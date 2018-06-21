Seçime giderken “vatandaş” olabilmek!

İnsanlık tarihi, “insanın insana zulmü ve sömürüsü” öyküleriyle doludur.

İnsan, insana “KÖLE” olmuş!

Egemen güç, insanı ezmeyi, sömürmeyi, işkenceyi ve öldürmeyi “hak” saymış kendine!

Zaman içinde “HAK, ÖZGÜRLÜK” gibi kavramlar ortaya çıkmış.

İnsanın “İNSAN” olmaktan kaynaklanan “doğal ve yaşamsal hakları” Birleşmiş Milletler örgütü üyesi devletler tarafından onaylanmış.

ULUS DEVLET kavramı ile birlikte, “farklı etnik ve dinsel kökenden” insan toplulukları “ortak bir ulusal kimlik” altında “birlikte yaşama iradesi” ile bir araya gelmişler.

TEK KİŞİ, TEK SÜLALE egemenliği tarihin sayfalarına atılmış.

İnsan haklarına saygılı her devletin “temel kimliği” Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK DEVLETİ” olarak belirlenmiş.

İlk adım DEMOKRASİ;

Demokrasi, birey ve toplum için bir “YAŞAM BİÇİMİ” olmalıdır.

Demokrasinin ilk adımı “SEÇİM” dir.

Ama; hilesiz, oyunsuz NAMUSLUCA BİR SEÇİM!

Seçimde “hile ve oy hırsızlığı” varsa, siyasi iktidar yasadışıdır!

Seçimler, “Yargı denetiminde” yapılır. Ancak; “Yargı, siyasi iktidarın güdümünde olmamalıdır!”

Seçim sürecinde “eşit koşullarda yarışmak” demokrasinin ikinci koşuludur! Siyasi iktidar, “Devlet olanaklarını kullanıyorsa” o seçimde “haksız rekabet” ve “adaletsizlik” vardır!

Demokrasi, tek kelimeyle “KATILIM” dır!

Demokratik bir Hukuk Devleti’nde her şeye “TEK KİŞİ” karar veremez!

Toplumun farklı kesimleri MECLİS’te yer alabilmeli, ülke için her karar “ORTAK İRADE” ile verilmelidir!

Meclis’teki “halkın vekilleri” tek kişinin iradesiyle parmak kaldırıp indiriyorsa, o vekiller halkın temsilcileri değil, bir siyaset efendisinin zincirsiz köleleridir!

Meclis, yalnızca “Yasama” görevi yapmaz. Aynı zamanda “siyasi iktidarı denetler.” Yanlışların üstü “parmak gücüyle” örtülemez!

Ya “VATANDAŞ” olabilmek?

Vatandaş;

Kendi özgür iradesiyle hareket eder. Siyaset patronlarının kendisine dayattığı adayları körü körüne desteklemez!

KİM olduğunu bilir! Siyasi partileri “KİMDEN YANASIN?” sorusuyla sorgular!

İnancı ve etnik kökenleri “siyaset malzemesi” yapan siyasetçilere ve siyasi partilere saygı duymaz!

Vatandaş, devlet kaynağından “rüşvet dağıtan” siyasetçiye boyun eğmez!

Ülkesinin içinde bulunduğu “maddi manevi sorunlar” hakkında bilgi sahibidir. YALANLARA KANMAZ!

Komşu ülkeler başta olmak üzere, pek çok ülke ile kavgalı bir siyasetin, ülkesine ve kendisine çok ağır bedeller ödettiğini ve ödeteceğini görür!

Kendisi gibi düşünmeyen bir başka vatandaşı “düşman, hain” diye damgalamaz! “Kin ve nefret” duyguları ile bakmaz!

Okur, dinler, araştırır. Kendisine her anlatılanı “körü körüne” kabul etmez!

En başta dedik ya; “DEMOKRASİ BİR YAŞAM BİÇİMİDİR!

24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza

“İNSANCA BİR YAŞAM” umudu getirmesi dileğiyle…