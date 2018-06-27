2018 seçiminin getirdikleri ve bitirdikleri

Geçtiğimiz pazar günü önemli bir seçimi geride bıraktık…

Böylelikle, Türkiye’nin önümüzdeki dönemini yönetmesi için mevcut iktidara güvenoyu vermiş olduk.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı da AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Tartışmasız bir seçim olarak nitelendirilen 2018 seçimlerinde bana göre 2 kazanan var.

Kazananlardan biri, seçmenin yüzde 52,58 oyunu alan Recep Tayyip Erdoğan… Diğeri ise yüzde 4, yüzde 5 seviyelerinde kalacağı söylenen ancak yüzde 11’in üzerinde oy alarak seçimin kaderini değiştiren MHP’dir.

Seçimin kilit partisi olan MHP, yaşadığı badirelere rağmen içerisinden kopan ve yüzde 10’lara varan oy alan İYİ Parti’ye rağmen başarılı bir seçim grafiği çizdi. Halen MHP’nin bunu nasıl başardığı tartışılıyor. Bu başarı bana sorarsanız tez olarak araştırılmalı derim.

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Peki, kimler kaybetti dersiniz?

Herkesin farklı yorumları illaki olacaktır. Ama bana soracak olursanız 24 Haziran’ın en büyük kaybedeni Saadet Partisi oldu. Saadet Partisi kurulalı ilk kez baraj sıkıntısı yaşamayacağı bir seçime girdi.

Saadet Partili yöneticiler son derece ümitliydiler.

Bu ümitlerinin kaynağı ise yaptıkları seçim gezileriyle alakalıydı. Her yerde iyi karşılanıp, iyi ağırlanan SP’li siyasetçiler 24 Haziran akşamı resmen şok yaşadı. 1.35 düzeyinde oy alan Saadet Partisi büyük şok yaşadı.

Yüzde 42,54’lere gerileyen AK Parti tarihinin en az milletvekilini kazandı. Bu başarısızlık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, “AK Partiyle ilgili seçmenin verdiği mesajı da aldım” sözüyle yorumlandı.

Yüzde 17’leri hedefleyen İYİ Parti, yüzde 35’leri hedefleyen CHP bu seçimin başarısızları arasında değerlendirildi.

İYİ Parti’nin hedefini tutturamamış olsa bile yeni kurulmuş bir parti olarak yüzde 10 bandına çıkması aslında azımsanacak bir başarı değil.

Peki, Muharrem İnce?

Partisinin çok çok üzerinde oy alan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin yüzde 35 olan hedefi tutmadı ve yüzde 30.64’te kaldı.

Ben de bu durumda bir başarı saysam da İnce’nin yeri seçimi kaybedenlerin yanı oldu.

Önümüzde uzun ve zor bir süreç var. Atılım ve kalkınmaya ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz.

Kazananlar kaybedenler bazen göreceli bir durumda değerlendirilebilir. İnsanlara hizmet aracı diye adlandırılan siyaset bir kenara dursun kazanan hep millet olsun. Yeni dönem Türk milletine hayırlar getirsin.

Bu köpek 3 gündür kayıp

Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan bir aileye ait olan Fofo isimli kurt köpeği üç gündür kayıp. Yarımca’da kaybolan köpeği gören ya da yakalayanların 05538245796 numaralı telefona bildirmesi bekleniyor. İsmi söylendiğinde yanınıza gelen bu köpeğin boynunda mavi bir tasma bulunuyor.

O kedi yaşama tutunamadı

Geçtiğimiz hafta Yuvan Akarca’da bir çöplüğün dibinde ağzı sıkıca bağlı bir poşetin içinde bulunan yavru kedi, duyarlı vatandaşlar sayesinde kurtarılmış ve yeni doğum yapan bir anne kedinin yanına konulmuştu. Veterinere de götürülen kedi hayata döndürülmeye çalışılıyordu. Kendisine yapılan işkence yüzünden halsiz kalan yavru kedinin bedeni daha fazla direnemedi ve önceki gün öldü. Böylelikle yeni bir sokak hayvanı cinayetine tanık olduk.

Hayvan dostları şimdi o kediyi ölüme terk eden kişiyi bulmaya çalışıyor. Bununla ilgili cuma günü emniyete başvurarak bölgedeki MOBESE kameralarının incelenmesini talep edecekler.

Bunun ağır bir cezası olmalı

Trafikte saygı ve edep çok önemli… Bunlardan birini kaybettiğinizde insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokarsınız. Tıpkı bu minibüs şoförünün yaptığı gibi… Işıklı kavşakta sola dönmek için tek şerit olarak sıra oluşturan araçların sürücülerini “Geri zekalı” yerine koyan bu uyanık minibüs sürücüsü, sıranın en önüne geçti.

Bu hareketiyle önce seyir halinde olan diğer şeritteki sürücüleri tehlikeye soktu. Taşıdığı yolcuları tehlikeye soktu, dönmek için sırada bekleyen sürücüleri aptal yerine koydu.

Kazandığı tek şey ise 2-3 dakika oldu. Diğer sürücüleri çileden çıkartan bu davranışa büyük cezalar uygulanmalı. İnsan olmanın gereği olan saygıyı ceza uygulayarak sağlamak ne kadar acı değil mi?