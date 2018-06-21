Transferler er meydanını bozuyor!

Rekortmen…

Efsane…

Bileği bükülmez adam…

Sanırım kimden söz ettiğimi anlamışsınızdır…

Evet…

Bu kentin değil, Türkiye sporununun en başına bile damgasını vurmuş bir yaşayan efsaneden söz ediyorum…

Karamürselli Rekortmen Başpehlivan Ahmet Taşçı…

Adı adeta Kırkpınar ile özdeşleşen Taşçı ile bayramlaşırken, koyu bir sohbete de daldık…

Edirne’de geleneksel bayrak dikme töreninde, 30 yıl önce, onun ilk ve tek fotoğrafını çeken gazeteciydim…

Tarihe geçmiştim onunla birlikte…

Sonra iki-üç-dört derken, rekor üstüne rekorlar kırdı…

Bileği bükülmedi…

Benim izlediğim müsabakada, finalde, 2 metrelik rahmetli Saffet Kayalı’yı yenmişti…

Hiç unutmuyorum…

İki adım ötemde olmuştu bu final…

Yağlı çimlerin kokusunu hala duyumsarım…

Tarih kokan Sarayiçi’nde, mesleğimden büyük keyif almış ve çok heyecanlanmıştım…

Dile kolay…

Yıllardır TRT’nin tek spor programında yağlı güreşleri de takip eden biri olarak, bu kez tarihe yakından tanıklık ediyordum…

Taşçı ile bunları da gözlerimiz nemlenerek andık…

Tam 30 yıl geçmiş…

Ben mesleğe o zaman yeni başlamıştım…

Aradan geçen bunca zamanda pek sık görüşemedik, ama kalplerimiz hep birdi…

Zamanın belediye başkanı ve valisi bir türlü onu içine sindirememiş, gerekli alakayı göstermemişti…

O da yıllarca hep küskün kaldı bu kente…

Haklıydı…

Aynı zamanda, Dünya Şampiyonu olan Kandıralı Efsane Dünya Şampiyonu karatecimiz Haldun Alagaş’a da bu kent ihanet etmişti…

Sahip çıkmamış, İstanbul’a göndermişti…

Şimdilerde Karaosmanoğlu Taşçı ile buzları eritti sanıyorum…

Şampiyonu, gecikmeli de olsa el üstünde tutuyor…

Hakkını iade ediyor…

***

Neyse dönelim konumuza…

Ahmet Taşçı’ya, “Kocaeli kentinin son yıllardaki başarısızlığının” nedenini sordum…

İşte yanıtı…

“İlgi, alaka 5 kat arttı, başarı geriledi… Kimseye garip gelmesin. Evet ilgi artı, ama bu kez de başarı geriledi. Çünkü işin içine transfer girdi. Para girdi. Bizim yağlı güreş kültürümüzün hızla eridiği bir dönemden geçiyoruz. Yani para icat oldu, erlik bozuldu. Eskiden tam tersi, hiç ilgi alaka yoktu. Biz yine de büyük başarılar elde etmiştik. Şimdi imkanlar süper. Ben 4-5 metrekare yerlerde güreşlere hazırlandım. Rekorlar kırdım. Mucize gibi bir başarıydı bu. Şimdi onlarca güreş sahası var, ama başarı yok !.. Çünkü işin içinde artık maddiyat var. Dolayısıyla da pek duygusallık göremiyoruz. Kültürümüzden uzaklaşılmaması lazım. Pehlivan dediğin zaman, dağ taş titremesi lazım. Şimdiki genç kardeşlerimin ilgi ve alakası tabii ki başka yönde. Biz zamanında 10-15 pehlivandık, şimdi kentimizde yüzlercesi var, ama başarı yok. Ters orantılı bir gelişme ve son derece sağlıksız bir gelişme bu”…

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Taşçı konuştukça sinirleniyor, ama şampiyonluğun verdiği ağırlıkla bunu belli etmemeye çabalıyordu…

Sonra da sözlerine şöyle devam ediyordu…

“Biz çok sıkı bir terbiye ve eğitimden geliyoruz. Şampiyonluklarımızı öyle kazandık. Büyüğümüzü saydık, Küçüğümüzü sevdik. Bu işi para için yapmadık. Sevgiyle yaptık. Tabii ki para kazandık, ama ikinci planda geldi hep… Eğer para için yapsaydık, rekorlar peşinde koşmazdık… Para da lazım ama, hiçbir şeyin önüne geçmemeli… Hele hele pehlivanlık ruhunu önüne hiç geçmemeli. Biz zamanında 5 kuruşsuz bu işi yaptık ve sonra para kazandık. Şimdi her şey var. Ama dediğim gibi başarı yok. Bu imkanlar zamanında bizde olsaydı, biz hala çayırda herkesin sırtını yere getiriyor olurduk.”

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Gerçekten de dengeyi tutturamayan bir ülkeyiz sporda… Futboldaki transferler gibi artık pehlivanlar da transfer yapıyor… Bu noktada da efsane pehlivanımızın tespiti şöyle…

“Futbolda transfer var, sonuç ortada. Milli başarımız bile kalmadı artık. Millet Dünya Kupası’nda top koşturuyor. Biz izliyoruz. Benim gibi sanıyorum herkesin kalbi buruluyordur. Yok Senegal, yok Panama, hatta hatta Suudi Arabistan… Benim kanıma dokunuyor… Neden?.. Çünkü futbolcular transfer paralarını alıyor ve yan gelip yatıyor. Maalesef, bazı pehlivan kardeşlerim de sanki onlara imrenir gibi davranıyor. Zora gelemiyorlar. Çalışmayı sevmiyorlar. Ülkemiz gençliğinin sanırım genel bir hastalığı bu. Obezite arttı. Herkes internet başında, ya da cep telefonuna bakarak yaşıyor… Tabii ki spordan uzaklaşıyorlar. Sağlıksız bir nesil geliyor. Halbuki bizim sporumuz ata sporudur ve bence tüm çocuklar yağlı güreşe getirilmelidir. Bu kültür yaşatılmalıdır. Bizler de bu misyonla görev alıyoruz…”

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Bu arada seçimler nedeniyle Temmuz’un ortasına ertelen Kırkpınar yağlı güreşleri için hazırlıklar sürüyor… Efsane şampiyonumuza, bu yılki tahminlerini de sormak istiyorum…

Ona da yanıtı şöyle…

“İnanın zaman zaman piyasa güreşlerine gidip izliyorum, ama kalitenin yavaş yavaş düşmeye başladığını görüyorum. Yeniden bir yapılanma gerekiyor. Seyirci sayısı her geçen gün artıyor. Bu çok güzel bir şey. Ama kaliteli pehlivan sayısı da ona göre artmalı ve bu ilgi alaka karşılıksız bırakılmamalıdır. Bu yıl ben güreşlerin Samsun ile Antalya bölgeleri arasında geçeceğine inanıyorum. Ali Gürbüz, Orhan Okulu çok farklılar. Sürpriz beklemiyorum. Ben de yine güreşlerde tribündeki yerimi alacağım”…

İşte bir şampiyon ile 30 yıl sonra yeniden yaptığım bir söyleşi…

İlk günkü gibi taze ve heyecan dolu bir adam…

Sanki şimdi çayıra çıksa, önüne geleni yine ezip geçer…

Helalleşiyoruz ve en yakında yeniden buluşmak üzere söyleşimizi böyle bitiriyoruz…