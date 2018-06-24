Bugün 24 Haziran…

Bugün tarihi seçim yapılacak…

Herkes sözünü söyledi…

Son sözü ise bugün seçmenler söyleyecek…

Herkes gidip hür iradesiyle oyunu kullanacak…

Bugünkü seçimler Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı uğurlu olsun…

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Bugün siyaset yazmak yasak…

Peki nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?

Çeşitli yerlerden bazı alıntılar yaptım…

Sonuçta aşağıdaki bir Türkiye’nin hayal edildiğine kanaat getirdim…

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Türk ve Kürt’ün birbirinden ayrılmadığı,

Alevi’nin ve Sünni’nin birbirinden ayrılmadığı,

insanların tek tip insan yapılmaya çalışılmadığı,

insanların ötekileştirilmediği,

sınav sorularının çalınmadığı,

herkesin birbirine saygılı olduğu,

herkesin birey olarak özgürce yaşayabileceği,

kendisinden olmayana bile hoşgörüyle yaklaşan,

insan haklarına saygı duyan,

akıllı,

ahlaklı,

gençlerin kötü alışkanlıklar yerine sporla büyüdüğü,

dünya barışı için çalışan ve eğitim bütçesi 100 milyar doları aşmış, yıllık geliri 250.000 liranın üzerinde olanlardan % 50 vergi alınan, düşük gelirlinin hiç, orta gelirlinin çok az vergi alındığı,

dershanelerde Atatürk resimlerinin koltuk altlarına atılmadığı,

Atatürk anıtlarının tahrip edilmediği,

kadına şiddetin olmadığı,

çok eşli evliliklerin olmadığı,

terörün olmadığı,

askerlerin şehit olmadığı,

ekonomik kriz yüzünden intiharların olmadığı,

işe alımlarda torpilin değil, liyakatın ön planda olduğu,

işe girmek için iktidar partisinden kartvizitin alınmadığı,

vatan hainlerinin olmadığı,

ıq ortalaması en az 110 olan,

aptal aşk dizilerinin reyting rekorları kırmadığı,

Nuri Bilge Ceylan filmlerinin 150 bin değil, milyonlarca kişi tarafından izlendiği,

klasik ve Türk Halk Müziğini çok seven,

ne kadar modernleşirse modernleşsin geleneklerini örfünü adetini unutmayan,

dedelerini, şehitlerini unutmayan,

Çanakkale ve Kurtuluş savaşı ruhunu unutmayan,

büyüklerine saygılı, otobüste yaşlılara çocuklulara yer vermemek için uyuyor numarası yapmayan gençlere sahip,

hem okumayı,

hem çalışmayı ,

hem askere gitmeyi,

hem de eğlenmeyi bilen insanlara sahip,

kadınların kocalarının söyledikleri dışında şeyler de bildikleri,

sokakta çalışan 40.000, sokaklarda yaşayan yaklaşık 7.000 çocuğun devlet himayesine alındığı, siyasetçilerin yumruklaşmadıkları,

tüm ülkelerle iyi anlaşan, ama yalnız olduğunu da hiçbir zaman aklının bir köşesinden ayırmayan bir millete sahip,

teröristlerle kucaklaşan milletvekillerinin görevden ihraç edilebildikleri,

iyilerin de kötüler kadar cesur olduğu,

hocaların el öptürmediği,

cemaati ağlatmadığı,

cuma namazına gitmeyenin fişlenmediği,

Alevi evlerinin işaretlenmediği,

öğretmen maaşlarının en az 4 bin lira seviyesinde olduğu,

Asgari ücretin 2 bin 500 lira seviyelerinde olduğu,

özel hastane diye bir şey olmayan ve tüm sağlık masraflarının devlet tarafından karşılandığı bir Türkiye…

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Yukarıda nasıl bir Türkiye’nin hayal edildiğini yazdım…

Peki siz nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz…

Sanırım yukarıda yazılanlardan farksızdır…

Zaten yukarıda sıralananları yaptığımız zaman, Avrupa Birliği’nin kapıları artına kadar açılır.

17 maddede hayal kurmanın önemi!

Hayal kurmanın insanoğlunun görünmez kanatları olduğunun 17 kanıtını sizler için listeledik, buyurun.

1-Yaşamı güzelleştiren şeyin ta kendisidir.

2-Yapılamaz denilen bütün şeyleri başarabilmek için ilk adım hayal kurmaktır.

3-Günlük koşuşturmadan, hayatın bütün stresinden kaçmamızı sağlayan kapıdır.

4-Yerçekimine karşı koyan kuvvetin adı hayal gücüdür.

5-Bulutlara dokunabilme gücüdür.

6-Her insanın içerisinde olan resim yapma yeteneğidir.

7-Ruhunu dinginleştirecek en doğal sakinleştiricidir hayal kurmak.

8-Zaman ve mekanın ötesine taşmaktır, hayal kurmak.

9-İmkansızı istemektir. Onu gerçekleştirebilmektir.

10-Her zaman bir üst basamağa tırmanabileceğimize inanmaktır.

11-Bisiklet sürmek gibidir. 2 teker üzerinde dengede kalarak bütün arabaları geçme eylemidir.

12-Doğayla bütünleşmektir.

13-Bedenin dans edecek durumda olmasa bile ruhunun dans pistinde bir şampiyona dönüşmesidir.

14-Kendini olmak istediğin yerde görebilmektir.

15-Çocukluğumuzdur.

16-Piyanonun tuşları üzerinde gezen parmaklarımızın, biz farkında olmadan güzel bir beste ortaya çıkarmasıdır.

17-Günün birinde, bir dahi olmanız için elinizde bulunan en etkili silahtır belki de..

Kaynak: Onedio