Karamürsel’de ormanlar yok ediliyor, yöneticiler uyuyor mu?

Çevreye, ormana, doğaya sahip çıktığımı bilen okurlar, zaman zaman çevreyle ilgili çeşitli ihbarlarda bulunurlar…

Gazetemize mail göndererek sorunları dile getirirler…

Önceki gün de Karamürsel’den bir ihbar geldi…

Okurumuz, ormanın talan edildiğini belirtip, bir de fotoğraf attı…

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Gazetemizi mail gönderen okurumuz, gönderdiği fotoğraflarla Karamürsel’de ‘Orman yok ediliyor Neredesiniz?’ diyerek tepkisini ifade etti…

Buraya ne yapılacak? Kim ne yapacak, ya da kimlere verildi? gibi sorular sordu…

Karamürselli vatandaşın orman talanıyla ilgili gönderdiği maili birlikte okuyalım;

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“Karamürsel’in her tarafına Huzurun Başkenti yazılıyor… Ama Huzurun Başkenti denilen Karamürsel’de orman talanları var… Tepeköy Mahallesi ve 4 Temmuz Mahallesi arasındaki D-130 Karayolu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Denetim İstasyonu üst kısmı, yani anlayacağınız denize sıfır bir yer önü lebi derya deniz, Osmangazi Köprü görünümlü açık havalarda İstanbul Adalarını dahi görme imkanı bulunan bir yer, değer biçilemez bir konumda.

Ormanlık alan yeşilin bütün tonları yanı sıra tam anlamıyla ormanlık alan, çeşitli ağaçlarla süslenmiş ama denizden çekilen bu fotoğraflar insanın içini sızlatıyor.

Yaklaşık 20 dönüm ormanlık alan yok edilmiş, kim niçin neden yok etmiş, şu anda bilinmiyor! Tarla yeri açma, yerleşim yeri kurma alanı mı olacak bilinmiyor.

Hemen aklımıza yaklaşık 3 yıl önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun Karamürsel Altınkemer Plajında denize girdiği sırada Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’la diyalogu geliyor. Karaosmanoğlu, şöyle kafasını arkaya çevirerek, ‘İsmail, o ormanlık alana kim inşaat yapıyor’ sorusuna karşılık İsmail Yıldırım, vatandaş bizden önce ruhsatını almış, kendine ev yapıyor söylemine karşılık Karaosmanoğlu, ‘ başkan biliyorsun ben ormanı, yeşili çok seviyorum, ormanın ve yeşilin yok edilmesini istemiyorum, meclisi topla hemen karar alınsın (şu an yok edilen ormanlık alan için) oralara hiçbir şekilde inşaat yapılamaz ve ormanlık alan yok edilemez kararı alın ve bağlayın’ konuşması aklımıza geliyor.

Ve yine hemen yaklaşık 3 yıl önce şu anda yok edilen ormanlık alan biri yada birileri tarafından kasıtlı olarak yangın çıkartılarak yok edilmek istenmiş 3 defa yapılan girişim itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürülmüştü. Bu İtfaiyenin kayıtlarında mevcut. Polisin de kayıtlarında mevcut.

Bu olayların ardından burada yangın çıkartan kişi ya da kişiler yakalanamamıştı.

Şimdi bu konuşma ve yangın girişimlerin ardından bir anda burada yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alanın bu şekilde yok edilmesi kafa karıştırıyor. Orman Müdürlüğünün ve belediyenin haberi var mı?

Vatandaşın dediği gibi beyler, yetkililer ‘Karamürsel’de orman yok ediliyor’ sesimize kulak veren biri yada birileri yok mu burada neler oluyor bir açıklaması olan var mı?

Bekliyorum, unutmadan o ağaçları söküyoruz yerine ceviz ağacı, mesire alanı yada başka ağaç dikeceğiz gibi saçma bir açıklama olmaz inşallah!!!”

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Yukarıda okurumuzun orman talanıyla ilgili gönderdiği değerlendirmeyi yazdım…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Karamürsel Belediyesi yetkilileri, Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bu konuyu araştırıp gereğini yapmalı…

Yaptıkları araştırmanın sonucunu da bize bildirsinler…

Bildirsinler ki ben de köşemde yazım, kamuoyunu aydınlatayım…

Şarj istasyonundan NE İSTEDİNİZ?

Akülü tekerlekli sandalye kullanan engeli vatandaşlar, en büyük korkularından biri olan yolda şarj bitmesi sorununa çözüm olarak İzmit Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarına yerleştirilen Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonunu kullanılmaz hale getirdiler. Kimin ya da kimlerin ne amaçla zarar verdiği bilinmezken, vatandaşlar tepki göstererek,”Sizce bunu bir kedi, köpek v.s. bir hayvan yapmış olabilir mi? Hayır. Olsa olsa insan görünümlü yaratıklar yapmıştır diye düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi?” diyerek sitemlerini dile getirdiler. Bunu yapanların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istediler.

Osmanlı tokadı!

İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende 500 din görevlisine bisiklet hediye etti. Doğan, törende bir konuşma yaptı. Doğan bir de siyaset yaparak, “Türkiye büyüdükçe, İzmit’te büyüyüp gelişmektedir. Türkiye’nin geleceğini, devletimizin bekasını, dünya mazlumların geleceğini etkileyecek bir kararın aşamasındayız. 24 Haziran’da kullanacağımız oy bu açıdan çok önemli. 24 Haziran’da Türkiye düşmanlarına, İslam düşmanı ülkelere sandıkta Osmanlı tokadını vuralım” dedi. Yıllardır Türkiye’yi iyi yönetemeyenler, suçu kendilerinde değil, dış güçlerde bulurlar. Doğan da bu kervana katılan siyasetçiler arasında yer aldı.

Davul zurnalı davetiye

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 18. Geleneksel Helva Şenliği davetiyelerini dağıtmaya başladı. Her yıl davullu zurnalı yapılan davetiye dağıtımı sırasında gazetemizi de ziyaret eden dernek yöneticileri, davul zurna eşliğinde davetiyelerini sundu. 18 Haziran’da başlayan helva şenlikleri etkinlikleri 22 Haziran Cuma günü saat 14.30’da İzmit Belediyesi önünde ve 20.00’da Doğukışla Gençlik Parkında helva dağıtımı ve konserleri yapılacak.