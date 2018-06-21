Gazeteniz KOCAELİ’nin kıymetini bilin!

Sevgili okurlarım, izin verirseniz bugün kentimizdeki medya dünyasından söz etmek istiyorum.

Özellikle yazılı basından…

Elinizde tuttuğunuz gazete, kentimizin en eski gazetesi.

Kesintisiz tam 44 yıldır yayın hayatında.

Adını bu kentten aldı, bu kentte yaşayanlara hizmet ediyor.

Koşulsuz…

Önyargısız…

Ayırım yapmadan…

Bütün görüşlere, bütün inanışlara saygı göstererek…

En önemlisi, siz değerli okurlarımızın “haber alma özgürlüğünü” gözeterek…

Gazetecilikte, haber namustur

Gazeteciliğin özü, haberdir.

Haberi yazabilmek ve yayınlayabilmektir.

Haber, gazeteciliğin namusudur.

Sen bir haberi yazmıyorsan, yazamıyorsan, yayınlayamıyorsan, “gazeteyim” demeyeceksin, “gazeteciyim” diye hava atmayacaksın.

Haddini bileceksin, yerini bileceksin.

Yaptığın işin adını doğru koyacaksın.

“Parti bülteni” çıkarmanın adı ne zamandan beri gazetecilik oldu?

Rant peşinde koşan patronun çıkarlarını korumak için sağa sola havlamak, ne zamandan beri gazetecilik ilkeleri içine girdi?

Bir taraftan “Mahalle baskısı var, yazamıyoruz” sızlanmasını sürdüreceksin, diğer taraftan bol maaşlı koltuğunda oturmaya devam edeceksin.

Bu mu senin kişilik felsefen?

Bir zamanlar “CHP’nin kayığında” ydın, Sefa Sirmen seni iyi besliyordu…

Şimdi “AKP’nin kayığı” ndasın, yeni patronun Sirmen’den daha bonkör.

Bir bize, bir de diğerlerine bakın

Sevgili okurlarım, bizim yolumuz, bizim çizgimiz belli!

Biz, bağımsız ve özgür bir gazeteyiz.

Bizim hiçbir siyasetçiyle, hiçbir siyasi partiyle organik bir bağımız yok.

Bizim hiçbir işadamıyla, hiçbir ticari şirketle rant ilişkimiz yok.

Biz, gazeteciliği “yağcılık ve şakşakçılık mesleği” olarak kabul etmiyoruz.

Bizim “yazamayacağımız bir haber” yoktur.

Biz, doğru olan her haberi yazar ve yayınlarız.

Biz, doğru bildiğimiz her yorumu yaparız.

Biz, her zaman halktan ve haklıdan yana olduk.

44 yıllık yayın hayatımızda hep bu ilkelerle hareket ettik.

Bu nedenle başımız hep dik, alnımız hep açık!

Bu ilkelerle biz bugünlere geldik.

Bizi bu çizgimizden hiçbir güç saptıramaz.

Her olayda ve her fırsatta; bir bize bir de diğerlerine bakın, aramızdaki farkı göreceksiniz.

Siz bu farkı çoktan gördünüz, ama ben içinde bulunduğumuz seçim sürecini fırsat bilerek bir kez daha dile getirmek istedim.

Bu gazete, bu kentte yaşayan herkesin gazetesi

Samimiyetle söylüyorum…

Elinizde tuttuğunuz KOCAELİ Gazetesi, bu kentte yaşayan herkesin gazetesi!

Artık herkes, “Bu kentin tek bir gazetesi var, o da KOCAELİ Gazetesi” diyor.

Neden herkesin gazetesiyiz, anlatayım:

Lütfen bu satırları okumadan önce birinci sayfamızdaki gazete kupürlerini dikkatle bir inceleyin.

Seçim sürecini yaşıyoruz…

Siyasi partilerin her biri, geçtiğimiz günlerde İzmit’te miting düzenledi.

Sırasıyla Saadet Partisi, CHP, AKP ve İyi Parti…

Bizim dışımızda hiçbir gazete bu mitingleri haber yapmadı, yapamadı.

Özellikle Özgür Kocaeli Gazetesi…

İsminin başında “özgür” sözcüğü var, ama tutsak.

Sahibi AKP’li, AKP’nin il yönetiminde, bu nedenle sadece ve sadece AKP’yi yazıyor.

Adeta AKP’nin haber bülteni!

*2 Haziran’da Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı miting yaptı, bizde ertesi gün 9 sütun manşette, içeride 6 ve 7’inci sayfalar tamamen bu mitingle ilgili; Özgür Kocaeli Gazetesi’nde tek satır haber yok.

*9 Haziran’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce miting yaptı, ertesi gün biz yine 9 sütun manşetten verdik, içeride iki tam sayfayı bu mitinge ayırdık. Diğer gazete, ortalarda bir yerde “İzmit’ten İnce geçti” diye dalgasını geçti.

*10 Haziran’da İzmit’te AKP’nin mitingi vardı. Biliyorsunuz bizim AKP ile yıldızımız hiç barışık olmadı. Eleştirilmekten hoşlanmadıkları için bizden hep uzak durdular. Bugüne kadar bize tek bir reklam dahi vermediler. Bunu şikâyet olarak söylemiyorum, durum tespiti için aktarıyorum. Buna rağmen biz AKP’nin bu mitingini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını yine 9 sütun manşetten verdik. Yine içeride iki tam sayfa haber yaptık.

*Ve İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in önceki günkü mitingi… Bizde yine 9 sütuna manşetti, içeride iki tam sayfaydı, Özgür Kocaeli ve diğer gazetelerde tek bir satır haber yoktu.

Özetle şunu söylemek istiyorum

Sadece elinizde tuttuğunuz KOCAELİ Gazetesi…

Bu kentte yaşayan her siyasi görüşten insanların gazetesidir.

Sadece biz; AKP’lilerin de, CHP’lilerin de, İyi Partililerin de, Saadet Partililerin de ve ismini burada yazmadığım diğer siyasi partilere gönül verenlerin de gazetesiyiz.

Her partinin mitingi, her partinin haberi bizim için eşit değerdedir.

Biz gazeteyiz…

Biz gazeteciyiz…

Biz bu kentte sadece AKP’lilerin “var”, diğer partililerin ise “bulunmadığını” düşünemeyiz.

Diğer partilileri “yok” kabul edemeyiz…

Biz her siyasi partiye, her siyasi görüşe eşit mesafedeyiz.

Gazetemizin her siyasi görüşten okuru var.

Biz, okurlarımızın “haber alma hakkına” saygılıyız.

Gazetecilikte “haber alma hakkı”, en temel ilkedir.

Bir gazete, okurlarının “haber alma hakkına” saygı göstermiyorsa, o gazeteye “gazete” demek mümkün değildir.

Özetle bir kez daha belirteyim…

Biz, bu kentte yaşayan herkesin gazetesiyiz.

Diğer gazeteler ise, son miting haberlerinde de belli oldu, sadece AKP’lilerin gazetesi!

AKP’lilerin haber bülteni…

Bu böyle biline!