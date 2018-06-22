Seçime gülümseyerek girelim

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini yapacağız.

Tek adam rejimi veya ortak aklın kullanılacağı parlamenter sisteminden birinin tercihini yapacağımız seçime sadece iki gün kaldı.

Özellikle AKP kanadı 16 yılın gücü ve kudretini kaybetmek endişesi ile gergin, kaygılı. Ak Parti Genel Başkanı ilk defa bu kadar sıkıntılı ve yorgun bir yüzle halkın karşısına çıkıyor.

Millet ittifakı bileşenleri ise ülkeyi tek adam rejiminden kurtarmak, 16 yıl sonra seçim kazanmak ihtimalinin yükselmesi ile coşkulu bir heyecan içinde. Aynı zamanda “ya hile olursa, ya yine kazanamazsak” gibi endişelerle gergin, kaygılı.

Anketçiler de söylüyor, bizler de gözlüyoruz. Halkın büyük çoğunluğu siyasi tercihini açıklamaktan korkuyor.

Ortalama olarak 12 kişiden biri anketçilere cevap veriyor, cevap verenlerin de yüzde 15’i gerçek tercihi yerine korkusundan farklı bir partiyi (çoğunlukla AKP’yi) tercih edeceğini beyan ediyormuş.

Ekonomik verilerdeki bozulma, dolar ve diğer dövizlerin faiz artırımlarına rağmen önlenemeyen yükselişi de endişe yaratıyor.

Dolar / euro ile benzin/ mazotun ve şimdi de patates ve soğan fiyatlarının yarış etmesi ile beslenen geçim kaygısını da buna ekleyiniz.

Korku, endişe, kaygı ve gerginlik iyi bir ruh hali değil. Toplumun rahatlamaya, huzura, kaygılarından kurtulmaya ihtiyacı var.

Halkımız bu ruh halinden çıkış için seçimlerde bir çare üretecektir.

Ben hiç olmazsa sandığa gidene kadar, birkaç seçim fıkrası ile biraz sizi gülümsetip rahatlatmaya çalışacağım.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ İÇİN İLK AŞAMA

Doktorun muayenehanesine gelen hasta sıkıntısını anlatır: “Doktorcuğum, söylemeye utandığım bir problemim var. Olur olmaz yer ve zamanda gaz çıkarıyorum. Ama bereket sessiz ve kokusuz. ”Doktor bunun üzerine iki ilaç yazar ve hastayı gönderir.

Hasta bir hafta sonra doktorun muayenehanesine kızgınlıkla girer. “Doktor, senin verdiğin ilaçları kullandıktan sonra gaz çıkarmam kesilmediği gibi leş gibi kokmaya başladı” der.

Bunun üzerine doktor gayet sakin “güzel, sinüzitin tedavi olmuş, şimdi sıra kulaklarını tedavi etmeye geldi” cevabını vermiş.

Seçimle birlikte öncelikle birçok kişinin (özellikle medyanın) burunları ve kulakları tedavi olacak.

Şimdiye kadar farkına varamadığımız birçok pisliğin kokusunun ortaya çıkacağını düşünüyorum.

Dileğimiz pisliklerin kaynağının temizlenmesi.

NESEBİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza yerinin etrafını önce polis kordonu sonra da büyük bir meraklı kalabalığı çevirmişti. Gazetesine, iyi bir kaza fotoğrafı yetiştirmek isteyen uyanık foto muhabiri çemberleri aşamayınca,

" Yol verin. Yol verin. Ben kaza kurbanının oğluyum" diye bağırmağa başladı. Kenara çekilip yol verdiler. Foto muhabiri yaklaştı.

Arabanın önünde bir eşek yatıyordu.

Her gün TV’lerde algı operasyonu yapmak için ahkâm kesen sözde uzmanlar ile satılmış anketçilerin ve yandaş dalkavukların da 24 Hazirandaki durumu buna benzeyebilir…

PAZARLIK EDECEKMİŞ

Küçük Kayseriliye hocası sormuş :

- Altı kere altı?

- Otuz dokuz.

- Otur, sıfır.

Arkadaşı sorar :

- Bildiğin halde neden otuz dokuz dedin?

- Pazarlık edecektim, anlamadı...

İktidarın beslediği anketçilerin verdiği sonuçların gerçeği yansıtmadığını anlamak için Tayyip Erdoğan’ın yüzüne bakmak kafi.

Şimdi bunların verdiği rakamları pazarlık etmek için mi bu kadar yüksekten başlattığı, yoksa iyi bir pazarlığın sonucu elde edilen nemaların mı eseri olduğunu pek anlamış değilim.

AYNAYA BAKAN KENDİNİ TARİF EDER

Köylü adamın biri iş icabı kasabaya inmiş. Dönerken karısına hediye olsun diye bir ayna satın almış. Eve geldiğinde de daha önce hiç ayna görmeyen karısına aynayı vermiş.

Karısı aynaya bakınca ağlaya ağlaya anasının yanına koşmuş. “Ana ana bak oğlunun yaptığına. Bunca yıldan sonra üzerime kuma getirmiş” diyerek aynayı anasına uzatmış.

Anası aynaya bakınca, "tü gözün kör olmasın damat bu karı hem yaşlı hem çirkin..”

Seçim bazı gerçekleri yansıtacak bir ayna olacak. Ancak bana öyle geliyor ki, seçimden sonra okuyacağımız seçim değerlendirmelerinde de yine herkes kendini tarif edecek.

Seçimlerin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.