Dün seçim… Bugün geçim…

Seçim tamam…

Geçim devam…

Bu yazı, sonuçlar açıklanmadan önce yazıldı…

Benim tahminim, bu iş ikinci tura kalacak gibi görünüyordu…

Bilemeyiz elbette…

Ama bildiğimiz bir şey var…

En azından 15 gün daha seçim mevzuları sürecek…

Ancak bir gerçek var ki…

Vatandaş bugünden itibaren yine geçim derdine düşecek…

Tabii ki spor kulüpleri de öyle…

***

Siyaset ve spor tamamen iç içe geçmiş durumda…

Eğer sizin için başarı şampiyon olmak ve kupa kazanmaksa, siyasilerin tezgahına düşmüşsünüz demektir. İktidarda kim varsa, onun yanında olmalısınız ki, yerel yönetimlerde onlardan destek alasınız…

Zaten bundandır ki, mitinglerde, liderlerin boynuna kulüplerin atkısı özenle takılır…

Seçim sonrasında da o kulüplerin adını kimse anmaz…

Yani bir anlamda danışıklı dövüş gibidir…

Siz hiç Atatürk’ün memleket gezilerinde, boynuna spor kulübün bir arması, ibaresi ya da atkısı takıldığını gördünüz mü?..

***

Neyse…

Bugün, dün geceki sonuç ne olursa olsun, artık hiç bir şey ülkemizde eskisi gibi olmayacaktır…

Bu kesin…

Bir de şu siyaset ile sporu birbirinden kesinkes ayırsak…

Spor siyaseti kullansa, siyaset spordan nemalanmasa…

Elalemin adamlarına çuvalla parayı gömmekten vazgeçsek…

Halkın sahip çıktığı, gerçekten, pankartlarda değil gönüllerde ve beyinlerde halk takımı olan kulüplerimiz olsa…

Artık sporseverler olarak, siyasetçilerin kapısında dilenci olmaktan kurtulsak…

Kulüpler siyasi ve ticari rant alanı olmaktan kurtarılsa…

Yani sporda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak olsa, ne güzel olurdu…

***

Londra Belediyespor diye bir kulüp duydunuz mu?..

Newyork Adliye Gençlik diye bir kulüp işittiniz mi?..

Roma Demir İdman Yurdu diye bir isim kayıtlarda var mı?..

Bayern Köy Hizmetleri…

Lyon DSİspor ismi ne kadar komik geliyor değil mi?..

***

Devletin sporun içerisinde olması kadar sakıncalı bir durum yoktur…

Belediye, bakan, cumhurbaşkanı, başbakan tabii ki spora destek verecek…

Ama…

Siyasi anlamda değil…

Al belediyeden parayı, dök simsarların kucağına, sonra da ‘Belediyesporuz’ de !..

Yahu bu ülkede Polisgücü diye takım var…

Ne diyorsunuz siz?..

Aklıselim galip gelmeli…

Bu ülkede artık taşlar yerine oturmalı…

Sapla saman, at izi it izine karışmamalı…

Her iş ehline verilmeli…

Bilime, eğitime, mantığa aykırı saçma sapan şeylerden vazgeçilmeli…

Spor, spor gibi yapılmalı…

Sporcu, gerçekten sporcu gibi yaşamalı…

Örnek olmalı…

Ülke kendi potansiyeline güvenmeli, ırkçılığa karşıyız elbette ama, Türkiye’de oynayacak yabancılara bazı kıstaslar getirilmeli…

***

İnşallah bugün, seçimi kim kazanırsa kazansın, yepyeni bir Türkiye’ye uyanırız da, seçim meydanlarındaki, muz cumhuriyetleri benzeri belden aşağı vuruşları bir daha görmeyiz…

Artık Güney Kore’de bile havada uçan tekme atan milletvekilleri kalmadı…

Bizim mecliste her gün kavga çıkıyor…

U-ta-nı-yo-ruuuuz…