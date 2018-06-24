Patates ve soğansız “seçim” yemeği!

Bu gün seçim var…

Seçimle ilgili yazı yazmak yok!

Yasalar göre seçim yazısı yazmak YASAK…

Seçim kararından sonra başlayan “propaganda” sürecince; ne Erdoğan’ın, ne Muharrem İnce’nin, ne Akşener’in, ne Temel’in, ne de Demirtaş’ın konuşmaları halkın ilgisini soğan-patates kadar çekmedi.

Cumhurbaşkanı adaylarının özene bezene düzenleyip sundukları “kafiyeli” özcükler soğan-patates kelimeleri kadar önemsenmedi.

Ne oldu da bu soğan-patates bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu?

Devletin koskoca bakanı; “Fırsatçılara fırsat vermeyiz, soğan patatesi ithal ederiz!” diye fırsatçıları tehdit etti. Soğan-patates üretilen yerleri SEL mi bastı? Üreticinin malı telef mi oldu? Bayram ve bayram sonu birden bire patates 4 lira, soğan 5 lira oldu. Bayramdan sonraki günlerde patates 5 lira, soğan 7 lira etiketi ile süslendi.

Anlayacağınız 2 gün içinde soğan EURO’yu, patates doları solladı!

Patates ve soğandaki sollama bırakın dolar ve euro’yu meydanlarda nutuk atan adayları da solladı. Süleyman Demirel döneminde KURU FASULYE’nin fiyatı 7.5 liraya çıktığı için “Oy fasulye 7.5 lira!” diye türkü yapılmıştı. Bu gün ise soğan ve patates 24 Haziran seçimlerinin önüne geçmiş durumda.

Devlet, “kontrol” yerine üreticiye tehdit yağdırıyor, “İthal ederim” diyor. Üretici dert yanıyor “Kilosunu 50 kuruştan sattığımız patates-soğan elimizde kaldı alan yok!”

Gazeteler ve bazı yayın organları “Stokçular elindeki soğan ve patatesi fiyat düşmesin diye denize tarlaya yollara döküyor” diye yayın yapıyor.

Tüketici şaşkın… “Soğan ekmek yer idare ederim” diyenler ne yapacağını bilemiyor.

Hani harp zenginleri vardır şimdi de seçim zenginleri türedi. Milletin ucuz tabir ettiği “soğan ekmek yerim” tekerlemesini yerle bir ettiler. 1 kilo hem de taze daha tarladan yeni toplanmış “Kurumamış” soğanın kilosunu 7 liraya çıkardılar.

El insaf yahu!

Bir ay Ramazan’da oruç tut, ardından bayramda sen kalk halkın en ucuza yemek yaptığı soğan ve patatesi dolardan fazlaya sat!

Kim arkadaş, kim bu fiyatları tespit edip soğan ve patatesi halka bu fiyatlarla sattırıyor?

Bu ülke de esnafı kontrol etmek zor, ama dışarıdan soğan patates ithal etmek kolay öyle mi?

Soğan ve patatese “Boykot” uygulamak isteyen bir aile her zaman 10 kilo aldığı patatesi 1 kilo almış. Filesindeki patatesi poşetinden çıkardı gösterdi: “Bak”, dedi. “1 kilo patates aldım, tanesi 1 lira. Baktım naylon torbanın içinde 5 adet patates var, beş tane patates 5 lira!”

Seçim var ya bu gün…

Oyları kullandıktan sonra evde ailece şöyle bir bol soğanlı patates “oturtması” yiyelim diye niyetlendik. Soğan 7 lira, patates 5 lira…

Bol soğanlı bir salata veya maydanozlu soğan piyazı düşünsek 5 kişilik bir aile sofrası nereden baksanız, 30-40 lira…

Soğanlı-patatesli “seçim” yemeğinden vazgeçip, soğan-ekmek bir iki zeytinle idare edelim desek, o da yarım ekmek dönerden pahalı olacak!

En iyisi, soğan-patatesli yemekten vazgeçip, 24 Haziran seçimlerini, gözlerimizi kapatıp, dünya kupası maçlarını, akşam saat 19.00’dan sonra da soğan-patates haşlamalı ekmek arası yapıp SEÇİM sonuçlarını izleyelim.

Hani bazı TV dizilerinde denildiği gibi; “Bu dizideki olaylar gerçekle ilgisi olamayıp hayal ürünüdür” deniliyor ya,bu yazı da bir seçim yazısı değil, “Geçim” yazısı olarak yazılmıştır.