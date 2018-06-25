MHP, Erdoğan’ın koltuk değneği oldu!

Dün 24 Haziran’dı…

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapıldı…

Kocaeli’nin seçmen sayısı 1 milyon 334 bin 402 kişiydi…

Kocaeli, seçmen sayısı olarak birçok il nüfusundan daha fazla…

Yazar Selçuk Maruflu, 24 Haziran’da yapılan seçimle ilgili şu yazıyı yazmıştı…

Bu yazı bir nevi neden seçimlere 1.5 yıl kala baskın seçimin yapıldığını anlatıyor…

Yazının bazı bölümleri şöyleydi;

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Demokrasilerde seçimler, sandık, rejimin fazileti, gıdasıdır...

Seçimler bir şölendir.

Ancak hür, eşit, adil, hilesiz, milletin iradesini açık ve berrak biçimde yansıtmak koşuluyla... Seçimler 3 Kasım 2019 yerine neden alelacele 24 Haziran 2018’e alındı, yani erken ve baskın seçim haline getirildi.

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Bazıları erken seçim ihanettir derken, neden apar topar seçime gidiyorlar...

Bunun iki cevabı vardır Birincisi, Türkiye’nin koşulları giderek ağırlaşıyor.

Çok az sayıda ülke ile dostluğumuz kaldı.

Herkesle kavgalıyız.

Türkiye, Batılı çağdaş değerlerden, medeniyetten uzaklaşıyor, her geçen gün bir din devletine doğru gidiyoruz.

Avrupa Birliği’ne girilmesi başka bir bahara kaldı.

En önemlisi, vatandaşın geçinmesi, yaşam şartları zorlaşıyor, pahalılık artıyor.

Tüm bu memnuniyetsizliklerin faturası AKP ve Erdoğan’a çıkabilir.

Bu durum Sn. Erdoğan’ın tekrar seçilmesi için risktir.

Bu nedenle, işler daha da kötü olmadan, seçimi yapalım ne pahasına olursa olsun tekrar seçileyim, 5 sene daha yeni hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanı olarak kalayım.

Biliyorsunuz, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, dünyanın hiç bir ülkesinde bulunmayan yetkiler, haklar, kuvvet bizim Başbakana veriliyor...

Bunu yaparken, baskın seçimle muhalefeti de hazırlıksız yakalayalım düşüncesi de vardır.

İKİNCİSİ MHP’NİN DURUMU...

MHP, İYİ Parti’nin de kurulması ile oylarının önemli kısmını kaybedecektir.

Baraj sorunu vardır.

Durum daha da umutsuz olmadan, çıkarılan İttifak Yasası’ndan yararlanarak, AKP ile birlikte barajı geçeyim tekrar TBMM’ne girebileyim.

Netice itibariyle alınan bu erken seçim kararının, ülkenin ali menfaatleri ile değil bu partilerin ali çıkarları ile ilgisi vardır.

Yani vatandaşın refahını, geçimini, ekmek parasını, çocuklarımızın geleceğini düşünen yoktur...

Ben her şeye rağmen Türkiye’nin seçimlere gitmesini olumlu görüyorum. Tek karar mercii millettir.

Yeter ki, vatandaş, millet kendisini yönetecek, Cumhurbaşkanını, Milletvekillerini hiçbir baskı, etki altında kalmadan, Yüksek Seçim Kurulu’nun objektif, tarafsız seçim yönetimi ile hür iradesi ile serbestçe seçebilsin...”

BÜTÜN PARTİLERE EŞİT MESAFEDEYİZ…

Yukarıdaki yazı, Türkiye’nin hangi durumda dünkü seçime gittiğini özetliyor…

Seçim kararı alındıktan sonra bütün partilere eşit mesafede haberler yaptık…

Bütün mitinglere eşit sayfalar ayırdık…

Gazete olarak seçim boyunca objektif olmaya özen gösterdik…

Bunun için de bütün siyasi partilerden takdir aldık…

PİRİREİS’TE OY KULLANDIM…

Dün seçimler yapıldı…

Derince Pirireis Ortaokulu’nda oyumu kullandım…

Diğer seçimlere oranla ortamı biraz sakin gördüm…

Oyumu kullandıktan sonra dışarı çıktım.

Okulun bahçesinde hem marangozluk, hem de futbol antrenörlüğü yapan Metin Coşkun ile karşılaştım…

Seçimle ilgili sohbet ettik…

Bana, “ Dikkat ettim, Pirireis Ortaokulu’ndaki toplam sonuçlar, Türkiye ortalamasını veriyor. Bakalım bu seçimlerde de aynısı olacak mı? dedi… Ben de kendisine, “ Şimdiye kadar buna dikkat etmemiştim, bu seçimlerde özellikle buna dikkat edeceğim” dedim…

Sonrasında gazeteye gelip, mesaiye başladım…

Gazetemizde her ilçeden haberler yaptık…

İlçelerdeki ilginç haberleri sayfalarımıza taşıdık…

ERDOĞAN-BAHÇELİ STRATEJİSİ

Peki sonuç ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 54 oyla seçildi…

AKP, yüzde 44 oy aldı…

MHP ise yüzde 11 civarında oy aldı…

Yani, MHP’nin oyları olmasa, Erdoğan ilk turda seçilemezdi…

Erdoğan, MHP ile Cumhur İttifakını kurarak ne kadar doğru bir davranışta olduğunu gösterdi…

Daha doğru bir deyişle MHP’nin de doğru bir strateji uyguladığını söyleyebiliriz…

Neticede bu Cumhur İttifakından hem Erdoğan, hem Bahçeli, hem AKP, hem de MHP kazançlı çıktı…

CHP, yerinde saydı, İYİ Parti gerekli atılımı yapamadı, SP yerlerde süründü…

HDP ise barajı aşarak, büyük bir başardı…

Kocaeli’den de 1 vekil çıkardı…

CHP, 3 vekil çıkardı…

MUHİP HOCA’YA YAZIK OLDU

Dördüncü sırada olan Muhip Kanko, seçilemedi…

Muhip Hoca’ya yazık oldu…

CHP’nin oyları HDP’ye gidince, Muhip Hoca Meclis dışı kaldı…

AKP, Kocaeli’den 7 vekil çıkardı…

AKP’li Fikri Işık; 7 vekil için başarısız, 8 vekil için normal, 9 vekil için başarılı oluruz demişti…

Işık’ın söylemine göre AKP, 7 vekil çıkardığına göre, AKP için başarısız oldular diyebiliriz…

SAADET HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Aslında en büyük hayal kırıklığını Saadet Partisi yaşadı…

Kocaeli’de çok güçlü bir tabana sahipti…

Ama Saadet Partisi’nin tabanı partisine sahip çıkmadı…

Destek vermedi… Destek vermediği için de birinci sıra adayı Sinan Ejderoğlu seçilemedi…

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına devam etti… AKP birinci oldu…

AKP ve MHP, bundan sonra Türkiye’yi kol kola yönetecekler…

AKP’liler şunu hiçbir zaman unutmasın ki, Erdoğan, MHP’nin oylarıyla birinci turda Cumhurbaşkanı seçildi…