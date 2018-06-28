Para almak için, çakma branş açtılar…

Çakma lig…

Çakma turnuva…

Çakma kulüpten sonra…

Şimdi de çakma branşlar dönemini yaşıyoruz…

Evet…

Bunu da gördük…

Bayram öncesinde 6 bin 100’er lira harçlık almak isteyen kulüpler, ‘Futbol dışında en az bir branş daha olması şart’ kuralına takılmamak için, alelacele karar alıp, çakma branş açtılar. Tabii ki branşların içi boş. Maksat 6 bin 100 liraya hak kazanmak. Bu yola başvurmayıp, sadece futbol branşı olduğu için para almayanlar ise isyan ediyor…

Onlar da yardım yapılacağının açıklanmasından sonra sabırlı bekleyiş başladı…

Bu kez de para almaya hak kazanan, ancak hesaplarına para yatırılmadığı için isyan edenlerin sesi yükselmeye başladı…

Sonuç…

Amatör futbol artık rant kapısı haline geldi…

Gelelim sebeplerine…

***

Yıllardır ‘Vah amatörüm vah’…

‘Amatörün tesisi yok, imkanı yok…’

‘Patlak topla maç oynuyorlar…’

‘Ayakkabıları yırdık. Tozlukları ayrı renklerde…’

Diye haberler yapan bizatihi biziz…

Amacımız şuydu: Amatör çamur deryasında yüzmesin, tesisi olsun, gençler spora mahalle kulüplerinde başlasın, o zamanki adıyla kahve köşelerinden, şimdi ki adıyla internet kafelerden kurtulsun, temiz havada spor yapsın, kumara bulaşmasın…

Ama kimin aklına gelirdi ki, amatörlere transfer için çuvalla paralar ödenecek…

Amatör adındaki kulüpler bir sezonda 1.5 milyon lira harcayacak…

Yardım olarak verilen malzemeler parayla satılacak…

Ve tabii son olarak da, antrenör parası almak için kulüp kuracak, yardımdan yararlanmak için kulübün içinde çakma branş açacak…

***

Devlet iyi niyetle, ama yine denetimsiz olarak yardım yapmış…

Bunun için hileye başvurmak, bir spor kulübünün karakter yapısına ve amaçlarına ne kadar hizmet edebilir?..

O kulübün yetiştireceği sporcular ne kadar dürüst olabilir, ne kadar sıhhatli spor eğitimi verilebilir ?..

Aslında kandırdığınız kendiniz değil misiniz?..

Aslında aldığınız o haksız paralarda, tüyü bitmemiş yetimin hakkı yok mu?..

Yoksa ‘Devletin malı deniz, yemeyen domuz’ diyenlerden misiniz?..

Vatan uğruna şehit düşenleri gözlerinizin önüne bir getiriniz…

Vicdanınız sızlıyor mu?..

***

Pekala eleştiriyoruz da, ne yapılmalı sorusunun yanıtı da verelim o zaman, meslek etiği olarak…

Bir kere bu harçlık olayı, seçimden önce aceleye getirildi…

Sebebi belliydi elbette !..

Doğaldır da…

Seçmenin gönlünü almak için her şey mubahtır nasılsa…

Ne de olsa kapitalist bir dünyada yaşıyoruz…

Yaşatılıyoruz…

***

O halde bu işi daha önceden düşünecektiniz ve aceleye de getirdiyseniz, kulüpleri tek tek tarayacak ve örneğin 2018 Ocak’ta, amatör transfer bittiği günden itibaren branş açanlara yardım yapmayacaktınız… (Çünkü lige katılma şansları kalmıyor)…

Hatta böyle bir talepte bulunanları ifşa edecektiniz…

Doğru yol budur ve çok basit bir yoldur…

***

Sporumuzda neler oluyor?...

Devlet ‘Benim hakemlere tek kuruş borcum yok’ diyor…

Hakemler ‘Bizim paralarımız ödenmedi, bedava görev yaptırılıyoruz’ diyor…

Lig kurulabilmesi için, aynı takım içerisinde dört farklı takım çıkarılıp, zar zor lig kuruluyor…

Görevi öğrenciyi eğitmek olan beden eğitimi öğretmeni, sahte oyuncu oynatmaya yelteniyor… (Bir basketbol, bir de voleybol maçında)…

Hileye zorlanan çocuklar, gazetelerde çarşaf çarşaf görüntüleniyor…

Gelecekleri kararıyor…

Dünyada tek örneği ülkemizde olan ‘belediyespor kulüpleri’, salonlarda rengarenk görüntü çizen 10 bin çocuğu birkaç saat içindeki aptalca bir kararla bir anda sokağa terk ediyor, amatör futbola 1.5 milyon lira harcıyor, buna da, şarlatanlarının ağzıyla konuşup, ‘Başarı’ diyor…

Listeyi uzatmak mümkün…

Bu kent, sporun başkenti olmaktan çok uzak…

Tesis var…

İçi boş…

Koruyan yok…

Kulüp var…

Sporcusu yok…

Kulübün branşı var…

Para alan antrenörü var…

Faaliyeti yok…

***

Demek ki, 100 yıl öncesinden bugünü gören bir ATA’mız var…

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ‘AHLÂKLI’sını severim…”

EEEE, NE DE OLSA BÜLENT ECEVİT!

Yan sütunlardaki haberi okumuşsunuzdur…

Çayırtepe-Hereke U11 (11 yaş altı) takımları karşılaşıyor…

Hereke, grubunda lider…

Maç 0-0 devam ediyor…

Hakem yanlış görüyor ve Hereke lehine hatalı bir penaltı kararı veriyor (olabilir)…

Tabii göz VAR, nizam VAR…

VAR sistemi yok…

Ama kenarda da bir Bülent Ecevit VAR…

Devreye giriyor ve futbolcusu Mirza’ya kenardan talimat vererek, topu dışarı atmasını söylüyor…

10 yaşındaki Mirza da hocasının dediğini yapıp, topu direkt avuta atıyor…

Maçı ise Çayırtepe 1-0 kazanıyor…

Küçücük Mirza hakemin vicdanını da kurtarıyor, rakip takımın hakkını da…

Siyasi tarihimizin en önemli ve taraflı-tarafsız herkesin ‘Dürüst’ olarak nitelediği isimlerden biridir Bülent Ecevit…

Hereke’nin hocası da aynı ismi almış…

Bülent Ecevit Kara…

Belli ki ailesinin sevgisi oradan geliyor…

Helal olsun diyorum…

Ayakta alkışlıyorum…

NEYLERİNE DUA EDİYORSUNUZ, ŞÜKREDİYORSUNUZ…

Kocaelispor’u ayağa düşürmeyin beyler…

Kocaelisporluluk duruşu sergileyin…

Kulübün bugünlere gelmesinde büyük ‘emek!’leri olan futbolcular, neymiş muvafakat veriyorlarmış…

Kocaelispor’u çok seviyorlarmış…

Geçin beyim bunları geçin…

Bu martavalları zamanında çok dinledik…

Bir adam sandığımız kişi, kulübü icraya veriyorsa, bizim için bitmiştir…

Taviz vermeyin…

İsteyen imza atar, istemeyen atmaz…

Cehenneme kadar yolları var…

Ne için boyun eğiyorsunuz?..

Transferin önünü açmak için…

Yani, kulübü yeniden vuracak simsarlar için…

Yarın bir gün yine borçlanıp, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmek için…

Yazıklar olsun!