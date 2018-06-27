Seçim ve sonrası…

Normal seçim tarihinden 16 ay öncesi, hem de iktidarda olan bir siyasi partinin “REİS” diye tanımladığı lideri “24 Haziran’da seçim kararı verdik” dedi!

“Neden bu kadar acele?” diye sormadık!

“Reis’in bir bildiği vardır” dedik!..

Bir bildiği varmış!

Seçime doğru yol alırken, 12 şeker fabrikası alel acele satıldı!

Fabrikaların bulunduğu illerde pancar üreticileri ve fabrika çalışanları büyük tepkiler gösterdiler.

Kimimiz; “Seçime giderken bu yanlış yapılır mı?” dedik! CHP’li milletvekilleri halkla birlikte eylemler yaptılar.

Seçim sonucu gördük ki, o illerde AKP, yüzde 54.00’dan yüzde 75.49’a kadar varan yüksek oylar almış!

CHP’li vekiller boşuna uğraşmış! Halk memnun!

Seçimleri erkene almanın en büyük nedeni, MHP’den kopanların kurduğu YENİ Parti’yi seçimlere sokmamak idi!

CHP, bu oyunu 15 milletvekili ile bozdu. AKP ve MHP’den tepkiler yükseldi! Akşener, Kılıçdaroğlu ve partileri “FETÖCÜ ve PKK’lı” olmakla suçlandılar!

Seçim sonuçlarından anlaşılıyor ki, pek çok insan bu “iftiraya” inandı!

Tüm ulusun ortak varlığı olan TRT ve siyasi iktidara “göbek bağı” olan medya patronları var güçleriyle iktidar için çalıştılar!

AKP’li belediyeler, Kaymakamlar, Valiler, Milli Eğitim Müdürleri, kimi üniversite rektörleri, Dekanlar, hatta üst yargı üyeleri, AKP’ye oy verilmesi için “üstün başarı” örnekleri sergilediler!

Kimi “militanlar” sosyal medyada “silahlarla” tehdit mesajları yayınladı!

Bu “demokratik” ortamda seçimler yapıldı!

Önceden “AKP’ye EVET” damgalı oy pusulaları yollara savruldu! Torbalar dolusu “evet” damgalı oy pusulaları ortaya çıktı!

Hepsi bir yana, daha Yüksek Seçim Kurulu onayı çıkmadan ilk saatlerde seçim sonuçları yayınlandı!

Sonuçta, “Atı alan Üsküdar’ı geçti!”

Her şey bir yana, seçim sonuçlarını kabullendik.

YA SONRA? Diye bir sorumuz var!

Şimdi, Erdoğan, bu ülkenin tek “egemen gücü” olarak iş başında.

Ekonomik sorunlarımız çözülecek mi?

Borçlarımızı ödeyebilecek miyiz?

Borçları ödemek için yeniden borç bulabilecek miyiz?

İşsizlik sorunu “sorun” olmaktan çıkacak mı?

Eğitim sistemimiz “nitelikli işgücü” üretebilecek mi?

Bilim ve teknolojide 21. Yüzyıl koşullarına ayak uydurabilecek miyiz?

Tarım ve hayvancılığımızı geliştirerek tarımsal ürün, et ve canlı hayvan ithalatı utancından kurtulabilecek miyiz?

Emeklilerimiz, kalan ömürlerini huzur içinde yaşayabilecekler mi?

YARGI BAĞIMSIZLIĞI gerçekten sağlanabilecek ve “Bu ülkede adalet var” diyebilecek miyiz?

diyebilecek miyiz? “Etnik kimliği ve dinsel inancı ne olursa olsun, bu ülkenin VATANDAŞI olan her insan korkusuzca ve huzur içinde yaşayacak” güvencesine sahip olacak mıyız?

“KUTUPLAŞMA” oyunundan vazgeçebilecek miyiz?

İnsan haklarına saygılı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde sürekli hüküm giyen bir ülke olmanın utancından kurtulabilecek miyiz?

Gerçekten, “Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” kimliği içinde ayrımsız, huzurlu ve -devlet yardımları dahil- kimseye muhtaç olmadan “ONURUMUZLA” yaşayabilecek miyiz?

kimliği içinde ayrımsız, huzurlu ve -devlet yardımları dahil- kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecek miyiz? Bilim adamlarımızı, girişimci işadamlarımızı, gençlerimizi başka ülkelerde “huzur, mutluluk ve güvence” aramak tercihinden kurtarabilecek miyiz?

Bu soru ve kaygılara olumlu yanıtlar alabilmek umudu, seçimlerin ve ülke yönetiminde görev alacak olanların ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olması dileğiyle…