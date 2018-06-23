“Başımıza icat çıkarma”lardan bilim şenliklerine…

Kartepe’de geçtiğimiz hafta “bilim şenliği” adıyla bir program düzenlendi. Birçok okul stand kurarak yaptığı projeleri sergiledi. Öyle başarılı projeler ortaya çıkmış ki, insan hem mutlu oluyor hem de hayran kalıyor. Çöp toplayabilen ve bunu yapılan yazılımla istediğiz kutuya atabilen bir robot geliştirilmiş öğrenciler tarafından. ODTÜ’de yapılan yarışmada dereceye giren bu robot, Kartepe sınırları içerisine yer alan Pirelli Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilmiş. Okuyan, araştıran, meraklı, değişim ve yeniliğe açık bu öğrencilerin başarısı aslında gelecek adına oldukça ümit verici. Uzun zamandır gençlerle ilgili olumsuz haberler görmekten bıkmıştık. Bu tür girişimlerin, özellikle devletin teşvik ettiği ve önünü açtığı bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini diliyorum. Bir çocuğun dikkatini çeker, merak eder, kendini verir ve ülkeye büyük katkı sağlayabilir o küçücük merak...

Bakın tüm başarılı insanların hikayesinin temeli mutlaka çocuk yaşlardaki ilgi ve meraka dayanıyor. Son günlerin popüler ismi Elon Musk’ın da henüz 12 yaşında teknolojiye ilgi duyduğunu ve kendini yetiştirdiğini okuyoruz. Biz ne anlarız, biz kim oluyoruz gibi özgüvensiz yaklaşımlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Telefonda, otomobilde, bilgisayarda ve uzay teknolojisinde artık çağ ile yarışan değil çağın çok ötesinde olan bir ülke olmamamız için bir neden yok. Gelinen bu çağda, teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanıp robot üretebilen bir gençliğe sahip olarak sanırım bu yolda en büyük adımı atmış olduk. Umarım devamı gelir, umarım gençler başımıza icat çıkarmaya hep devam eder...

Oyumuzu kullanalım

Rengi ne olursa olsun, kimi desteklersek destekleyelim, gidip oyumuzu kullanalım. Sandık başına gitmemek hiçbir zaman çözüm olamaz. Mevcut seçmenin yüzde 7-8 gibi bir oranı genellikle oyunu kullanmıyor. Bu önemli bir sayı. Temsilde adalet ilkesinin tam olarak hayata geçmesi için herkesin düşüncesini sandığa yansıtması gerekiyor. Belki herkesin fikir dünyasına tam olarak hitap eden adaylar, partiler yok ama; kendimize en yakını da olsa oyumuzu kullanmamız gerekiyor. Katılımın yüksek olduğu bir seçimde, sandıktan çıkacak sonuca olan saygı da artar. Katılımın fazlalığı, seçim havasını kısa sürede dağıtarak normal hayat düzenine geçişin de önünü açar, kanaatindeyim.

Tartışmaya mahal verilmemeli

Yarın herkes Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği için oy kullanmaya gidecek. Bu seçimin tartışmasız, şeffaf ve sakin bir havada geçmesi herkesin arzusu. Bu seçimde özellikle YSK’nın çok daha dikkatli olması gerekiyor. Mühürsüz pusula tartışması, seçim güvenliğinin olmadığı iddiaları, oyların çalındığı gibi tartışmaya zemin hazırlayacak, seçimin güvenilirliğini sorgulatacak olaylara mahal verilmemeli. Tamamen şeffaf, adil ve güvenilir bir seçim ortamı, eminim herkesin ateşini çok daha düşük seviyelere çekmeye yarayacaktır.

Demek ki yol kapatmaya gerek yokmuş!

Köseköy’de hayata geçirilen battı-çıktı projesi hızla ilerliyor. Zemin çalışmaları yapılırken bilindiği gibi ışıklar mevkii tamamen trafiğe kapatılmış, firmanın işi yarım bırakıp gitmesiyle yol tekrar trafiğe açılmıştı. Yeniden yapılan ihaleyi alan firma şu an yolu kapatmadan işine devam ediyor. Yaklaşık bir aydır yoğun mesai harcayarak çalışmalarını sürdüren firma, vatandaşların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesine dikkat ediyor. O yol kapatılmadan da işler devam edebiliyorsa, bunca zaman vatandaşa neden zahmet çektirildi diye insan düşünmeden edemiyor...