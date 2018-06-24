Seçim sonuçlarını nasıl okumak lazım?

Dün akşam saat 22.30’da görünen şuydu:

*Necip milletimiz halinden memnun ki, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye “devam” dedi.

*Seçimin sürpriz partisi MHP idi. Hiç kimse MHP’nin bu kadar oy alabileceğini tahmin etmiyordu. 45 şehirde oyunu artırdı.

*MHP’nin, hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminde “kilit parti” olduğu görüldü. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vermemiş olsalardı, Erdoğan ilk turda cumhurbaşkanı seçilemiyordu. Yine ittifaka girmemiş olsaydı, AKP TBMM’de tek başına çoğunluğu sağlayamıyordu.

*AKP 30 büyük şehrin 23’ünde seçimi önde bitirdi. Böylece büyük şehirlerde gücünü kaybetmediğini ortaya koydu.

*Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce partilerinin 9-10 puan önünde; Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener ise parti oylarının 3 puan altında oy aldılar.

*Muharrem İnce memleketi Yalova’da, Merak Akşener ise memleketi Kocaeli’de başarılı olamadı, her iki ilde de AKP birinci parti oldu. İnce ve Akşener, böylece karizmalarını çizdirmiş oldular.

*AKP ve CHP, yurt genelinde 1 Kasım seçimlerine göre oy kaybetti. AKP yüzde 49.5’ten yüzde 42.4’e; CHP ise yüzde 25.3’ten yüzde 22.7’ye düştü.

*AKP ve CHP, Kocaeli’de de oy kaybına uğradı. 1 Kasım seçimlerinde Kocaeli’den yüzde 56.5 oy alan AKP’nin oyu dünkü seçimlerde yüzde 48.6’ya indi. CHP’nin oyu 1 Kasım’da yüzde 23.4 idi, dünkü seçimde yüzde 19.4 oldu. AKP 8 puan, CHP ise 4 puan kaybetti.

*AKP’yi milletvekili sayısı yönünden değerlendirirsek… Kocaeli’de 9 milletvekili hedefliyordu, yine 7 milletvekilinde kaldı. Milletvekili sayısı 2 artmasına rağmen bu artıştan pay alamadı. Türkiye genelinde de milletvekili sayısı ciddi oranda düştü. Seçimden önce 317 milletvekili vardı, 291’e düştü. Toplam milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkmasına rağmen…

*CHP, milletvekili sayısı 13’e çıkmasına rağmen Kocaeli’de yerinde saydı. 3 milletvekili vardı, yine 3 çıkardı. Başarısızlık mı? Başarısızlık…

*Kocaeli’de artan 2 milletvekilliğini İyi Parti ve HDP paylaştı. Artık Kocaeli’de 3 partinin değil 5 partinin milletvekili var.

*Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Seçimi yaptık bitirdik, değişen fazla bir şey yok. Kocaeli’de de Türkiye’de de siyaset aynı tas aynı hamam!

Vatana millete hayırlı olsun!