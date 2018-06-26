1 Kasım’a göre AKP, CHP ve MHP yerinde saydı, HDP ise emaneti geri aldı!

24 Haziran geride kaldı…

Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin desteğiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçildi…

Seçim sonrasında 600 milletvekili belirlendi…

Seçim bitti, ama yansıması devam ediyor…

FİKRİ IŞIK’IN KEHANETİ

Seçim öncesinde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık şöyle bir açıklamada bulunmuştu;

7 vekil çıkartırsak, başarısız…

8 vekil çıkartırsak, normal…

9 vekil çıkartırsak, başarılıyız…

AKP, Kocaeli’de 7 vekil çıkardı…

Işık’ın söylemine göre AKP, 7 vekil çıkartarak başarısız oldu…

ZEYBEK SEÇİLDİ, HÖBEK VİZE ALAMADI

AKP, 24 Haziran’daki seçimlerde 1 Kasım seçimlerindeki milletvekillerinden birini listeye koymadı…

Yani; Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Cemil Yaman listede yer aldı…

Mevcut milletvekillerinden sadece Zeki Aygün liste dışı kaldı…

AKP, yedinci sıraya Emine Zeybek, sekizinci sıraya Hakan Höbek’i koydu…

AKP, 7 vekil çıkarınca Emine Zeybek vekil seçildi, Höbek Ankara vizesi alamadı…

Höbek, yerel basına taraflı davranarak, zaten seçilmeyi hak etmemişti…

24 Haziran seçimlerinde liste dışı kalan Zeki Aygün için kimileri Bakan olacak, kimileri de Derince Belediye Başkanlığına aday yapılacak diyor…

Bekleyip göreceğiz…

CHP’DE İLK ÜÇ SIRANIN DEĞİŞMEMESİ!

CHP, bu seçimlerde strateji hatası yaptı…

İlk üç sıra milletvekillerini değiştirmedi…

Bu durum partide büyük rahatsızlık yaratmıştı…

Dördüncü sıraya Prof.Dr. Muhip Kanko kondu…

Kanko, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hemşerisidir…

CHP’liler ilk üç sıradaki vekillere kızınca, partilerine küsünce, HDP’ye yönelince, Kanko da seçilemedi…

Eğer CHP, Kocaeli’de 4 vekil çıkaramamışsa, bu ilk üç isme olan tepkiden dolayı diye düşünüyorum…

MHP, AKP’NİN CANSUYU OLDU!

MHP’de Saffet Sancaklı, bu dönem de milletvekili seçilmeyi başardı…

MHP’liler ikinci sıradaki Hilal Elmas’ın da milletvekili seçileceğini düşünüyordu, ama olmadı…

Hilal Hanım’ın vekil olma hayali bu seçimde de gerçekleşmedi…

MHP, Meclis’te kilit parti oldu…

AKP’nin cansuyu oldu…

İYİ PARTİ KALALI KUTUYDU

İYİ Parti’nin nasıl bir sonuç alacağı bilinmiyordu…

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in İzmit mitingine bakıldığında, İYİ Parti 1 milletvekili çıkartır, ikiyi zorlar deniyordu…

Öyle de oldu...

İYİ Parti, 1 vekil çıkardı…

Lütfü Türkkan, Ankara’nın yolunu tuttu…

MHP’de umduğunu bulamayan Lütfü Türkkan, kendini iyi pazarlayıp, İYİ Parti’den vekil olmayı başardı…

HDP, EMANET VEKİLİ GERİ ALDI

HDP, 7 Haziran 2015’te yapılan seçimlerde Kocaeli’den 1 vekil çıkarmış, Av. Ali Haydar Konca’yı Ankara’ya göndermişti…

7 Haziran seçimlerinde hükümet kurulamayınca, 1 Kasım erken seçimleri yapıldı…

Bombaların patladığı esrarengiz Haziran ve Kasım süreci, seçimlerin kaderini değiştirdi…

Bu süreç sonrasında yapılan 1 Kasım seçimlerinde AKP, tek başına iktidar olurken, HDP ise Kocaeli’den vekil çıkaramadı…

24 Haziran seçimlerinde Ömer Faruk Gergerlioğlu yönetimindeki HDP, Kocaeli’den 1 vekil çıkarmayı başardı…

Tabii, bu CHP’nin de sayesinde...

HDP’NİN İLGİNÇ SEÇİM TAKTİĞİ

HDP, bu seçimlerde Kocaeli’de ilginç bir taktik uyguladığı konuşuldu…

Dendi ki; HDP’liler Sünni kesime gittiklerinde adayımız Ömer Faruk Gergerlioğlu diyorlar, Alevi kesime gittiklerinde de adayımız Ali Buğdayı diyorlar…

Bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum, bu bir söylenti…

Ama, CHP’den HDP’ye büyük bir oyun kaydığı da bir gerçek…

Benim tahminime göre CHP’den 45-50 bin civarında bir oy HDP’ye gitti…

Zira HDP, bu seçimde 88 bin oy aldı…

1 Kasım seçimlerinde 40 bin civarında oy alıp, vekil çıkaramamıştı…

SAADET PARTİSİ YERLE BİR

En büyük hayal kırıklığını Saadet Partisi yaşadı…

Birinci sıra adayı Sinan Ejderoğlu, iddialıydı…

Tabanına güveniyordu…

Zira Saadet Partisi, Kocaeli’de her zaman Türkiye ortalamasının üstünde bir oy alıyordu…

Saadet Partisi, Kocaeli’de sadece 26 bin oy alabildi…

Saadet Partili yöneticiler çok çalıştı, ama taban yine AKP’ye yöneldi…

SP lideri Temel Karamollaoğlu, İzmit’te miting yapmıştı…

Miting yeterince kalabalık değildi…

Zaten bu miting, bize bazı ipuçları vermişti…

Bu seçimlerde baraj sorunu olmayan Saadet Partisi, ağır bir yenilgi aldı…

SEÇİMİN GALİBİ HDP OLDU!

Sonuç olarak 1 Kasım seçimlerinde AKP’nin 7 vekili vardı, bu seçimde de 7 vekil çıkardı…

CHP’nin 3 vekili vardı, bu seçimde de 3 vekil çıkardı…

MHP’nin 1 vekili vardı, bu seçimde de 1 vekil çıkardı…

İYİ Parti, 1 vekile razı oldu…

HDP, 1 Kasım 2015’te kaybettiği 1 milletvekilini geri aldı…

Kocaeli’de seçimin galibi HDP oldu diyebiliriz…

YEREL SEÇİMLER ERKENE ALINABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sona erdi…

Şimdi sırada Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler var…

Şunu da unutmamak lazım, AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rüzgarla yerel seçimleri Kasım ayına almazsa…

Belli de olmaz…

Bakarsınız 5 ay sonra bu kez yerel seçimler için sandık başına gideriz…