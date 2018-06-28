Süleymancı diye geçinen eğitimcilerle yaşadıklarım…

Eğitim sektörü AK Parti iktidarının belki de hakkından gelemediği, istenen düzeyin bir türlü sağlanamadığı, bu zamana kadar çok sayıda bakanın kellesini aldığı bir alan olmuştur…

Bu alanda elbette özel sektör temsilcileri de olabilir. Fakat şurası kesin ki bu konuda biraz ipin ucunu kaçırdık. FETÖ belasından milletin yakasını kurtarmayı başardıysak da onun gibi tarikat gruplarının peydah olmasının önüne geçmek için maalesef çaba gösterilmiyor bence.

Ülkenin ilk devlet başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’dan da benim ve büyük olasılıkla milletin eğitim konusundaki ilk talebi, bu işi cemaat gruplarına, tarikat mensuplarına bırakmamasıdır. Özel eğitim kurumu çatısı altında sektöre girmiş tüm özel kurumların mutlak suretle sıkı bir denetime tabi tutulmaları, o kurumun herhangi bir cemaat ya da tarikat grubuna ait olup olmadığını öğrenmelidir.

Çünkü şurası kesindir ki, devlet içinde yaşanan FETÖ dönemi ile sabittir ki, eğitim sektörüne bir şekilde girmiş olan herhangi bir grup, devlet için, millet için, beka için tehlike arz edebilir…

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Geçtiğimiz günlerde benim iki oğlumu evime yakın diye bir anaokulunun yaz okulu kurslarına yazdırdım. Ailece dedik ki, biraz eğitim alsınlar, yaz dönemini boş geçirmesinler ve sosyal faaliyet içinde zaman geçirsinler…

Benim küçük oğlum Eymen de, erken doğmuş olmasının ve 9 aylık iken geçirdiği o sorunlu ameliyat evresinin de etkisi ile konuşma konusunda yaşıtlarından biraz daha geride. Aslında 1 buçuk yıl öncesine göre çok iyi durumda, fakat dil terapileri devam ediyor.

Eymen’in bu durumunu söz konusu eğitim kurumunun yöneticilerine, “Eymen dil konusunda geride. Zaman zaman iletişim sorunu yaşayabiliyor. Derdini anlatamadığı için de sinirlenebiliyor. Eğitim durumunuzu buna göre belirlerseniz iyi olur” dememe rağmen, adı ende saklı olan eğitimci midir nedir, o arkadaş, “Burası gelişimi için daha iyi olur. Biz de destek oluruz” diyerek bize sözlü güvence verdi.

Bizim Eymen de okuldaki bir çocukla tam da bahsettiğim sebeplerden dolayı bir sorun yaşamış ve o eğitim kurumu tarafından velilerine haber verilmek suretiyle kendisini artık alamayacakları söylenmiş.

Yani bizim Eymen’i, eğitim vermeyi beceremeyen, Süleymancı tarikatına mensup olduğunu öğrendiğimiz bu arkadaşlar, kapı dışarı etmişler. Tabi buna tepkimi gösterdim. Her ne kadar bu tarikatçılar kendilerini sözüm ona savunmaya çalıştıysa da çok başarılı olamadılar.

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Evet, bizzat yaşayarak gördüm. Bu tarikatçılar ve cemaat grupları bir şekilde hala eğitim sektöründe varlar. FETÖ belasından kurtulduk, umarım bizi yeni bir kurtuluş savaşı beklemez.

O yüzden devletimizden tek isteğimiz, bu tarikatçıları, cemaatleşip organizasyonlar sağlamak ve bir şekilde maddi getiri elde etmenin derdinde olan grupları eğitim alanından tamamen çıkarmalarıdır.

Aynı şekilde buradan açık ismini vermediğim bu Süleymancıların eğitim kurumunu ve yaptıkları işgüzarlığı ve eğitim anlayışından uzaklaşıp paragöz tavırları hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık, Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde de şikayetçi olacak ve alacağım cevaba göre yasal süreci başlatacağım.