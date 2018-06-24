Bugün Yaşar Nuri Öztürk’ü analım mı?

Seçim günü, siyaset yasak!

O yasak, bu yasak!

Ne yazalım?

Notlarıma baktım, Yaşar Nuri Öztürk’ü kaybedeli 2 yıl olmuş.

23 Haziran 2016’da sonsuzluğa uğurlamıştık Yaşar Nuri Hoca’yı.

Allah rahmet eylesin!

Ömrünü Kuran’ı anlatmaya adamış bir bilim adamıydı.

Ülkemizde “Kuran İslam’ı” diye bir olgu yaratmış ve bu olgunun en önde savunucusu ve savaşçısı olmuştu.

İslam dünyasında önemli bir yeri olan “din bilgini” idi.

Bilgili, birikimli ve zekiydi.

Dindarların yanlışlarını sert ifadelerle eleştirirdi.

Dincileri yerden yere vururdu.

Ömrü boyunca din bezirgânlarına karşı savaştı.

“Allah’ı, kitabı, peygamberi insanların inancını esir almak ve hayatlarını kontrol etmek için kullanan din bezirgânları var. Bunlar, Allah adına insanları aldatan şarlatanlardır” derdi.

Günümüz Türkiye’sini de şöyle özetlemişti:

“Dini; çıkar, baskı, koltuk, egemenlik aracı haline getirdiler. Türkiye’yi kemiren ihanet budur. Bunlar, dinin temel amacı olan yüksek ahlaktan en az nasibini alanlardır. İslam peygamberlerinin elbisesini, sakalını din yaparlar, ama ahlakını örnek almazlar, onlara inanmayın!”

Yobazlar, Yaşar Nuri Öztürk’ü pek sevmezdi

Ülkemizdeki yobazlar, Yaşar Nuri Hoca’yı pek sevmezdi.

Çünkü Yaşar Nuri Öztürk’ün söyledikleri pek işlerine gelmezdi.

Çünkü Yaşar Nuri Öztürk, halkın İslam’ı gerçek manada anlamaları ve yaşamaları için çabalıyordu.

Onlar ise halkı çeşitli hurafelerle kandırarak, kişisel ve siyasal rant peşindeydiler.

Yaşar Nuri Hoca, uygar insandı.

İlkel insanların kesinlikle tahammül edemeyeceği aydınlık bir tipti.

Yobazlar…

*Devlet malına el uzatanları sevdiler…

*Yetim hakkı yiyenleri sevdiler…

*Hırsızları ve rüşvetçileri sevdiler…

*Düzenbazları ve sahtekârları sevdiler…

*Çocuklara vakıf yurtlarında tecavüz edenleri sevdiler…

Ama aydınlık din adamı Yaşar Nuri Öztürk’ü sevmediler.

O, gerçek bir din adamıydı.

O, gerçek bir Atatürk milliyetçisiydi.

O, çağdaş bir Türk insanıydı.

O, ülkemizin yüz akıydı.

O, adam gibi adamdı.

İşte Yaşar Nuri Hoca’nın unutulmayan görüşleri

*İslam dünyası, asırlarca Allah ile aldatılarak mahvedildi. Türkiye’de bu mahvedilen ülkeler arasına sokulmuştur. Bu mahvoluşa engel olacak tek değer Mustafa Kemal Atatürk mirasıdır. Allah ile aldatan dinci ve emperyalist güçler, işte bunun için son yıllarda içten ve dıştan hep Atatürk mirasını yıkmaya odaklandılar.

*Bugün İslam adı altında, Kuran’ın ve peygamberlerin asla onaylamayacağı apayrı bir din oluşturuldu. Türkiye halbuki buna engel olacak bir numaralı ülkeydi. Niçin, Atatürk aydınlığı yüzünden… Onun için bakın dikkat edin Atatürk’e çullanıyorlar devamlı.

*İmam hatipleri, zehirle katlettiler. O zehir neydi biliyor musunuz? İlim o kadar önemli değil, ilim şeytanda da var. Dava adamı olun. İmam hatip nesli, benim neslim gururlanmak için bir tek gerçek biliyordu, ilimde yükselmek. İmam hatibi arka bahçe yapanlar, bu ruhu katletti.

*İmam hatip mektepleri, oraya siyaset elini soktuktan sonra bozuldu. Yani benim içinden geldiğim imam hatip zihniyet ve hukuku devam etseydi, inanın, Türkiye’nin çehresi başka olurdu. O imam hatip neslini katlettiler, yok ettiler.

*Türkiye’de son yıllarda din çürütüldü. Cami sayısının artmasını dinin gelişmesi ve dindarlık mı sanıyorsunuz. Hayır. Hz. Peygamber de Kuran da, bunu dinde çürümenin bir alameti olarak görüyor.

*Dini, saltanatlarına uyarladılar. Bundan nemalananlar var.

*Yozlaşmaya Atatürk zihniyeti engel olurdu. Bu yüzden sürekli Atatürk’e çullanıyorlar. Atatürk’e saldıranlar talimatla hareket ediyor.

*Düşmana karşı savaşmış din adamı da vardır. Düşmanla bir olup Atatürk’e karşı savaşmış din adamı da… Sorun dinde değil, adamdadır.

*İyi insan olmak için Müslüman olmak gerekmiyor. Ama Müslüman olmak için iyi insan olmak gerekli.

*Ben namussuz ateist görmedim. Namussuz dinci gördüm. Türkiye’nin açığı namuslu adam açığıdır.

*Mustafa Kemal Atatürk’e dinsiz diyenlerin kendileri dinsizdir. Mustafa Kemal, Haçlı işgalini kaldırmıştır, bu toprakları yeniden kelime-i şahadetin çocuklarına emanet etti. Herhalde ondan rahatsız oluyorlar.

*Dindarların en zararlı düşmanı dincilerdir. Dinci, dindarın en yüce, en kıymetli sermayesini kirleten, çalan, istismar eden namerttir!

Dinci, dindarın hayatı pahasına koruduğu ve yaşama sebebi bildiği yücelikleri birer maske gibi kullanarak hesaplarını denk getirmeyi esas alan, hayasız bir hırsızdır, gaspçıdır.

Dincilik; dini, çıkar, koltuk, baskı, egemenlik aracı yapan bir sanayi koludur. İşin esası bakımından ne dini vardır, ne de imanı!

Dincinin dini-imanı, tanrısı, ibadeti hep çıkarı ve hesabıdır. Dincilik, tarihin en verimli, ama en namussuz iş koludur. Dinci ise bu sanayi kolunu meslek edinmiş olanların adı ve unvanıdır.

Ne yazık ki, tek kutuplu dünyanın süper zalimleri, sömürülerine destekçi bulmak için, dinci sektörün her türüyle işbirliği içine giriyorlar. Özellikle, kendilerine ‘İslam dünyası’ diyen aldatılmış kitlelerin aymazlığıyla…

İtham ve iftira, dincinin temel ibadeti, var oluş nedenidir.

Dinci, itham ve iftirayı ‘fisebîlillah’ (Allah yolunda) yaptığını söyleyerek, alçaklığı akıl almaz bir iblislikle kutsallaştırır. Bu alçak sanayi koluyla bütün gerçekleri unutmadan mücadele etmeliyiz.

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Yazımın başında da belirttim, Yaşar Nuri Öztürk Hoca’yı toprağa vereli 2 yıl oldu.

Tekrar rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun diyorum.

Düşünceleri; İslam dünyasında, özellikle bizim topraklarımızda daima yaşayacaktır.