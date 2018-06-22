Kocaeli’de seçim sonucu ne olur?

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi pazar günü yapılacak. Pazar günü hem Cumhurbaşkanını seçeceğiz, hem de milletvekillerini. Ya parlamenter sisteme devam diyeceğiz, ya da Başkanlık Sistemine tamamen geçeceğiz… Niye böyle diyorum; Zira CHP’li Muharrem İnce ve İYİ Parti’li Meral Akşener, Cumhurbaşkanı olduklarında 16 Nisan’daki referandumu yok sayıp, parlamenter sisteme geçiş yapacaklarını söylüyorlar… Diğer seçimlerin aksine bu seçimlerde ittifaklar var… AKP ve MHP, BBP destekli Cumhur ittifakını, CHP, SP ve İYİ Parti de DP destekli Millet İttifakını kurdu. Bu ittifaklar sayesinde yüzde 10’luk baraj askıya alındı… Ama ittifak dışında olan partiler için yüzde 10’luk baraj geçerli.

**

Yapılan anketlere göre HDP burada kilit parti. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, HDP’nin oyları ikinci turda belirleyici olacak. HDP, yüzde 10’luk barajın altında kalırsa, HDP’nin 60-70 civarındaki milletvekilleri AKP’ye geçecek. HDP, barajı geçerse anketlere göre, AKP ve MHP ittifakı 300 milletvekili çıkaramıyor. Dolayısıyla hükümeti kuramıyor. Bu yüzden AKP, HDP’yi ne kadar baraj altı bırakmaya çalışıyorsa da, CHP seçmeni de HDP’nin barajı geçmesi için, HDP’ye oy verme eğiliminde…

**

Kocaeli’de ilginç bir durum var. Şu anda AKP’nin 7, CHP’nin 3, MHP’nin de 1 milletvekili var. Kocaeli’de milletvekili sayısı 11’den 13’e çıktı. AKP’li Fikri Işık, 7 vekil için başarısız, 8 vekil için normal, 9 vekil için de başarı diyor. HDP barajı geçerse 1 vekil çıkarma ihtimali var. MHP’nin 1 vekil çıkarması şüpheli, yaptığı mitinge bakılırsa İYİ Parti’nin 2 vekil çıkarabileceği söyleniyor. Saadet Partisi, kendi vekillerini desteklerse, AKP’ye verdikleri emanet oyları geri çekerse, SP de Kocaeli’den 1 vekil çıkarabilir. CHP’nin 3 vekil çıkarması garanti gözüküyor. CHP’den HDP’ye az oy giderse, CHP 4 vekili de zorlar. HDP 1, SP 1, İYİ Parti 2, CHP 3 vekil çıkarırsa, AKP’ye 6 vekil kalıyor. Bir de MHP 1 vekil çıkarırsa, AKP’ye 5 vekil düşer… Diğer bir ihtimale göre HDP barajı açamazsa, SP ve MHP bir vekil çıkaramazsa, o zaman AKP, Kocaeli’den 7 veya 8 vekil çıkartabilir…

**

Anlayacağınız hesaplar çok karışık… Karışık olmayan hesap şu; Kocaeli’de 80 bin civarında oy alan, 1 milletvekilliğini garantiler… Hesabı buna göre yapabilirsiniz…

CHP’liler volta atıyor!

Daha önceki seçimlerde 3 milletvekili çıkaran CHP, 24 Haziran’daki seçimlerde 4 veya 5 milletvekili çıkaracaklarını söylüyorlar… CHP’nin ağır topları, bu hafta Kocaeli’nin nabzını tuttu… Özgür Özel Gebze ve Derince’de, Aykut Erdoğdu Darıca’da, Selin Sayek Böke İzmit ve Körfez’de bir dizi açılışa katılıp, miting yaptı. CHP Kocaeli İl Başkanlığı, diğer seçimlere nazaran 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine daha iyi hazırlandıklarını söylüyorlar… CHP’liler, bir zafer kazanmış edasıyla İzmit Yürüyüş Yolu’nda volta atıyorlar… Soldan sağa; İl yöneticisi Hasan Akar, il başkan yardımcısı Hüseyin Acurman, il başkanı Cengiz Sarıbay, milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekili Haydar Akar elleri arkalarında keyifli bir şekilde İzmit Yürüyüş Yolu’nda yürüyorlar… Bakalım CHP’lilerin bu keyifli tavırları 24 Haziran akşamı da sürecek mi? Bekleyip göreceğiz, şunun şurasında ne kaldı ki?

SP’liler yürüyor, AKP’nin ö

dü kopuyor

Seçimlere ciddi bir tempo ile hazırlanan Saadet Partisi, tüm ilçelerinde Sevgi Yürüyüşleri düzenliyor. İlki Karamürsel’de başladı… SP İl Başkanı Nurettin Işık ve milletvekili adayları Karamürsel sahilinde yürüyüş yaparak vatandaşlara karanfil vererek destek istedi. Baraj sorunu olmayan SP’liler seçime iyi asılıyor… SP’liler seçime asıldıkça, AKP’lilerin ödü kopuyor…