Bu teşvik önemli değerlendirilmeli

Hükümetin düzenlediği teşvik düzenlemeleri diğer düzenlemelerde olduğu gibi karma karışık ve anlaşılmaz ifadeler içermektedir. Bunun sayısız örnekleri bulunmaktadır. SGK’nın geriye dönük prim iadeleri, İŞKUR’un teşvikleri ve hazinenin verdiği yatırım teşviklerinin çözümünün hususunda ilgili idareler bile sorunları anlamakta zorlanıyor.

Son olarak 2018 yılında uygulanacak SGK ile ilgili bir teşvik yayınlandı anladığımız kadarı ile paylaşalım istedim. Çünkü uygulanabilir görünmektedir.

Teşvik paketinin kapsamı ve miktarı

Bu teşvikte 2018 yılı için geçerli olan asgari ücret esas alınarak verilecek olan SGK primi, vergi ve çalışan ücretleri belirlenmektedir. Asgari ücreti aşan ücret kısımları için destek söz konusu değildir. Çalıştırılacak en fazla iki sigortalı için bu teşvikten yararlanabilir.

Geçerli asgari ücret üzerinden bir çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL'dir. İş yerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.

Bu destek her ay için olmayıp sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için sağlanacaktır. Başka bir ifade ile halk arasında “Bir senden bir benden” olarak bilinen usul ile olacaktır. İşe alınan işçinin asgari ücret üzerinden bir ay tüm maliyetlerini devlet karşılayacak, ertesi ay işveren karşılayacaktır.

Verilecek ücret miktarı

Bu teşvik kapsamında işe alınan işçinin bir ayda eksiksiz çalışması hâlinde aylık ödenecek 1.603,20TL'nin tamamını sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için teşvik kapsamında devlet tarafından sağlanacaktır.

Karşılanacak vergi tutarı

Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için karşılanacaktır.

Karşılanacak SGK Primleri

Vergide olduğu gibi aynı usulde asgari ücret üzerinden hesaplanacak kısa vadeli, uzun vadeli ve genel sağlık sigortası primlerinin tamamı tutarında 761,06 TL destek sağlanacaktır.

Bu teşvikten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi teşviklerinden faydalanabilirler.

Çalıştırılacak işçilerde aranılan şartlar

Bu teşvik kapsamında işe alınacak işçilerin emekli olmamaları, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerden olması ve 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları gerekmektedir.

Ayrıca;

* 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,

* İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

* İşe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması,

gerekmektedir.