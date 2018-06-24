Ayva (Cydonia Vulgaris)

Saygıdeğer Okuyucularım;

Ayva, ılık ve sıcak memleketler nebatı ise de Almanya ve Fransa’nın Kuzey taraflarında yetişmekte olması dolayısıyla iklim hususunda isteği az olduğu anlaşılmaktadır. Ayva, Türkiye’nin her tarafında yetişebilen bir meyve ağacıdır. Çok saçaklı kök verir. Bu bakımdan meyve dikilecek yerlerde iyi yetişebilmesi için su tutan ağır topraklar olmamak kaydı ile nemli topraklar seçmek lazımdır. Ayva ağaçları, uzun ömürlüdür; yerini seven topraklarda elli ile altmış sene yaşar.

Ayva, sonbahar ve kış ayları meyvelerindendir. Taze olarak çok sarf edilir. Reçel, marmelat ve kompostosu yapılır. Meyve bahçeleri tesisinde, beş veya altı metre mesafe ile dikilir. Ayva üzerine aşılı yetiştirilmiş fidan çeşitleri ekmek, havan, limon, şeker gevrektir.

Ekmek Ayvası; meyvesi orta boyda, yuvarlak, kabuğu ince, yeşil ve tüysüz, eti yumuşak, gevrek, ekim ayında olgunlaşır.

Havan Ayvası; meyvesi iri, kabuğu sarı, Ekim’de olgunlaşır.

Limon Ayvası; meyvesi orta büyüklükte, sap etrafı uzun, kabuğu altın sarısı, az tüylü, eti sarı, gevrek, ocak ayında olgunlaşır.

Şeker Gevrek Ayvası; meyvesi iri, gayri muntazam şekilli, kabuğu parlak sarı, hafif tüylü, aralık ayında olgunlaşmaya başlar.

Ekmek ayvasını, sonbaharda dallarından çelik yaparak da çoğaltabiliriz. Ayvalara ayva iç kurdu önemli ölçüde zarar vermektedir. Bununla mücadele yapıldığında sorun ortadan kalkmaktadır. Ayrıca ayvalarda çevre ve yer durumuna göre külleme hastalığı meydana gelmektedir. Bu hastalığa karşı da kükürtlü ilaçlardan birini kullanarak çözüm getirebiliriz. Ayrıca ayva yapraklarını kurutup çay olarak demlenip içildiğinde bazı hastalıkları tedavi edici özelliğe de sahiptir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,