Türkiye, siyaset tarihinin en sıkıntılı seçimini dün yaptı. Devlet Bahçeli’nin çıkışı ile gündeme gelen, Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’a tarihlemesi ile yapılması netleşen erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri nihayet yapıldı.

Şahsım nazarında beklediğim şekilde bir netice ortaya çıktı. Sadece AK Parti’nin milletvekili seçimleri ile ilgili olarak alacağı oy oranının 46-48 bandında, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise 51-53 arasında bir puanın olabileceği varsayımında bulunmuştum.

Net olmasa da yaklaşık olarak sonuçları üç aşağı beş yukarı doğru tahmin ettiğimizi söyleyebiliyorum. Fakat genel hatta baktığımızda kilit parti olarak HDP faktörünün hala varlığını koruduğunu söyleyebiliyoruz.

Fakat burada bir ikilem var…

AK Parti ve CHP’nin oylarından İYİ Parti’ye belli oranda gidiş olduğu kesin gibi. Fakat burada CHP, Meclis’i AK Parti’ye bırakmamak için kendini çok parçalamış görünüyor. Şurası kesin ki, yüzde 7-8 seviyesinde cumhurbaşkanlığı seçimi oyu alan HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ı bir tarafta düşünecek olursak, parti oylarının ise daha yukarıda olması dikkat çekicidir.

Bu durumun tek açıklaması olabilir. HDP’yi baraj konusunda ipten alan unsur CHP’den transfer olan kalıcı ya da geçici oylardır…

Giden oylar kalıcı da olsa, geçici de olsa CHP için sıkıntılı bir sonucu ortaya çıkardığı kesindir…

Ortaya çıkan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan “Devlet Başkanımız” olmuştur. Kendisini kutluyor ve alınan neticenin memleketimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

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Bu seçim sonucu iki lideri tartışmaya açacaktır diye düşünüyorum. Gelinen noktadan sonra CHP ve İYİ Parti’de önemli bir liderlik tartışmasının başlayacağını düşünüyorum. Özellikle Muharrem İnce’nin aldığı cumhurbaşkanlığı oy oranı, CHP’nin parti oranından fazla olunca haliyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı en sert şekilde tartışılmaya başlayacaktır…

Kuvvetle muhtemeldir ki aynı durumla İYİ Parti de karşılaşacaktır. Malum, Meral Akşener genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı oldu. Fakat seçilemedi. Ancak Akşener’in belki mecburiyetlerle teslim ettiği teşkilatlar, milletvekili olarak büyük olasılıkla Koray Aydın’ın yanında yer alacaklardır.

Birileri Akşener’in genel başkanlığını tartışmaya açacaktır. Sonuçta kendisi milletvekili olmayan sıradan bir partili olarak görülmek istenecektir…

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24 Haziran seçimlerini bir şekilde atlattık. Beklendiği üzere Recep Tayyip Erdoğan, milletin teveccühü ile seçimleri kazanmış ve istediğini almayı başarmıştır.

Sonuçlar vatana, millete hayırlı ve uğurlu olsun.

Umarız milletin bu olumlu kararı beraberinde güzellikleri de getirir.

Tek üzüldüğüm nokta ise HDP’nin barajı aşması oldu. Ancak sonuçta oy veren bu ülkenin vatandaşları. Lakin bu saatten sonra bu parti terörle arasına mutlaka mesafe koymalı ve Türkiye’nin partisi olma yolunda adımlar atmalıdır…

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Bana göre seçimin parti olarak tek kazananı ise MHP olmuştur. İYİ Parti’nin kurulması ile yok olacağı söylenen MHP, 24 Haziran seçimlerinde beklentilerin aksine çok büyük bir performans ortaya koymuş ve bu ülkede var olduğunu göstermiştir.