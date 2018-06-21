Kediden insanlık dersi…

Son günlerde insanları, insanlığından utandıracak olaylara tanık olduk.

Sokak hayvanlarına yapılan eziyetlere, işkencelere ve vahşetleri kast ediyorum...

Hatırlarsınız, geçtiğimiz günlerde Sapanca’da bir köpeğin ayakları ve kuyruğu kesilerek ölüme terk edildi.

Ardından Körfez’de bir köpek vurularak öldürüldü…

Sokak hayvanlarına yapılan eziyetler ile ilgili haberler birbiri sıra gelmeye başladı.

Bu iki üzücü olayın akabinde son haber Yuvam Akarca’dan geldi.

Henüz gözleri açılmamış bir kedi yavrusu siyah bir poşete sıkıca bağlanarak çöplüğe atılmış.

Kedi yavrusu resmen ölüme terk edilmiş.

Neyse ki bu kedinin kaderi, iki gün arayla öldürülen sokak köpeklerine benzemedi.

Fikri Bey isimli bir vatandaş bu kedi yavrusunu buldu ve onun hayatını kurtardı.

Fikri Bey, bir poşetin içine konulup ağzı sıkı sıkıya bağlanarak ölüme terk edilen kedi yavrusunu bulduktan sonra, Yuvam Akarca’da oturan hayvan dostlarına emanet etti.

Şanslı kedinin bir diğer şansı ise iki gün önce doğum yapan bir kedinin yanına verilmesi oldu. 6 yavru yapan Çilek isimli kediye 7. yavru olarak verilen buluntu kedi, şimdi diğerleriyle birlikte anne sütüyle besleniyor.

Yaşama tutunabilmesi için anne sütü alıyor.

Bu kediyi diğer yavrularından ayırmayan çilek ise büyük bir insanlık dersi veriyor.

Buluntu kediyi besleyen anne kedinin de garip bir hikayesi var. İnsanlara, insanlık dersi veren Çilek isimli anne kedide sokağa terk edilmiş bir hayvan.

Çileğin hikayesi şöyle;

Aylar önce Akarca Villaları önünde otomobillerin altında kalmak üzereyken bulundu. Karşısına iyi yürekli insanlar çıktı ve onu ölümden kurtardı.

Kısa sürede kendisi gibi 2 kedi 2 köpeğin bulunduğu bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra onu İzmir’de yaşayan bir aile sahiplenmek istedi. Ancak yeni evine gitmek üzereyken hamile olduğu anlaşıldı. Ve bu halde yolculuk yapmaması gerekiyordu. O yüzden Kocaeli’de kaldı. Şimdi ise Çilek, kendisi gibi ölüme terk edilen bir başka kediye daha annelik yapıyor.

Gözünü kırpmadan işkence ederek sokak hayvanı öldürenlere inat, insanlık dersi veren Çilek ve onun sahipleri, bir sokak hayvanı vahşetinin önüne geçti.

Çilek ve ailesini kutluyorum. İnsanlara, insanlık dersi verdiği için…

Bu arada, Çilek’in 6 adet yavrusu sahiplendirilecek. Bu sevimli yavrulardan birine aile olmak ister misiniz?

İsmail Özkar, kamyoncu esnafının sıkıntılarını Çakır’a aktardı

S.S. 4’nolu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar ve yönetimi AK Parti Milletvekili Sami Çakır’ı kooperatif binasında ağırladı. Aynı zamanda milletvekili adayı olan Çakır, 24 Haziran seçiminin önemini anlattı. Destek beklediklerini belirtti. İsmail Özkar’da kamyoncuların sıkıntılarını aktardı. C belgesi ile yurtdışı taşımacılığı yapan araçların mazotu indirimli aldığını hatırlatan Özkar, “C belgesi sahipleri uluslar arası çalıştığı için mazotu uygun alıyor. Ancak son zamanlarda C belgesi sahiplerinin yasak olmasına rağmen Türkiye içerisinde şehirlerarası taşımacılık yaptığını biliyoruz. Bu haksız bir rekabete neden oluyor” dedi.

İsmail Özkar aynı zamanda yeni köprü meselesini tekrar gündeme getirdi. BU köprünün taşıma maliyetini 250 TL artırdığını söyledi ve gece 24.00 ile 06.00 arası 2. Köprünün kamyon esnafına açılması gerektiğini önerdi. Sami Çakır, aldığı notları gündeme getirerek çöküme ulaştırmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

İlke Arabuluculuk bugün açılıyor

İzmit Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak No: 42 adresinde bulunan İlke Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi bugün hizmete giriyor. İlimizin tanınmış avukatlarından Alper Doğan, Hüseyin Toksöz, İsmet Kartal ve Vedat Doğusel’in ortaklığında kurulan İlke Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi, hukuki uyuşmazlıklarda mahkeme öncesi taraflar arası anlaşma sağlamaya çalışacak. Uzun dava süreçlerini kısaltmanın yanında mali açıdan da bu şekilde avantaj sağlanacak. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin karşısında açılan İlke Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi açılışına siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Kocaeli Barosu’ndan da geniş katılım bekleniyor. Açılışın saati 14.30 olarak belirlendi.

Fatih Korkmaz bugün evleniyor

AK Parti İzmit İlçe eski Başkanı ve halen İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Korkmaz’ın avukat olan oğlu Fatih Korkmaz bugün dünya evine giriyor. İş ve siyaset dünyasından yaklaşık 3 bin kişinin davetli olduğu nikah töreni saat 19.00’da Antikkapı Restaurant’ta başlayacak. Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı ve Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’nın kurucusu Ali Korkmaz ile Eda Hanım’ın iki oğlundan biri olan Av.Fatih Korkmaz, Değirmendereli Emekli Astsubay merhum Hüseyin Karaman ile eşi Filiz Hanım’ın iki çocuğundan biri olan Merve Karaman’la nikah masasına oturuyor. Antikkapı Restaurant’ta saat 19.00’da başlayacak nikah töreninin seçime iki gün kala iş ve siyaset dünyasından geniş bir çevreyi buluşturması bekleniyor.