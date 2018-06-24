Doğan ve Ellibeş’ten örnek davranış…

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Şirintepelilerin isyanına kulak verdi. Şirintepespor’un Başkanı Uğur Çelik, Başkan Vekili Aykut Sunar ve Metin Alemdar, gazetemize gelerek, isyanlarını dile getirmişti…

O söyleşimiz, diğerleri gibi ses getirdi…

Dile kolay…

Tam 7 branşı olan kulüp, Büyükşehir Belediyesi’nin tasarruf tedbirlerinde ilk sıraya sporu koymasıyla büyük bir kaynaktan mahrum kalmış, anında futbol dışındaki tüm branşları kapatmak zorunda bırakılmıştı…

Emekli insanların yönetimindeki Şirintepe’nin emekli maaşıyla yoluna devam etmesi tabii ki mümkün değildi…

Bu olayın ardından Doğan’ın davranışlarını merak ediyorduk…

Ne yapacaktı?..

Yakışanı yaptı…

Doktor kimliğini öne çıkardı, siyaseti kenara bıraktı ve Şirintepe’ye giderek sorunları yerinde inceledi…

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Aykut Sunar’a ait sosyal paylaşım sayfasında şu mesaj dikkatimi çekti…

“Bu akşam, Şirintepe mahallesi olarak İzmit Belediye Başkanımız Sayın Dr. Nevzat Doğan beyi Şirintepe Spor Kulübü tesislerinde ağırlayıp, sorunlarımızı iletme fırsatı bulduk. Sorunlarımızı sabırla dinleyen başkanımıza ve değerli Şirintepelilere teşekkür ederiz…”

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Çok hoşuma gitti…

Ayazma’daki çağrımıza uyan Doğan, Şirintepe’nin de çağrısına uyarak, kenara köşeye saklanmak yerine, sorunların tam ortasına gitti ve talimatlarını verdi…

Suyunu, elektriğini ödeyemeyen Şirintepe’nin futbol kulübüne sahip çıktı…

Buradan kendimize de pay çıkardık ve Doğan’a biz de teşekkür ediyoruz…

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Gelelim yan sütunlarda okuyacağınız ya da okuduğunuz Mehmet Ellibeş’in amatör kulüplere malzeme dağıtım töreni haberine…

Her zaman çok siyasi görmediğim, keskin çizgileri olmayan bir adam olarak tanıdığım Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, şu sözleri söylemiş…

“Spor ve Sporla ilgilenen tüm yöneticilerimiz ve sporcularımızla ilgili de sorumluluklarımız var. Başta tesisleşme anlamında ve malzeme desteği anlamında sorumluluklarımız var. ASLINDA BİZİM YAPTIĞIMIZ BİR LÜTUF DEĞİL, BİR HAKKI TESLİMDİR, BELEDİYELERİN GÖREVLERİNDEN BİRİ DE BUDUR. İlçe sınırlarında yaşayan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri bizim temel hedefimizdir…”

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İster samimiyetsiz, isterse de samimiyetle söylenmiş olsun… (Ki ben ikincisine inanıyorum)… Tarihe geçecek sözlerdir bunlar…

Hakkın teslimiyeti…

Yıllardır bu sütunlarda, vatandaşlarımızı haklarını sıralar dururuz…

Putlaştırdığımız, halbuki kendi ellerimizle seçtiğimiz bu belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar bizim ellerimizle o koltuklara oturuyor…

Bizim için seçiliyor…

Bize hizmet için seçiliyor…

Ama bakıyoruz, herkes kul köle olmuş…

Kibirli…

Gururlu…

Egoist diye suçladığımız seçilmişleri, bu hale getiren bizler değil miyiz?..

Neyse seçim işlerine girmeyelim…

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Bu iki anekdotu size aktarayım istedim…

Her ikisi de siyasilerin asıl yapması gereken şeylerdir…

Bunların devamının gelmesini istiyoruz…