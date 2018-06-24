Seçimin sonucu!

Bu yazı, 24 Haziran saat 18.45’te yazılmaya başladı.

Sabah 08.10’da oyumuzu kullandık.

“Vatandaşlık görevini” yapmanın huzuru ile evimize geldik ve sosyal medyadan ülkede yaşanan seçim haberlerine ulaşmaya çalıştık.

İşte, karşımıza çıkan haber örnekleri;

İstanbul Ataşehir’de, bir kamyondan yollara “oy pusulaları” saçılıyor! Vatandaşlar ve trafik polisleri oy pusulalarını topluyorlar! Pusulalarda “AKP” üzerinde “evet” oyları var!

Ankara’da bir sandıkta soyadları tutmayan 10 kişi yakalanıyor!

İstanbul-Okmeydanı Piripaşa İlköğretim okuluna saat 06.00’da bir belediye otobüsü ile çuvallar dolusu oy pusulaları taşınıyor! Polisler orada bulunanların cep telefonlarını topluyor! Sandıklara verilen oy pusulaları 10 çuval. 6 çuval kayıp!Ancak, sayılan çuval sayısı 16!

Ankara-Batıkent Lisesi. AKP’li sandık başkanı gizlice ve fazla sayıda kapalı zarf atarken yakalanıyor. Avukatlar müdahale ediyor!

Bandırma-17 Eylül İlköğretim Okulu. Bir seçmen hanım, elinde AKP’ye “evet” mührü basılmış oy pusulası ve sarı zarfla görülüyor. Çevreden uyarılıyor; “O oy geçerli sayılamaz” diyorlar ama kadının umurunda değil!

Erzurum-Horasan, Hacı Halil Mahallesi’nde bir sandıkta seri halde AKP’ye “evet” mühürleri vuruluyor!

Bandırma’da bir parkta bir kadın bir bankın karşısında oturmuş, önündeki oy pusulalarına AKP için “evet” mührü basıyor!

İzmir-Necatibey İlköğretim Okulu’nda 250 adet AKP mühürlü oy pusulası ortaya çıkıyor!

Bir vatandaş, bir TV kanalına açıklama yapıyor; “Hiç tanımadığım kişiler, benim evimde oturuyormuş gibi adres bilgisi vererek oy kullanmışlar! İtiraz ettim ama ne olur bilemem” diyor!

Bu örneklere benzer pek çok örnek olay var!

Ancak, çok daha ilginç bir olayla karşılaşıyoruz; Saat 18.30 öncesi sosyal medyada, Kocaelili iki ayrı gazeteci kardeşimiz, “Türkiye Geneli Sonuçları” nı yayınlıyor!? Henüz, sandıkların tamamı açılmamış! Yüksek Seçim Kurulu 18.45’de yayın yasağını kaldırıyor! Bu yasak sınırı öncesi, yayınladıkları sonuçlar şöyle;

Erdoğan : yüzde 52.56 AKP : yüzde 45.38

İnce : yüzde 26.33 CHP : yüzde 26.82

Akşener : yüzde 11.80 İYİ p.: yüzde 11.66

Demirtaş: yüzde 7.12. MHP : yüzde 7.65

HDP : yüzde 7.28

Saat; 18.45’ itibariyle YSK yasağı kalkıyor ve tamamen Anadolu Ajansı kaynaklı haberler yayınlanmaya başlıyor. Buna göre; sandıkların yüzde 20.7’si açılmış!

Bu kardeşlerimiz, henüz Türkiye genelinde sandıkların yüzde 20.7’si açılmışken, bu sonuçlara nasıl ulaştılar? YSK yasağını nasıl deldiler?

Sonuçlar ne olursa olsun, yaşadığımız olaylar DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ açısından ne kadar güdük kaldığımızı gösteriyor!

HİLE ile kazanılan seçim de bir “HIRSIZLIK” ve “KUL HAKKI ÇALMAK” değil mi?

Yoksa, “Demokrasi, amaca ulaşıncaya kadar binilecek bir tramvaydır” diyen anlayışın kurbanı mıyız?

Efendiler;

Bu ülkenin ağır dış borçları var.

Bu ülkenin “daha çok üretmeye” ve dış ülkelerle olan ticaretini geliştirerek “dış ticaret açığını” kapatmaya, yeni iş alanları oluşturarak yüzde 12’yi aşan işsizlik sorununu çözmeye, bilim ve teknolojide atılım yapmaya, terör belasından kurtulmaya, komşu devletlerle barışık yaşamaya ihtiyacı var.

Bu sorunlarımızı acilen çözemeden, bu çözümü ve atılımı sağlayacak “nitelikli kadroları” işbaşına getirmeden bu ülkede hiç birimize “İnsanca Yaşama” şansı yok!

Yeter artık!

Aklı egemen kılalım.

“Tek adamın aklı ile” mutlu olma şansımızın olmadığını görelim.

NOT: Seçim sonuçlarını yorumunu Çarşamba günü yayınlanacak yazımda yansıtacağım.