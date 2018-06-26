Seçim sonuçlarını doğru okumak gerekir

Memleket, AK Partinin son dönemlerinde ciddi sıkıntılar yaşadı. Açılım politikası, Kürt sorununda gelinin nokta, Ergenekon, Balyoz gibi uydurma davalarla ordunun çökertilmesi, darbe girişimi ile devletin ana kademelerinin çökertilmeye çalışılması, FETÖ soruşturmalarında yaşanan sıkıntılar, ordumuzun Suriye ve Irak’a girmek zorunda kalması, emperyalizmin oyunları, yaşanan ciddi ekonomik sıkıntılar, doların tavan yapması verilebilecek ilk örneklerdir. Bütün bunlar iktidar değişikliğine neden olabilecek temel parametrelerdir. Ama pazar günkü seçimde görüldü ki AK Parti bütün bu sıkıntılara rağmen yine iktidarda ve kendi adayını ilk turda cumhurbaşkanı seçtirdi.

Anlaşılan o ki milletimiz tüm sıkıntılarına rağmen muhalefet partilerine değil, AK Partiye cumhur ittifakına itibar etti. Aslında bu durum milletin hayatından memnun olduğunu değil, muhalefetten memnun olmadığını gösteriyor bence. Seçimi böyle okumak gerekir.

Seçimin en büyük sürprizi MHP’nin geçen seçime rağmen gücünü kaybetmemiş olduğudur. MHP’nin AK Parti’nin Güneydoğu politikasındaki ciddi değişime gitmesini sağlaması, Cumhurbaşkanlığı devlet sistemini kendisinin önermesi, AK Parti ile ittifak yapması, sayın cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesini temin etmesi ve bu seçimde aldığı oyla yeni dönem siyasi hayatımızın kilit partisi olmasını sağladı.

Yeni anayasal sistemde MHP’nin adeta ana muhalefet gibi iş yapacağını, sistemin kilit partisi olduğunu, diğer siyasi partilerin mecliste MHP kadar etkili olamayacaklarını şimdiden söylemek mümkün.

İkinci büyük sürpriz, her şeye rağmen HDP’nin barajı aşması ve Kocaeli’den yine bir milletvekili çıkartmış olmasıdır.

Üçüncü sürpriz İyi Parti genel başkanının kendi partisinin çok altında oy almasıdır. İyi Parti’nin beklendiği gibi % 12-15 bandında oy alması ile millet ittifakının mecliste çoğunluğu sağlayacağı, sayın genel başkanının da bu oy ve üzerine çıkarak sayın cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesini engelleyeceği düşünülüyordu. Ama bütün bunlar olmadı.

Sürpriz olmayan ise milletvekili adaylarını doğru tespit eden, gece gündüz sokakta çalışan, seçimden seçime değil, sürekli sivil toplum örgütleri ve halkla iç içe olan, kişisel değil ilkesel davranan, parti içinde adalete dikkat edenlerin her zaman olduğu gibi kazanmış, aksine davrananların ise kaybetmiş olmalarıdır.

Gerçek ise bu seçimin asıl kazananının demokrasi ve Türk milleti olduğu gerçeğidir.

Kimse millet yanlış yapıyor demesin.

Millet daime doğru karar verir.

Önemli olan halka ulaşmak, ona çözüm önerileri sunmak, doğruları göstermek, ona dokunarak inandırmak ve doğru adaylarla milletin karşısına çıkmaktır.

Bu millet geçmişte, CHP’ yi-,SHP’yi-Refah Partisi’ni, Adalet Partisi’ni,-D SP’ yi iktidar yapmadı mı ?

Muharrem İnce’nin partisinin 8-9 puan üstünde oy almış olması bunu göstermiyor mu ? Seçimi doğru okumayanların gelecekte de başarı şansı olmaz. Şimdi seçimi doğru okumak zamanıdır.