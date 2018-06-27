SP’li Nihat Yıldız, din adamlarına neden öfkeli?

BBP eski İl Başkanı Nihat Yıldız, sonrasında BBP’den ayrılarak Saadet Partisi’ne geçmişti…

Saadet Partisi de Yıldız’ı 6’ıncı sıra milletvekili adayı yaptı…

Seçim yapıldı, ama Saadet Partisi hem Türkiye’de, hem de Kocaeli’de istediği sonuçları alamadı…

1 milyon 300 bin seçmenli Kocaeli’de SP’nin adayı Temel Karamollaoğlu 17 bin, SP’de de parti olarak 27 bin civarında bir oy aldı…

Yani Karamollaoğlu, partisinden daha az oy aldı…

SEÇİM FATURASI DİN ADAMLARINA

Saadet Partisi 6’ıncı adayı Nihat Yıldız, seçim yenilgisinin faturasını din adamlarına çıkarttı.

Yıldız, seçim sonrası facebook hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu…

Yıldız’ın paylaşımının bir bölümü şöyleydi;

"Ancak seçim arifesinde ortaya çıkan bir kısım din adamlarının adaletsizlikleri, iftiralara karşı sessizlikleri makam ve koltuklarını muhafaza adına çaresizlik içinde sessiz kalışları bana şeytanı hatırlattı"

“HER ŞEYE EYVALLAH DEDİK”

Yıldız’ın paylaşımını birlikte okuyalım,

Şartları ve standartları eşit olmayan bir seçimi daha geride bıraktık.

Adaletin olmadığı ortamda, adaletle yürümeye çalıştık.

Sevgi dedik, kardeşlik dedik birlik beraberlik içerisinde seçim istedik.

Olmadı ya neyse dedik, ama hiç alışık olmadığımız iftira yalan ve hakaretlere maruz kaldık.

Yine de ahlak dedik, maneviyat dedik, adalet dedik, kardeşlik dedik.

Her şeye eyvallah dedik.

Bizleri bağırlarına basan halkımızdan Allah razı olsun, biz onlardan razı olduk.

“BANA ŞEYTANI HATIRLATTI”

Ancak seçim arifesinde ortaya çıkan bir kısım din adamlarının adaletsizlikleri, iftiralara karşı sessizlikleri, makam ve koltuklarını muhafaza adına çaresizlik içinde sessiz kalışları bana şeytanı hatırlattı.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Oysaki cuma günleri hep adalet ve iyilikten bahsedilir.

Haksızlık adaletsizlik karşısında susan fetva makamlarına soruyorum siyasette; iftira, yalan, hakaret, adaletsizlik helal mi?

Değilse siz bu kadar kul hakkı ile nasıl Hakkın huzuruna çıkacaksınız, ben sizlere hakkımı helal etmiyorum.

KOCAELİ HALKINA TEŞEKKÜR

Seçim propagandası süresince bizleri gönüllerinde ağırlayan, zaman zaman çay ve iftar ikramlarına iştirak edemediğimiz vatandaşlarımıza tüm Kocaeli halkına teşekkür ediyorum.

Seçim sonuçlarının milletimize hayırlı olmasını diliyorum

Seçilen Başta Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimizi kutluyor başarılar diliyorum...”

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SP’li Yıldız’ın paylaşımı böyle…

Yıldız’ın vatandaşla bir kırgınlığı yok…

Ama din adamlarına tepkili…

Onlara hakkını helal etmediğini söylüyor…

SP’li Yıldız’ın bu paylaşımı uzun süre konuşulacağa benziyor…

16 Nisan’a benzer tablo!

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, 24 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulundu… Erkan, 24 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tablonun, başta siyasi partiler yasaları olmak üzere politik sisteme ilişkin güvensizliği daha da derinleştirdiği ifade ederek, seçimlerin 16 Nisan referandumunun benzeri bir siyasi tabloyu ortaya çıkardığını söyledi… Erkan haklı, gerçekten de bu tablo, 16 Nisan’daki tabloya benziyor. 16 Nisan’ın üzerinden 2 yılı geçti, demek ki seçmenin tercihi değişmedi…

Küçükaydın’dan ilginç seçim tespiti

CHP Kocaeli 6’ncı sıradan milletvekili adayı olan Gölcüklü Ebru Küçükaydın, birinci sıra adayıymış gibi çalıştı. Ama diğer vekil adaylarının Küçükaydın’a ayak uyduramadığını düşünüyorum. Küçükaydın, seçimlerle ilgili Gölcük Gündem gazetesine bir değerlendirmelerde bulundu. “CHP’nin oylarının 5 bandında İYİ Parti’ye, 3 bandında ise HDP’ye kaydığını görmekteyim. Vatandaşlar sanıyorum ki yanlış bir algı içerisinde, ittifak oyu yanlış anlaşılmış, İYİ Parti’ye attıkları oyların CHP’ye, HDP’ye attıkları oyların da CHP’ye atıldığını düşünmüşler ve böyle bir algı oluşmuş. Stratejik herhangi bir hata var ise bunu düzeltmek adına yeni bir hamle yapılacağı kanaatindeyim.” Küçükaydın’ın görüşleri böyle. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yüzde 30 oy çıkıyorsa, CHP’ye yüzde 22 oy çıkıyorsa, demek ki CHP’den diğer partilere 8 puanlık bir kayma var…

İYİ Partili Türkşen siyasete devam edecek

İYİ Parti, Kocaeli’den 1 milletvekili çıkardı… Aslında en az iki bekliyorlardı, ama olmadı… İYİ Parti’nin ikinci sıra adayı Sat Komandosu Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, iyi çalıştı… Birçok yere gitti. Ama olmadı… Türkşen, seçilemedi, ama seçim sonucunu da üzülmediğini belirtti… Türkşen, ''Ben kimseyi yarı yolda bırakmadım. Mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz'' diyerek siyasete devam edeceği mesajı verdi… Türkşen’e başarılar diliyoruz.