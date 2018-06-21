Ve seçim için son günler…

24 Haziran’da Türk siyasi tarihinin en önemli seçimini yapacağız toplum olarak…

Meseleyi öyle dallandırıp budaklandırmadan direkt sonuca gideyim…

Ben de bir Türk vatandaşıyım. Bu ülkede yaşamaktan ötürü şanslıyım ve bundan dolayı gururluyum. Siyaset konusunda her ne kadar aktif olarak işin içinde olmasam da elbette benim de bir düşüncem var.

Aynı zamanda toplumun da genel bir tarzı var. Milletimiz artık sorgulamadan oy vermiyor. Kimi zaman bizzat aday partiler ve lider içinden en iyisini tercih ediyor, kimi zaman da kötünün iyisi diyerek bir yere kanalize olabiliyor.

Ama toplum artık doğruyu yanlıştan, düzü eğriden, olumluyu olumsuzdan ayırt etmeden, kısacası durup düşünmeden hareket etmiyor.

Boşu boşuna karar verip sandık başına gitmiyor…

Bugün gelinen noktada ise Türkiye’deki seçmen profili şu noktaya gelmiş durumda:

1-) Selahattin Demirtaş’ı bakan ya da devlet başkanı yardımcısı yapmak isteyen bir zihniyeti kabul etmiyoruz…

n Bir partiye seçime girmesi için milletvekillerini, terör örgütü PKK’nın arka bahçesi olan başka bir partiye de barajı geçmesi için oylarını kiralık veren bir zihniyeti istemiyoruz…

2-) “Orada can veririz, çakıl taşı vermeyiz” diyen Çiller’in gerçek Kardak kahramanlığını milletin dikkatinden kaçırıp, sosyal medyadan başka bir partinin destekçileri olan vatandaşlara hakaret etmeyi asker gururuna yakıştıran sakallı sözüm ona kahraman sonradan siyasileri istemiyoruz…

3-) Terör örgütünü destekleyen, içinde “PKK, Türk ordusunu tükürüğüyle boğar” diyen siyasilerin yer aldığı bir partinin cumhurbaşkanı adayını neredeyse kahraman ilan edecek mantığın sahiplerini kabul etmiyoruz…

4-) Terör örgütünün paçavrası ile Türk bayrağını, adeta eşit görüp yan yana gösteren, böylece o örgütün nihai amacı terör devleti kurmasını neredeyse kabul etmiş gibi olan, geçmişte iktidar tarafından vekil listesine alınmayan sahte aktivistlerin Türk siyaset sahnesinde yer almasını istemiyoruz…

5-) (ÇOK ÖNEMLİDİR…) Milli Ekonomi Modeli’nin mucidi BTP lideri Haydar Baş’ın vaatlerini adeta çalıp, “İşsiz gençlere maaş”, “Ev kadınlarına maaş”, “Emeklilere ikramiye” gibi projeleri kendilerininmiş gibi gösteren ucuz siyasi modelleri istemiyoruz…

6-) Terörle mücadele sırasında kullanılan “Silahlı İhsansız Hava Araçlarını (SİHA) kullanmayın” diyerek Türkiye’de muhalefetin adeta içine eden bir mantığı kabul etmiyoruz…

Ve daha bazı noktalar var…

Tabi bunlar benim küçük tespitlerim.

Kısacası (bana göre) Türkiye’de muhalefet belki düne göre biraz daha güçlü, ancak siyaset modeli ile tam anlamıyla keşmekeş hale gelmiş durumda. İktidarın hataları yok mu, elbetteki var. Ancak şu anda devletin bekası çok önemli. Geçmişte o ‘açılım’ muhabbetlerine nasıl karşı çıktıysam, şimdi de teröre karşı gösterilen mücadelenin de o kadar destekçisiyim.

Her ne kadar bugün ülkemizde iktidardan çok muhalefetin sorgulandığını düşündüysem de, yine de 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Sonuçta millet ne derse en doğrusu odur…