Esareti ve esaret içinde zulmü yaşamamış olanlar “özgürlük” kavramını gerçek anlamıyla bilemezler.

İnsan onuruna sahip insanlar, bir “mutlak egemen” ya da “yabancı bir devlet” egemenliğinde yaşamayı onursuzluk sayarlar!

İnsanlar ve insan toplulukları özgür bir yaşam için mücadele verirler.

Türk Kurtuluş Savaşı, böylesine onurlu bir mücadeledir.

İzmit, Birinci Dünya Savaşı sonrası önce İngilizlerin sonra da Yunanlıların işgal ve zulmünü yaşamıştır.

O işgal döneminde İzmit’te yaşananları, o tarihte 12-13 yaşlarında olan Büyükbabam, Babaannem ve Büyük Dayımızdan defalarca dinledim. Bir büyük amcamız, o dönemde Yunan askerlerince şehit olmuş. Şimdi, Bağçeşme-Namazgahta “Muhacir Hasan” olarak yatan kişi benim büyük amcam…

O işgal yıllarına dair dinlediğim birkaç olay belleğimden hiç çıkmamıştır.

Babaannem ve kardeşi büyük dayı (Emin Ağar) evlerinin yakınında otlamakta olan bir çift büyükbaş hayvanı bir kişinin alıp götürmekte olduğuna tanık olurlar ve sorarlar; “Amca, onlar bizim, nereye götürüyorsun?” Adam yanıt verir; “Ben yabancı değilim, otlatmaya götürüyorum!” Hayvanlar bir daha geri gelmezler! Bu adam daha sonra İzmit’te tanınmış bir kasap olarak çıkar karşılarına!

O tarihlerde, İstanbul’da olduğu gibi İzmit’te de Rum, Ermeni ve Yahudi kökenli aileler yaşarmış. Bizimkilerin evlerinin altında da “Hristo” adlı bir Rum’un bakkal dükkanı varmış. Bu kişi, evin ön cephesine, Yunanca; “Burası Bakkal Hristo’nun evidir” diye yazarak, ailemizi zulüm ve ölümden sakınmış.

Bu iki örnek olay, insanın etnik ve dinsel kökenine göre değil, “ahlak” ölçülerine göre ayrılabileceğini, “İNSAN” kimliğini yitirmeyenlerin etnik kökenleri ve inançları ne olursa olsun, birlikte ve barış içinde yaşayabileceklerinin bir kanıtıdır.

O işgal yıllarında, İzmit’te bulunan Fransız grubun ve Papaz Pier’in tercümanlığını yapan, “Tercüman Ahmet” adında bir kişi yaşamaktadır. Bu kişi, Kuvayı Milliye İzmit’e yaklaşırken kenti yakan ve karşılarına çıkan her insanı öldüren Yunan askerlerine karşı İzmit halkını korumuş, pek çok insanın yaşamını kurtarmış. Bu çabasına katkıda bulunan bir diğer kişi de Fransız Papaz Pier’dir.

8 Mayıs 1995’de Paris’te, Sen nehri kıyısında bir kafeterya yanında, eski tarz bir ev dikkatimi çekti. Lacivert boyalı bu evin ön cephesinde bir tabela ve iki buket çiçek vardı. Bize ev sahipliği yapan ressam, rahmetli Sedat Ağabey’e bu evin ne olduğunu sordum. O gün, 8 Mayıs Paris’in kurtuluş günüymüş. Bu evin sahibi de Alman işgaline karşı mücadele eden ulusal kahramanlardan birine aitmiş. Paris Belediyesi, bu ulusal kahramanların yaşadıkları evleri aynen korumuş, restore etmiş ve “Burası, ulusal kahraman filanın evidir” diye tabelalar asmış. Her 8 Mayıs günü Paris Belediyesi bu evlere birer buket çiçek koyarmış. İkinci buket ise, o kahramanın ailesi tarafından konurmuş.

İzmit’e döndüğümde, bu olayı İzmitliler Derneği’nde anlattım ve 28 Haziran 1995’te Tercüman Ahmet’in yaşadığı evin yerine yapılan, Leyla Atakan caddesi üzerindeki “Çeviren Aparatmanı” ön cephesine “Burası ulusal kahraman Tercüman Ahmet’in yaşadığı evdir” yazılı bir tabela astık.

Bugün, bir başka devletin boyunduruğu altında değilsek, bunu öncelikle Mustafa Kemal ATATÜRK ve ulusal mücadeleye canları pahasına omuz veren Anadolu halkına borçluyuz.

Bu kentte, Tercüman Ahmet, Tavşancılı Yahya Kaptan gibi kahramanlara borçluyuz.

Bu gerçeği ve işgal yıllarının “işbirlikçilerini” unutmadan yaşamalıyız!

Ve bu kentin, bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz.

Şunu da unutmamalıyız ki; “Artık ülkeler ordularla değil, yabancı sermayeli şirketler tarafından işgal ediliyor!” Bu söz bana değil, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na aittir!

Özgür bir yaşam için;

Öncelikle, kendi içimizdeki barışı sağlamalı, birbirimizi etnik ve dinsel farklılıklarımıza göre ayırmamalıyız.

Bilim ve teknolojide ileri adımlar atmalı, kendi markalarımızı yaratmalı, dünya ile rekabet edebilecek bir güce ulaşmalıyız.

Doğayı ve özellikle tarımsal topraklarımızı rant uğruna yok etmemeliyiz! Kentleri sel felaketlerinin yaşandığı çilehaneler olmaktan kurtarmalıyız!

Demokrasiyi gerçek anlamı ve kuralları ile yaşamalı ve yaşatmalıyız. Tüm inançların özgürce yaşanabildiği “Laik Devlet” temel yaşam biçimimiz olmalı, ADALET’e olan inancımız yok edilmemelidir. Devlet adil değilse, vatandaş mutlu olamaz!

Geçmişin acı olaylarını ve gerçeklerini unutmadan, “kardeşçe yaşamak” temel ilkemiz olmalıdır.

İzmit’in kurtuluş günü tüm İzmitlilere kutlu olsun…