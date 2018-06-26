Gösterin bakalım minnetinizi…

Kent bir kez daha iktidar partisine ve Erdoğan’a desteğini gösterdi…

Hatırı sayılır bir oy oranıyla destekledi…

Kentin sportif durumu da ortada…

Her mahallede bir spor kulübü var…

Ama spor kulüplerimiz ve sporcularımız , ülke yönetiminden istediği desteği alamıyor…

20 milyonluk İstanbul’da tam 600 kulüp var…

2 milyonluk Kocaeli’nde ise tam 460 kulüp var…

Yani nüfus ortalamasına başvurduğunuz zaman, en çok kulüp olan kent Kocaeli’dir…

Karşılığı…

Sıfır…

Meclise 13 milletvekili gönderen, başkanlık sistemine de Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy katkısında bulunan bu kentin sporu, bakanlık başta olmak üzere iktidardan karşılığını almalıdır…

Sanayi kentinin kartelleri, sponsorluk anlamında gerekli şeyleri yapmalıdır…

Dünya futbol ve basketbolunu destekleyen Brisa, Pirelli, Ford, Tüpraş, Milangaz, Hyundai, bu desteğini kentimizin spor kulüplerine de göstermelidir…

Bu noktada da, ülke yönetimi, kent yönetimi, kentimizin havasından suyundan yararlanıp, kirleten bu dev kartellere bir bedel ödetmelidir…

Bu noktada hangi partinin vekili olursa olsun, hangi siyasi iradenin başkanı olursa olsun, kentin spor profilini çıkararak acilen destekte bulunmalıdır…

Öyle lafla, sporun başkenti falan olunmuyor…

Sporun ve sporcunun dostu falan olunmuyor…

Bu kentin sadece merkezinde tam 200 bin kişi yaşıyor ve bir tek spor tesisi yok…

Sebebi:

Yer yok…

Siz İzmit’in ortasında bir spor tesisi kuramıyorsanız, rant sistemine teslim olmuşsunuz demektir…

Hele hele 1.derece Sit alanı olan kentin ortasındaki tarihi Çukurbağ’da hala kuleler dikilirken ses çıkarmadığınız gibi…

Onların yerine spor tesisi açın bakın nasıl doluyor…

Kentin spor tesisleri, kentin merkezinden uzak ve doğal olarak seyirci sayısı olumsuz etkileniyor…

İzmit’in ortasında hayat 9’dan sonra adeta duruyor…

Artık buna dur denmeli…

Her sokakta bir kulüp açtırmak yerine, ayakta durabilecek ve rant adresi haline gelmemiş kulüpler kurmak elzemdir…

Denetim sistemini kullanın…

İstanbul’da 20 milyon nüfus varken ve kulüp sayısı 600 iken, 2 milyon nüfuslu Kocaeli 460 kulüp barındırıyorsa, bu anormal bir şeydir…

Çok kulüple, çok maç oynatmakla sporun başkenti olamazsınız…

Kimse kimseye ‘Kulüp kurma’ diyemez, ama kurulduktan sonra denetleyebilir…

Faaliyeti olmayan kulüpler, yasal yollarla kapatılmalıdır…

Faaliyet olmaksızın gidip belediyeden, valilikten yardım alan ve bunları cebine atan ‘Soysuz dolandırıcılar’ tek tek ifşa edilmelidir…

‘Bunları bilmiyorum’ demek, sorumluluğa ortak olmaktır…

Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır…

Biz buradan uyarıyoruz…

Maddi yardım alıp da, göstermelik olara birkaç maça çıkan ve sonra elini eteğini çekenlerden hesap sorun !..

Onlara yardımda bulunmayın…

Bazı ferdi spor kulüplerinin kendilerine yapılan malzeme yardımından gelen malzeleeri, üyelerine parayla satmasına izin vermeyin…

Denetleyin…

Sorgulayın…

Hesap sorun…

Aksi halde…

Değil sporun başkenti…

Sporun mezrası bile olamazsınız…

Lafla peynir gemisi yürümez!

Kandıra ligden çekilmemiştir

Kandıra G.B. Belediyespor’un tecrübeli antrenörü Ayhan Oyan, U11 Ligi’ndeki takımının ligden çekildiğiyle ilgili haberlere tepki gösterdi. Oyan, “Biz kesinlikle ligden çekilmedik. Sadece bir maça çıkamayacağımız için, daha önceden il temsilciliğini bilgilendirerek sahaya çıkmadı. Benim annemin rahatsızlığı nedeniyle böyle bir karar aldık. Aksi halde pazartesi günü (dün) lig maçımıza çıkacağız. Ligden çekile diye bir şey söz konusu değildir. Aynı zamanda, bize anlayış gösterip, maçımızı ertelemek isteyen yetkililerimize de teşekkür ederiz” dedi. Elçiye zeval olmaz. Ben Ayhan hocanın haklı olarak istediği düzeltme demecini buradan bir kez daha yayınlıyorum. Ancak tabii ki, takım bir şekilde maça çıkmalıydı diyorum. Buna göre önlem alınmalıdır. Bu da bir ağabey tavsiyesi…