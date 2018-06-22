41 İzmitli Faruk: Kocaelispor dışında kimseye oyuncu vermem

Henüz kurulalı bir yıl olmasına rağmen…

2018 U 11 liginde, bitime 5 hafta kala şampiyonluk garantilendi…

2018 U 12 ligi grup ve Kocaeli şampiyonluğu geldi…

U 13 liginde ise, kendilerinden bir yaş büyüklere kaşı oynayan 12 yaş grubu, 41 FK’nın ardından grup incisi oldu…

Yeni kmurulan bir kuylüp izçin, greçekten önemi başarıylar bunlar…

Bitti mi?

Hayır!

2006 TÜFAD karmasına iki oyuncu…

Ozan Ağdaş…

Yavuz Selim Bakır…

Ve Altınordu’un peşinden koştuğu bir çok oyuncu…

İsimlerini bilerek yazmıyoruz…

İzmitli Faruk’tan söz ediyoruz…

Faruk Sarman’dan…

O daha gencecikken, fuarda 1990’da, gazetemiz adına düzenlediğim futbol turnuvasında oynamıştı…

Babası İsmet ağabey, merhum babamın yakın arkadaşıydı…

***

Şimdi bir kulüp kurdu…

İzmit Yahyakaptanspor…

(Yahyakaptan G.B. ile karıştırılmamalı)…

Takımda Rahmi Avcı prof . kaleci antrenörü ve antrenör…

Faruk Sarman hoca genel koordinatör…

Ya da kulübün hemen hemen her şeyi…

Takım çalışmalarını KASKF’nin sahibi olduğu Yahya Kaptan Ferruh Duygu Tesisleri’nde her gün sürdürüyor…

Bitti mi?..

Hayır…

Faruk Sarman futbol Akademisi de çalışmalara devam ediyor… Orada da çok sayıda 2010 ve 2005 doğum arası çocuklar var…

Bir zamanlar Süper Lig’de fırtına gibi esen, Galatasaraylı Vedat İnceefe ile kulak ısırma olayında gündemden düşmeyen eski milli futbolcumuz Faruk Sarman, Arnavut İsmet’in oğlu olarak Köseköy’deki efsanelerden biriydi…

Futbolcuyken de ona saygı duyuyordum, antrenörken de yapabileceklerini bildiğim için destekledim…

Bence başarılı da olacaktı, ama Kocaelispor’un o zamanki durumu da malumunuzdu…

Yılmadı Faruk, siyasete de atıldı ve Kartepe Belediyesi meclis üyesi ve spor danışmanı oldu…

***

Bu arada Kartepe futbolunda bu sezon gelen başarılarda tabii ki onun da payı az değil…

Yahyakaptanspor’u kurdu…

Kulübün genel koordinatörü ama adeta her şeyi…

Orada çok büyük hayalleri var…

Kendi gibi şampiyonlar yetiştirecek…

Henüz 11-12-13 yaşındaki çocuklarına ‘Şampiyon’ olmayı öğretiyor…

Efsane olmayı öğretiyor…

Tıpkı kendi gibi…

Taraftarın gönlünde İzmitli Faruk olarak taht kuran Faruk Sarman, yetiştireceği oyunculara Altınordu’nun kanca atmasına rağmen, çok açık ve net olarak şunları söylüyor…

“Benim çocuklarımı bir çok kulüp takip ediyor. Altınordu da bunlardan biri. Malum, önemli bir kulüp. Olumlu şeyler yaptılar. Ama benim kesinlikle aldığım bir terbiye var ve ben Kocaelisporumdan başka kimseye futbolcu vermem… Bunu bir senet olarak buradan açıklıyorum. Ben burada olduğum sürece, sürekli Kocaelispor’a oyuncu yetiştireceğim. Ben kulübümde çok şeyler yaşadım. Unutamam. Dışarıdan gelip gidenleri de gördüm, bu kentin çocuklarının sırtında her zaman yücelmiştir Kocaelisporumuz… Maalesef bunun değeri bilinmiyor. Böyle olmamalı. Biz kulübümüze yürekten bağlıyız. Çocuklarımızı da böyle yetiştiriyoruz. Birada sadece futbol eğitimi vermiyoruz. Kent bilincini de aşılıyoruz”…

***

İşte 30 yıl önce de röportaj yaptığım İzmitli Faruk ile, 30 yıl sonra yine böyle bir söyleşi gerçekleştirdim Onun futbolculuktaki başarısının, antrenörlüğünde de alkışlamaya hazırım…

Dedik ya…

Onun adı…

İzmitli Faruk…

Yiğiti namıyla anılır…

Çünkü Arnavut İsmet’in oğlu…