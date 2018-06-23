Farklı ve önemli seçim ülkemize hayırlı olsun

Türkiye tarihinde bu ana kadar yaşamadığımız ve görmediğimiz farklı bir seçim dönemi geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi için ilk genel seçim yaşanıyor.

Normal seçime 16 ay kalmasına rağmen Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanının onayı ile 24 Haziran(yarın) gerçekleştireceğimiz erken seçim dönemini yaşıyoruz.

AK parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bir araya gelerek Cumhur Bloku ile seçime giriyor. Bu bloka sonradan Türkiye Birlik Partisi de dâhil oldu. Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Millet İttifakı ile seçime giriyor. Bloka dâhil olan partiler için baraj sorunu ortadan kalkıyor. Burada da ilki yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’dir.

Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’dur. İyi Partinin Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Meral Akşener’dir.

HADEP hiçbir blokta yer almadığı için bağımsız seçime giriyor. Hapiste bulunan Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayıdır. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Cumhurbaşkanı adayıdır.

KİM KKAZANACAK?

Her siyasi parti ülkeyi idare etmek için, iktidar olmak için yola çıktığını düşünüyoruz. Adayların tamamı biz kazanacağız diyorlar. Zaten başka türlü konuşmalarını beklemiyoruz.

Mevcut duruma göre yarışma görünen odur ki Cumhur Bloku ile Millet Bloku arasında olacaktır. Cumhur Blokunda Recep Tayyip Erdoğan tek adaydır. Millet Blokunda ise Muharrem İnce ve Meral Akşener arasında geçen bir yarışma var.

İlk turda her bir aday yüzde 51 rakamını yakalayamaz ise yarışma ikinci tur sonucunda belirlenecektir.

Blokların konumunu ve neticeyi tayin edecek faktör Hadep’in barajı aşıp, aşamayacağıdır. Hadep barajı aşamaz ise Cumhur Bloku bundan kazançlı çıkar. Barajı aşarsa AK Partinin kaybı olacağı hesaplanıyor. Bu demektir ki Millet Bloku bundan kazançlı çıkacaktır. Tahminler ve değerlendirmeler bu şekildedir. Bekleyip göreceğiz.

CUMHUR BLOKU

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bahçeli ve diğer destek konuşmalarını yapanlar, yaptıkları icraatlarını referans göstererek daha çok şeyler yapacaklarını söylemektedirler. Başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan her gün ilçe, ilçe şehir, şehir dolaşarak propagandalarını sürdürüyorlar.

Amansız bir mücadele sürdürüyorlar. Medyanın büyük çoğunluğu diğer Cumhurbaşkanı adaylarının adlarını bile dile getirmiyorlar. Televizyonlar propaganda konuşmalarında öncelikli olarak Cumhurbaşkanının konuşmalarına yer veriyorlar.

Aynı dozda olmasa da ikinci konuşmacı olarak Muharrem İnce’ye yer veriyorlar. Diğerlerinin konuşmalarını birkaç cümle olarak özet şeklinde vererek teğet geçiyorlar.

Konuşmacıların hedef alıp eleştiri oklarını yönelttikleri Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’dir.

MİLLET BLOKU

Geçmişte bir araya geleceklerine asla kimse inanmaz ve hayal bile edemezlerdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti bugün bir araya gelerek aynı şeyleri söylüyor, dile getiriyorlar. Aynı duygu ve düşünce içinde kenetlendiler.

Bu Blokun tek hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kazandırmamaktır. Meral Akşener’in dile getirdiği sözler “Seçimlerin yapılmasına 16 ay olmasına rağmen erken seçim kararı almaları ekonominin bitişi nedeni iledir. O halde ülkeyi bu halet getirenleri neden tekrar seçelim diyor.” Millet Blokunun sözcüleri ekonomi, demokrasi, hak, hukuk ve medyanın durumunu dile getirerek eleştiri oklarını yöneltmektedirler.

SEÇİM ATMOSFERİ

İlk defa bu seçimde polemiklerin gırla gittiğini görüyoruz. Diğer seçimlere nazaran hakaretlerin az olduğu bir atmosfer yaşıyoruz. Milletin beklentilerine her aday cömertçe vereceğiz sözleri ile kendisini bağlıyor.

Emeklilere biner lira her bayramda ikramiye vermeleri seçim atmosferi nedeni ile oldu. Olmaz denen şeyler oluyor. Verilemez denilen şeyler veriliyor. Bazı kişilerin belirttiği gibi insan keşke her yıl seçim olsun diyesi geliyor.

Yarın seçim neticeleri açıklanınca hareketlilik, koşuşturmalar bitecektir. Yarın ki seçimin ülkemize, milletimize ve Türk Dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz