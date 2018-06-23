Ehil kişi!

Bir Hadis-i Şerif’te “İş, ehil olmayana verilince kıyameti bekle“ der. Bu cümlede “Kıyameti bekle” alınacak sonucun toplum açısından çok kötü olacağının kesin ifadesidir.

Günümüz Türkiye’sinde bu Hadis-i Şerife ne kadar uyulmaktadır? Karşılaşılan birçok problemin bu Hadis’e uyulmamasından kaynaklandığı gerçek değil mi? Ama hiç unutulmaması gereken başka bir durum var: Belli bir konuda en üst makamdaki kişiler “İşi ehil olana verme” sorumluluğu taşımıyorsa “balık baştan kokacağından” ehil olanların sürekli olarak dışlanması kesindir.

Burada “ehil olmayan” liyakat sahibi olmayandır. Liyakat kelimesini bir sözlükte aradığınızda şunun yazıldığını görürsünüz: Bir kimsenin, kendisine görev verilmeye uygunluk durumu.

Peki görev verilmeye uygunluğu sağlayan sadece bilgi midir? Kesinlikle değildir. Herhangi bir konuda sadece yeterli bilgiye sahip olmak o konuya ilişkin işte liyakat için yeterli olamaz. Çevrenize bakın; tahsili yeterli birçok kişinin liyakat açısından yetersiz kaldığını görürsünüz. Yani bazı kişiler sadece diploma ile liyakata sahip olamıyorlar, olduklarını zannediyorlar. Bu konuda tecrübeyi de baz almak yanlıştır. Çünkü belli bir konuda, uzun zaman çalışmış olmak her kişiye tecrübe kazandırmamaktadır. Kişinin gerekli tecrübeyi yeterli düzeyde edinmesi akıl, mantık ve yetenek işidir.

Benim bu konuda, yani liyakat açısından memuriyet hayatımın başlangıcından beri savunduğum bir görüşüm var: Kendisine, işi ile ilgili olarak verilen “masa” kişiye büyük gelmemeli, küçük gelmelidir. Büyük geliyorsa kişi o işin ehli değildir. O iş için liyakat sahibi değildir.

Herhangi bir işte liyakat neleri gerektirir? Konunun daha iyi anlaşılması için bir birimin başına getirilen müdürü örnek alalım:

Bu müdür;

-Sorumlu olduğu konuda iş yaptıracağı kişilerden kesinlikle daha bilgili olmalıdır.

-Yapılacak işleri organize etme ve irdeleyebilme yeteneğine sahip olmalı, yapılan çalışmalardan “ders alarak” iş konusunda doğru yönlendirmeler yapabilmelidir,

-Yanında çalışanların bilgilerini dolaylı ve doğrudan arttırıcı yönde çalışma düzeni sağlayabilmelidir.

-Bunlardan biri bile noksan ise “masa” o kişiye büyük gelecektir ve onun toplumsal açıdan başarısı konu edilemez. Yani “emir verebilme” yetkisi ile liyakat arasında ilgi bulunmamaktadır.

-Türkiye’de liyakat çok önemlidir!.. Bu yüzdendir ki bazı kuruluşlarda, sorumlu olduğu konuda yaptığı tahsil 2 yıl olanın emrinde 4-5 yıl tahsil görmüş mühendislerin çalıştığını görmeniz mümkündür. Hatta, çok kullanılan bir tabirle hayatı boyunca “yanından bile geçmediği” konuda danışman atanmış kişiler vardır. Danışman atanmasında bile “işi ehline verme” Hadis’ine uyulmayan bir ülkede yaşıyoruz.

-Kurumlara gittiğinizde çevrenize bakın, “Ehil” arayın. Ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız.