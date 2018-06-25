Bu kadarı da fazla!

Halk pazarları fakir fukaranın alış veriş yaptığı yerlerdir.

Ülkemizde bu pazarlar her nedense mahalle aralarında kurulur.

Öyle pazar yerleri vardır ki, o pazar yerlerinin bulunduğu yerlere ne ambulans girebilir ne de itfaiye araçları. Bu keşmekeşi zaman zaman medyada izliyoruz.

Pazar yerlerinin şehrin dışına taşınmasını savunan biri olarak zaman zaman ben de pazarlardan haftalık alışverişini yapanlardanım.

Doğu Kışlası’na kapalı pazar yeri yapılmasını, o güzelim yere pazar kurulmasını da içime sindiremiyorum.

Belediye şehrin dışında böyle kapalı bir pazar yapabilirdi.

Şimdi diyeceksiniz ki, şehrin dışına vatandaş nasıl gitsin.

Büyükşehir Belediyesi otobüs seferleri koyarak bu sorunu rahatlıkla çözebilir.

Avrupa’ da pazar yerleri ve bizde adım başı açılan AVM’ ler şehrin otuz, kırk kilometre dışında. Şehrin içinde bir tane AVM göremezsiniz.

Geçenlerde Perşembe Pazarına eşim ile birlikte gittik.

Arabamı pazarın güney tarafında bulunan kaldırıma park ettim.

Arabamın tekerlerinin yarısı kaldırımda, diğer yarısı da yoldaydı.

Döndüğümde pazarcının biri “Ağabey polis arabanızın resmini çekti. Size ceza gelecek” dedi. Şaşırdım.

Çünkü arabayı park ettiğim yolun hiçbir tarafında park yasağı tabelasını göremedim.

O gün bugün bana da herhangi bir para cezası gelmedi. Eğer gelirse de mahkemeye dava açacağım.

Uzun süre pazara gitmedik.

Maketlerde alışveriş yaptık.

Eşimin ısrarı üzerine yine Perşembe Pazarına gittim.

Arabamı aynı yola park ettim.

Bu kez arabanın içinde eşimin alışveriş yapmasını bekledim.

Bu arada trafik zabıtası kaldırıma park eden arabaların resimlerini çekmeye başladı.

Kendisine neden resim çektiğini ve burada herhangi bir park yasağı tabelasının olmadığını sorduğumda; “Kaldırıma park ettiğiniz için resim çekiyorum” yanıtını verdi.

Bunun üzerine arabamı oradan kaldırdım ve ayrıldım.

Büyükşehir şehrin merkezine pazar kurdurtuyorsa trafik sorununu da çözmelidir.

Pazara alışverişe gelen vatandaş arabasını nereye park edecek?

Belediyelerin görevi halka hizmet etmektir.

Yoksa vatandaş aman bir suç işlesin de ceza yazayım değil.

Kaldırımlar yayalar için yapılmıştır.

İzmit’te doğru dürüst kaldırım mı var?

Şimdi buradan Büyükşehir yetkililerine ve bu trafik işi ile ilgili birime soruyorum.

İzmit’ te tüm kaldırımları gezin.

Bütün esnafın kaldırımları işgal ettiğini göreceksiniz.

Kimi masasını, kimi sandalyesini, kimi terliklerini, kimi sebze meyvesini yani esnaf neyi satıyorsa, sattığının bir kısmını kaldırımlara koyarak işgal ediyor.

Hatta kaldırımda tavla oynayanları bile gördüm.

Şimdi yine yetkililere soruyorum.

Kaldırımları sattıkları ile işgal eden esnaftan işgaliye parası veya herhangi bir ceza bedelini alıyor musunuz?

Yanıtını yine ben vereyim.

Hayır.

Belediyeler para kazanayım diye kaldırımları kafelere kiralamadı mı?

Yürüyüş Yolu’ndan Anıt Park’a doğru yürüyün, kaldırımlar yayalara kapatılmıştır.

Gerek maliye, gerek belediyelerin yetkilileri sabah akşam oturup vatandaştan nasıl para tahsil ederiz diye hesap yapıyorlar.

Gerçekten ayıp, hem de çok ayıp.