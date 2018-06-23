Seçimlere bir gün kala “necip milletimiz” üzerine bir analiz

Sevgili okurlarım, yarın yeni cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gideceğiz.

56 milyon 342 bin seçmenin kullanacağı oy, ülkemizin geleceğini şekillendirecek.

Nasıl bir sonuç çıkacak?

16 yıldır iktidarda bulunan AKP yoluna devam mı edecek, yoksa iktidarda yeni yüzler mi göreceğiz?

Bizim toplumda iktidarı değiştirecek “irade yapısı” var mı?

Seçmenlerin kaçta kaçı “özgür”?

Kaçta kaçı “birey”?

“Birey”, biliyorsunuz, “eğitimli, meslek sahibi, işi olan, geçimini kendisi sağlayan, bu nedenle bağımsız karar verebilen kişi” demek.

Bakın çevrenize, kaç kişiyi “birey” olarak görebilirsiniz?

Birey tarifine uyduğu halde, “çıkarı için aklını ve iradesini kiraya veren” kaç kişi var?

Onları da ekleyin “birey olamayanların” üstüne.

Çıkarı için aklını ve iradesini para karşılığı satanlardan hayır mı gelir?

Türkiye’de yıllardır “cahillik” ve “yoksulluk” yönetiliyor

Sevgili okurlarım, ben sosyolog ve sosyal bilimci değilim.

Kentimiz, ülkemiz ve dünya sorunlarına duyarlı olmaya çalışan bir gazeteciyim.

Yaşım 70!

Mesleğe başladığım lise çağlarından bu yana olup bitenler üzerine kafa yormaya çalışırım.

Geldiğim noktada, çok net gördüğüm bir “Türkiye fotoğrafı” var.

Bu fotoğrafı bugün sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ülkemde, yıllardır ama yıllardır, “cahillik” ve “yoksulluk” yönetiliyor.

Cahillik ve yoksulluğu kullanarak iktidarı ele geçirenler, ne yazık ki, yine cahillik ve yoksulluk üzerine politikalar üreterek iktidarlarını sürdürme çabasına giriyorlar.

Sonunda olan ülkemize oluyor.

Cahillik ve yoksulluktan kurtulamayan, bir türlü “birey” olmayı başaramayan insanlarımıza oluyor.

Bu döngü, yıllardır böyle devam edip geliyor.

Şu seçim vaatlerine bir bakar mısınız?

Mayıs ayı başından bu yana seçim süreci yaşıyoruz.

Partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının seçmene vaatlerini şöyle alt alta bir sıralayın.

Hangi partinin veya hangi adayın söylediği önemli değil, söylenen ne, önemli olan o!

Hatırlamaya çalışalım!

*Kredi kartı borçlarına af.

*İş bulamayan her gence 500 lira “vatandaşlık maaşı”.

*Devletin dağıttığı her türlü sosyal yardıma 100 lira zam.

*Emeklilere bayram ikramiyesi.

*Öğretmenlere her 24 Kasım’da bir maaş ikramiye.

*Her 29 Ekim ve her 19 Mayıs’ta gençlere 500 lira karşılıksız burs.

*İmar affı, vergi affı, prim affı…

*Çocuk bezinde KDV indirimi.

*Çayın ve kekin bedava olduğu millet kıraathaneleri…

Daha neler neler…

Bunların hepsi, yoksulluk söylevleri!

Ortaya “proje” koyan yok…

Ortaya “ülke vizyonu” koyan yok…

Ortaya “gelecek hedefi” koyan yok…

Hepsi, yoksullara yönelik siyaset yapıyor.

Oyunuzu bana verin, size para dağıtacağım…

Olmayan parayı daha iktidara gelmeden dağıtmaya başladılar.

Bol keseden…

Kimse “çalışmaktan” söz etmiyor…

Kimse “üretmekten” söz etmiyor…

Kimse “vatandaş sorumluluğundan” söz etmiyor…

Kimse “denizin bittiğinden” söz etmiyor…

Söylenen tek şey, “Oyunu bana ver, gerisini merak etme!”

Karşılıksız dağıta dağıta milleti “beleşçi” yaptılar

AKP “millet kıraathanesi” projesini açıkladığında, çoğu kişi bu projeyi basit buldu ve dalga geçti.

“Projeye bak, projeye bak” diye…

Oysa Türk toplumunun yapısını çok iyi bilen AKP Genel Başkanı Erdoğan, böyle bir projeyi son derece önemseyerek seçmişti.

Bilerek “Çay ve kek bedava” demişti.

Çünkü milletimiz yıllardır bilinçli bir şekilde “beleşçiliğe” alıştırılmıştı.

Beleşçilik, yoksulluğun ve cahilliğin en önemli simgesiydi.

Yoksullar ve cahiller, beleş olan her şeyi çok sever.

Beleş yemek bulur, oturur yer…

Beleş elbise bulur, hemen giyer…

Beleş kömür dağıtılır, alır…

Aklınıza ne gelirse…

Oysa “beleş” dağıtılan her şeyin bir karşılığı vardır.

Sana beleş çay ve kek verecekler, ama sen de onlara oy vereceksin.

Demek neymiş?

Çay ve kek beleş değilmiş…

Seni tavlamak için seni beleşe alıştırmışlar.

Türk toplumu bilinçli bir şekilde “cahil” ve “yoksul” bırakıldı

Sevgili okurlarım, “cahil kalmak” kişisel bir tercih değildir.

“Yoksul olmak” da kişisel bir tercih olamaz.

Türk toplumu onlarca yıldır bilinçli bir şekilde “cahil” ve “yoksul” bırakıldı.

Daha kolay ve daha sorunsuz yönetebilmek için…

Daha uzun süre iktidarda kalabilmek için…

Eski iktidarlar da aynı yöntemi kullanıyorlardı, AKP geldi bu işin, yani “cahillik ve yoksulluğu yönetmenin” kitabını yazdı.

Hem de cilt cilt!

Ve sonuç olarak, kim ne derse desin, Türk toplumu her geçen yıl daha da yoksullaşıyor, daha da cahilleşiyor.

AKP’nin, yaşanan bunca olumsuzluklara rağmen, 16 yıl iktidarda kalmasının nedeni bu!

Toplumun belirli bir kesimi, midesinden ve kafasından kayıtsız şartsız bağlanmış.

Bakmayın siz okul ve üniversite sayısının arttığına…

Bakmayın siz öğrenci sayısının arttığına…

Bakmayın siz diplomalı sayısının arttığına…

O rakamların hepsinin içi boş!

Diploma, yüzde yüz “cahillikten kurtulma belgesi” değildir.

Cahil ve yoksul kişi “birey” olamaz, aklını ve iradesini küçük çıkarlar karşılığında kiraya verir.

Türkiye’de yıllardır yaşadığımız olay bu!

Biz böyle bir çıkmaz içindeyiz.

Türkiye’de cahillik ve yoksulluğun boyutu

Önce cahilliği yazayım.

Okul görmedikleri için cahil olanlar var…

Bir de okul gördükleri halde cahil olanlar var.

Ülkemizde halen 2 milyon 482 bin 432 kişi okur-yazar değil.

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitimi ise sadece 6.5 yıl!

Yani ilkokul eğitiminin biraz üzeri…

Şunu da söyleyeyim.

Günümüzde, okuyup yazmadıktan ve de okuduğunu anlamadıktan sonra, okur-yazar olmanın eğitimde bir anlamı yok.

Gelelim, okul gördükleri halde “cahil” olanlara…

Ülkemizde kitap okuma oranı binde 1.

Okuma oranı İngiltere ve Fransa’da yüzde 21, Japonya’da yüzde 14, ABD’de ise yüzde 12.

Norveç’te bir vatandaş kitap satın almak için yılda ortalama 137 dolar, Almanya’da 122 dolar harcıyor.

Kitap satın almada dünya ortalaması ise 1.3 dolar.

Türkiye’de ne kadar dersiniz?

Sadece 25 cent!

Bir bilgi daha…

TÜİK verilerine göre, kitap, Türk toplumunun ihtiyaç listesinde 235’inci sırada!

UNESCO’ya göre, Türkiye, “kitap okuma sıralamasında”, 86’ncı sırada.

Gazete okuma oranına gelince…

81 milyonluk ülkemizde günlük gazete satışı 3 milyon.

Türk toplumunun “okuma notu” böyle!

Okumuyoruz, ama günde ortalama 6 saat TV seyrediyoruz, 3 saat internete giriyoruz.

Şimdi de “yoksulluk” durumumuz…

Yazı uzadı, kısa keseceğim.

Size en son yapılan “gelir testi”nden rakamlar vereyim.

Bu “gelir testi”nde 17 milyon 387 bin 874 yetişkin vatandaşın maddi durumu ölçülmüş.

Sonuç şöyle:

*Aylık geliri 0-340 lira arasında 79 bin 642 hane tespit edilmiş. Bu hanelerde yaşayanların sayısı 3 milyon 361 bin 346 kişi.

*326-978 lira arasında geliri olan hane sayısı 323 bin 148. Bu evlerde toplam 1 milyon 288 bin 654 kişi yaşıyor.

*978-1957 lira arasında geliri olan 28 bin 550 hanede 107 bin 773 kişi yaşıyor.

* 1957 ve üzeri 3 bin 287 hanede ise toplam 1 milyon 957 kişi yaşıyor.

Liste böyle devam ediyor.

Türkiye’de, az veya çok, yardıma muhtaç insan sayısı 30.5 milyon.

Nüfusumuzun yüzde 39’u…

Bu rakamın içindeki seçmen sayısı da 15 milyon civarında.

Her yıl 5 milyon 100 bin aileye değişik adlar altında toplam 30 milyar lira sosyal yardım dağıtılıyor.

Ben bütün bu rakamlardan şunu çıkarıyorum:

AKP’nin sandıktaki başarısının en önemli anahtarı işte bu sosyal yardımlar.

Aslında devletin yaptığı, ancak parti yapıyormuş gibi gösterilen sosyal yardımlar.

AKP, eski yönetimlerden farklı olarak, cahillik ve yoksullukla devlet yönetmeyi kurumlaştırdı.

Türkiye, böyle bir yapı içinde seçimlere gidiyor.

Seçmenin epey bir bölümü AKP tarafından “bloke edilmiş” durumda.

Türk toplumu, bilinçli bir şekilde “cahil” ve yoksul” seviyesinde tutuluyor ve toplumun bu yapısı “siyasi rant” olarak kullanılıyor.

Türk toplumu “cahillik ve yoksulluk kıskacı”ndan kurtarılmadığı sürece, ülke olarak sağlıklı seçimler yapamayız ve düzlüğe çıkamayız.

Ben, yarınki seçim öncesi durumu böyle değerlendiriyorum.