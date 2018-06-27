Kemal Bey, bu değişim rüzgârının önünde duramazsın!

Önceki gün akşam…

“CHP’de MYK acilen toplanacak” haberini duyunca ümitlenmiştim.

Dün sabah…

TV kanalları “Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00’te açıklama yapacak” altyazısını geçince “Hahh, bu iş bitiyor” dedim kendi kendime.

Ve saat 14.00…

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya başladı, konuşmasının sonunu beklemeden, koltuktan kalkmayacağını sesinin tonundan anladım.

Aslında bütün Türkiye, özellikle CHP’liler, nefeslerini tutmuşlar Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kurultayı toplama kararı aldık. Genel başkanlığı Muharrem İnce’ye bırakıyorum” demesini bekliyordu.

Ama Kemal Kılıçdaroğlu konuşması boyunca hiç oralı olmadı, bu yönde sorulan soruya “Gündemimizde böyle bir şey yok” cevabını verdi.

Bence Kemal Kılıçdaroğlu hata ediyor

CHP, cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce ile güzel bir rüzgâr yakaladı.

Değişim rüzgârı…

Partiye heyecan geldi.

Gözler ışıldamaya, yüzler gülmeye başladı.

Hangi partili ile konuşsam, “Bu iş tamam. Yeni genel başkanımız Muharrem İnce” diyordu.

Seçim sonucu da, partililerin bu isteğini destekler yönündeydi.

Muharrem İnce yüzde 30.6 oy almış, CHP yüzde 22.6’da kalmıştı.

Tam 8 puan geride…

Üstelik yüzde 30, CHP’nin 1977 yılından bu yana, yani 41 yıldır ulaşamadığı bir oy oranıydı.

Psikolojik oy sınırı aşılmıştı…

Parti yakaladığı bu rüzgârı devam ettirmeliydi.

Ama dün gördük ki, Kemal Kılıçdaroğlu’nun böyle bir niyeti yok.

Koltuktan kalkmayı düşünmüyor.

Koltuğu başarılı olana devretmeyi aklının ucundan geçirmiyor.

Bence kendisine de partisine de yazık ediyor.

Kılıçdaroğlu, bu değişim rüzgârının önünde duramaz

CHP’de değişim için yola çıkıldı.

CHP’de değişim rüzgârı her geçen gün kuvvetini artırıyor.

İşte daha seçimin ertesi günü Kılıçdaroğlu’na “İstifa et” çağırıları yağmaya başladı.

Siz bu satırları okurken partideki “istifa kaosu” kim bilir nasıl bir boyuta gelecek?

Bu rüzgâra direnmek zor!

Bu rüzgâr fırtınaya dönüşebilir, bu fırtına yerel seçim öncesi partide büyük tahribat yapar.

Ben Kılıçdaroğlu’nun yerine olsaydım, daha seçimin ertesi günü basın toplantısı yapar işi bitirirdim.

CHP, bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile yoluna devam edemez.

Etmemeli…

Etmeye kalkarsa, varacağı nokta bellidir.

Partiye yeni bir kan aranıyordu, bu kan cumhurbaşkanlığı seçiminde bulundu.

Oyu cumhurbaşkanı seçilmesine yetmese de, halk Muharrem İnce’yi sevdi.

Direnme Kemal Bey, kendine de partine de yazık etme!

Şimdiye kadar demokrasi için düzel şeyler yaptın, genel başkanlığı Muharrem İnce’ye devrederek bunu taçlandır.

Basından sorumlu, ama basınla kavgalı

Seçim günü akşamı gazeteciler parti binalarını dolaşıp haber topluyorlar.

Ziyaret ettikleri partilerden biri de İyi Parti.

Amaçları, seçim sonuçlarıyla ilgili bilgi ve görüntü almak!

İçeride bulunanlar arasında Lütfü Türkkan da var.

Türkkan, İyi Parti’de halk ve basın ilişkilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı…

Yani görevi, Türkiye çapında partisi ile medya arasında sağlıklı ilişkiler kurmak.

Bir gazeteci, televizyondan seçim sonuçlarını izleyen partililerin fotoğrafını çekmek istiyor.

Lütfü Türkkan oturduğu yerden kalkıyor, fotoğraf çekmek üzere olan gazeteciye, “Burası bizim mahremimiz, fotoğraf çekemezsin” diye bağırıyor.

Gazeteci de fotoğraf çekmekten vazgeçiyor, parti binasından ayrılıyor.

Olayı öğrendiğimde, “İyi parti ilk seçimlerde neden beklenen ivmeyi yakalayamadı, anlaşıldı” dedim kendi kendime.

Lütfü Türkkan gibiler, bu partiye “yarar” değil “zarar” verir.

Rize, Yalova, Kocaeli…

Rize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi…

Yalova, Muharrem İnce’nin…

Kocaeli ise Meral Akşener’in…

Cumhurbaşkanlığı seçiminde…

*Erdoğan, Rize’den yüzde 76.9 oy aldı.

*Muharrem İnce’nin Yalova’dan aldığı oy oranı yüzde 38.9.

*Meral Akşener’in Kocaeli’den aldığı oy oranı ise sadece yüzde 7.2.

Bu durum bana, “Her horoz kendi çöplüğünde öter” atasözünü hatırlattı.

Yani her lider, kendi memleketinde “en yüksek oyu” almalı…

*Erdoğan’ın Rize’den elde ettiği oy oranı başarı!

*İnce’nin Yalova oyu başarısız…

*Akşener’in Kocaeli oyu ise tam bir felaket!

Kendi kentinden oy alamayan bir lider, başka kentlerden oy isterken sıkıntı çeker.

Tamam, Rize, göç almamış “kent milliyetçiliği” baskın bir kent!

Yalova ve Kocaeli’de ise 81 ilden insanlar yaşıyor.

Kent bilincini oluşturmak çok zor!

Buna rağmen özellikle Meral Akşener’in Kocaeli oyları bu kakar düşük olmamalıydı.

Cumali Durmuş, artık İzmit’e döner

İyi Parti’nin kurucular kurulunda Kocaeli’den 3 isim vardı.

Lütfü Türkkan’ı da Kocaelili sayarsak 3 isim…

Ruhittin Sönmez, Cumali Durmuş, Lütfü Türkkan…

Baskın seçimde Lütfü Türkkan birinci, Ruhittin Sönmez ise dördüncü sıra milletvekili adayı idi.

Cumali Durmuş adaylık için başvurmuş, ancak listeye girememişti.

Listeye giremeyince, seçim sürecinde Ankara’da kaldı, ortalıkta görünmedi.

Kırgındı…

Seçim bittiğine göre Cumali Bey’i artık İzmit’te görmeye başlarız.

Siz ne anlatırsanız anlatın…

Aşağıda, bir süre önce satılan şeker fabrikalarının bulunduğu illerde, AKP’nin aldığı oy oranları var.

Hatırlayın, satıldığı günlerde, o kentlerde yaşayan insanların ne kadar mağdur edildiğiyle ilgili yaygara koparılmıştı.

Demek ki neymiş?

Ortada “mağduriyet” ve “memnuniyetsizlik” yokmuş.

Vatandaş memnun olmasaydı, gidip, fabrikaları satan AKP’ye oy verir miydi?

Siz ne anlatırsanız anlatın, vatandaşın aşkı başka!

İşte satılan şeker fabrikalarının bulunduğu şehirler ve bu şehirlerde AKP’nin elde ettiği oy oranları:

*ÇORUM-Yüzde 64.56

*YOZGAT-Yüzde 75.49

*KIRŞEHİR-Yüzde 55.56

*NİĞDE-Yüzde 61.60

*ERZİNCAN-Yüzde 60.66

*AFYON-Yüzde 68.03

*BURDUR-Yüzde 54

*KASTAMONU-Yüzde 68.95

Vatandaş, bu oy oranlarıyla muhalefete ne diyor biliyor musunuz?

“Boşuna çenenizi yormayın!”