fc5 5.c3 0–0 6.0–0 d6 7.h3 Ae7 8.d4 Fb6 9.Ke1 d5 10.Axe5 Axe4 11.Ad2 Ad6 12.Fd3 f6 13.Aef3 Ff5 14.Ab3 Fxd3 15.Vxd3 Ag6 16.Ac5 Ke8 17.Fd2 c6 18.b3 Vc7 19.Kxe8+ Kxe8 20.Ke1 Kxe1+ 21.Axe1 Fxc5 22.dxc5 Ae4 23.b4 Ae5 24.Vc2 Ac4 25.Af3 Acxd2 26.Axd2 Ve5 27.Axe4 Vxe4 28.Vd1 Vc4 29.Vg4 Vxg4 30.hxg4 Sf7 31.Sf1 f5 32.gxf5 h5 33.Se2 Sf6 34.Se3 Sxf5 35.Sf3 g6 36.a4 a6 37.g3 g5 38.g4+ hxg4+ 39.Sg3 Se4 40.Sxg4 Sd3 41.Sxg5 Sxc3 42.f4 d4 43.f5 d3 44.f6 d2 45.f7 d1V 46.f8V Vg1+ 47.Sh6 Vh2+ 48.Sg6 Vg3+ 49.Sh6 Vh4+ 50.Sg6 Vg4+ 51.Sh6 Ve6+ 52.Sg7 Ve5+ 53.Sg6 Sxb4 54.Vf7 Vg3+ 55.Sh6 Ve3+ 56.Sg7 Vc3+ 57.Sh7 Vc2+ 58.Sh6 Vc1+ 59.Sg7 Vb2+ 60.Sf8 Vh8+ 61.Se7 Ve5+ 62.Sf8 Vxc5+ 63.Sg8 Vd5 0–1

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Vc7+ Şe8 2.Şg7#