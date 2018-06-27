Kocaelispor’a var da bize yok mu?

Yıllardır bu konuda belki yüzlerce şikayet almış ve sütunlarımızda onlarca yazı yazmışızdır…

90’lı yıllarda Sefa Sirmen, o zamanki adıyla İzmit Büyükşehir Belediyesi’nin paralarını Kocaelispor’a akıtırken, 3-4 ay maaş alamayan emekçiler “Futbolcular bizim paramızla Avrupa sahillerinde keyif çatıyor, biz çoluk çocuğumuza ekmek götüremiyoruz” diye haklı isyanlarını dile getirirler, ben de bunu cesaretle tek başıma yazardım…

Çünkü bu gazetede hiçbir zaman iktidar odaklı bir yayın ilkemiz olmadı…

Yıllarca direnen, “Profesyonel kulüp sayesinde oy istemiyorum, profesyonel kulübe para vermem’ diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’na bizzat Cumhurbaşkanı bile baskı yapmış, bir adım geri atmamıştı…

Şimdi ise, Kentkonut kanalıyla (Devletin 5 kuruşunu harcamadan) Kocaelispor’un borçları kapatılıyor…

Transfer yasağının kaldırılmasına çalışılıyor…

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Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var…

Bu kentte sadece Kocaelispor yok…

“Ağabey konumundaki Kocaelispor’a aktarılan yaklaşık 55 milyon liranın, yüzde biri bile bize yeter” diyen kulüplerimiz var…

3.Lig’de…

Gölcükspor…

Körfezspor…

Gebzespor…

2.Lig’de…

Darıca Gençlerbirliği...

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Bunlar da büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçelerimizin ve kentimizin temsilcileri…

Haklı olarak onlar da destek bekliyor…

Kentkonut ile Kocaelispor’a üretilen çözümden, hiç olmazsa yüzde bir oranında onlar da katkı bekliyor…

Yüzde bir demek, 500 bin lira demektir…

4 kulübe verilecek 500’er bin lira ise toplam 2 milyon lira yapar…

55 milyon liranın yanında devede kulak…

Bu kulüplerimizin başkanları, sık sık Karaosmanoğlu’nun kapısını aşındırıyorlar ama bakalım nasıl bir sonuç çıkacak?..

Yeter ki artık tüyü bitmemiş yetimin hakkının bulunduğu bu paraların 5 kuruşu bile sokağa atılmış olmasın…

BİRİ DOĞRU SÖYLÜYOR, AMA HANGİSİ?

Bir yanda basketbol, voleybol, hentbol ve diğer bir çok salon sporları branşının görevli hakemleri, birikmiş alacakları olduğunu ve bunların ödenmesi gerektiğini söylüyor…

Bir yanda ise Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, “Benim personelim dışında, hiç bir hakeme tek kuruş borcum yok” diyor…

Biz burada tarafsız kalmak zorundayız. Daha doğrusu gerçek ne ise, onu ortaya çıkarmak zorundayız…

Ortada bir kelime oyunu da yok…

O halde…

Bu birbirine zıt iki açıklamadan biri doğru olacağına, biri de yanlış olacağına göre…

Kim doğruyu söylüyor?..

Yanıtları bekliyoruz…

Sütunlarımız açık…

BELEDİYE SEÇİMLERİ VAR… NE KOPARIRSANIZ KÂRDIR…

Evet…

Genel seçimler tamam…

Cumhurbaşkanlığı seçimleri de tamam…

Şimdi hemen yerel seçimler için kollar sıvanacak…

Muhtarlıktır, belediye başkanlığıdır…

Daha da gürültülü ve renkli bir ortama girilecek…

Amatör spor kulüplerine daha da yakın markaj yapılacak…

Bir çok kulübün sorunları var…

Sık sık bu sütunlardan dile getiriyoruz…

Yarımca…

Gültepe…

Ayazma…

Şirintepe…

Sorunlu kulüplerden sadece ve sadece bir kaçı…

Bunun gibi onlarcası var…

İşte şimdi bunları çözmenin zamanı…

Yerele inmenin, sokaklara girmenin zamanı…

Yapışın belediye başkanlarının yakalarına ve vaatlerini bir kenara not edin…

Sözler alın…

Gerekirse imza attırın…

Ne koparsanız kârdır…

Hatta hatta vaat değil, seçimlerden önce istediklerinizi somut olarak alın ki, garantiniz olsun…

Göreyim sizi!