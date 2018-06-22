OHAL’in yaptığı şu tahribata bakın!

20 Temmuz 2016 tarihinden buyana ülkemiz OHAL’le yönetiliyor.

Neredeyse iki yıldır…

Her 3 ay geçtiğinde, bir kez daha bir kez daha derken, bugünlere geldik.

Şimdi bakıyorum, artık iktidar da seçimlerden sonra OHAL’i kaldırmaktan söz ediyor.

İyi de bu saatten sonra OHAL’i kaldırsan ne olacak, kaldırmasan ne olacak?

Yapacağını yaptı, Türk ekonomisi 2 yılda dibe vurdu.

*Türk lirası pul oldu.

*Enflasyon azdı.

*Akaryakıt fiyatları fırladı.

*Cari açık, döviz açığı, dış ticaret açığı arttı.

*Ülkemize giren doğrudan yabancı sermaye azaldı.

*Kişi başına düşen milli gelir düştü.

*Hukuksuzluk tavan yaptı.

*Çiftçi, köylü, işadamı borç batağına saplandı.

*Ekonomik göstergeler daha kötüleşti.

*Hapishaneler ağzına kadar doldu.

*Toplumsal huzursuzluk arttı.

OHAL öncesi, OHAL sonrası…

*Dolar (3.03-4.70 TL.)

*Euro (3.33-5.45 TL.)

*Benzin (4.48-6.29 TL.)

*Motorin (3.89-5.72 TL.)

*Dış borç (423.1-453.2 milyar dolar)

*Cari açık (29.4-55.4 milyar dolar)

*Dış ticaret açığı (58.1-84.9 milyar dolar)

*Milli gelir (862.7-851.1 milyar dolar)

*Hane halkı borcu (397.8-498.5 milyar lira)

Liste böyle uzayıp gidiyor.

OHAL’in ekonomimize tek olumlu katkısı yok.

Ancak bizden çok şey aldı götürdü.

Ekonomi dibe vurdu.

Toplumsal barış iyice bozuldu.

İktidar da muhalefet de aynı şeyi düşündüğüne göre…

Rakamları gördünüz…

OHAL, bize çok şey kaybettirdi.

Neden böyleyiz bilmiyorum.

Kaybettiğimiz şeylerin değerini, kaybettikten sonra anlıyoruz.

Olan, 2 yılımıza oldu.

Kayıp yıllarımıza 2 yıl daha ekledik.

Şimdi “seçimden sonra normalleşeceğiz” mesajları gelmeye başladı.

Haydi inşallah!

Bu OHAL, bize son ders olsun!

GÜNÜN SORUSU

*”İzmit’te kentsel dönüşüme kesinlikle karşıyım” diyen…

O MİLLETVEKİLİ KİM?

Soruyu ben soruyorum, cevabını siz bulun!

2 GÖRÜŞ

*”Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.” MahatmaGandhi

*”Toplumlar, karşıt düşünceler olmadan asla ilerleyemezler.”

ZAMAN TÜNELİ

*Sefer Ekşi ve Hulusi Tataroğlu

Bu fotoğraf, 17 Ağustos 1999 depreminden hemen sonra çekilmiş. Bir hastane ortamı… Depremden zarar görenler arasında Hulusi Tataroğlu da var. Tataroğlu ile konuşan kişi, dönemin ANAP Milletvekili Sefer Ekşi. Yeni yetme siyasetçiler Hulusi Tataroğlu’nu pek tanımaz. Hulusi Bey, bir zamanlar İzmit siyasi hayatının en renkli kişisiydi. Hep Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi saflarında siyaset yaptı. Süleyman Demirel’in has adamıydı. Her İzmit ziyaretinde Hulusi Tataroğlu ile mutlaka buluşurdu. Hastalık dönemlerinde de Hulusi Tataroğlu’na hep destek olmuştur. Artık Hulusi Tataroğlu da aramızda değil. Hey gidi günler hey!

2) İbrahim Karaosmanoğlu’nun sakallı ve genç hali

14 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan İbrahim Karaosmanoğlu’nun sakallı halini pek az kişi hatırlar. İbrahim Bey, 10 yıl yaptığı Yuvacık Belediye Başkanlığı (1989-1999 arası) döneminde hep sakallıydı. Hatta büyükşehir belediye başkan adaylığı döneminde de sakallarını kesmemişti. Ne zaman belediye başkanı seçildi, sakalını kesti. Bu fotoğraf, 28 yıl önce Yuvacık Belediye Başkanlığı makamında çekilmiş.