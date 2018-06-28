Yapma Kılıçdaroğlu, esen rüzgârı gör!

Bak, “adalet yürüyüşü” yaptın, toplum sizi alkışladı.

Bak, iktidarın kumpasını yok etmek için İyi Parti’ye 15 milletvekili verdin, sağduyu sahibi herkes demokrasi adına sizi takdir etti.

Bak, cumhurbaşkanlığı seçiminde iyi bir seçim yapıp Muharrem İnce’yi aday gösterdin, partin seçimi kaybetti ama Türk siyaseti Muharrem İnce’yi kazandı.

Ciddisin, dürüstsün, demokrasi aşığısın…

Ama iş sonuç almaya gelince, olmuyor, olmuyor…

CHP, yüzde 25’e çakıldı kaldı.

Son seçimde, sebebi ne olursa olsun, yüzde 22’ye indi.

Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı seçiminde hazır “yüzde 30 psikolojik barajı” aşmışken, gel devret şu genel başkanlık nöbetini.

Partideki heyecan, toplumdaki heyecan devam etsin!

Parti üyelerinizin ezikliği sona ersin.

Türkiye’nin “güçlü muhalefete” ihtiyacı var.

Demokrasimizin “iktidar alternatifi” partilere ihtiyacı var.

CHP’nin, “kadrolu muhalefet partisi” özelliği artık sona ersin.

Bu, sizin elinizde!

Partinizde “değişim rüzgârı” esmeye başladı, fırtınaya dönüşmek üzere.

Fırtına ortalığı dağıtmadan, sizi de önüne alıp savurmadan, kaos yaşanmadan, gelin gereğini yapın!

Size yakışan bu!

“El elden üstündür” derler.

Kim bilir, Muharrem İnce CHP’yi “arzulanan noktaya” getirecektir.

Getiremezse, o da gider.

“Başaramayanın gitmesi”, artık siyasette de temel kural olmalıdır.

Yapma Kılıçdaroğlu!

Şimdiye kadarki kredilerinin üzerine benzin dökme!

Kılıçdaroğlu ve “partideki koltuk sevdalıları”

Bugüne kadar 9 defa seçim kaybetmesine rağmen CHP Genel Başkanlığı koltuğundan kalkmamakta ısrar eden Kemal Kılıçdaroğlu…

Önceki gün basının karşısına geçti, “Bizim partide koltuk sevdalılarına yer yok” dedi.

Ne diyelim?

Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu!

Yeni dönemde Kocaeli’den bakan çıkar mı?

Seçim bitti, önümüze bakalım.

Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçti.

Bu sistemde bakanlık sayısı azalacak, yeni bakanlar TBMM dışından seçilecek.

Bu da demek oluyor ki, 24 Haziran’da milletvekili seçilenlerden hiç birini bakanlık koltuğunda görmeyeceğiz.

Fikri Işık’ın da uzun bakanlık dönemi artık bitti.

Tamam da, yeni dönemde Kocaeli’den hiç bakan olmayacak mı?

Olabilir…

Örneğin, son milletvekili listesinde bulunmayan Zeki Aygün kabinede yer alabilir.

Örneğin, Kocaeli’deki sanayi kuruluşlarından birinin sahibi veya üst düzey yöneticisi bakanlık koltuğuna oturabilir.

Başka, başka?

Örneğin, Ayhan Zeytinoğlu… Kocaeli Sanayi Odası Başkanı… TOBB Başkan Yardımcısı… Eğitimi iyi, ülkemizi iyi tanıyor, dünyayı iyi tanıyor… Donanımlı bir arkadaşımız… Neden yeni bakanlarımızdan biri olmasın?

Kocaeli, AKP döneminde 16 yıl boyunca hiç “bakansız” kalmadı.

Vecdi Gönül… Osman Pepe… Nihat Ergün… Fikri Işık…

Önümüzdeki dönemde de bir bakan istiyoruz.

MHP başarılı da İyi Parti başarısız mı?

Siyasette “beklenti yönetimi” diye bir kavram vardır.

Ciddi bir iştir, ama bizde genellikle gereği gibi yerine getirilemez.

Bu seçimde de öyle oldu.

“İyi Parti ile ilgili beklenti”, iyi yönetilemedi.

Seçim süreci içinde gerekli düzeltmeler de yapılmadı.

Kamuoyu, büyük beklenti içine girdi.

MHP ile ilgili de tam aksine kamuoyu “olumsuz” beklenti içine sokuldu.

MHP, eriyip bitecek…

Seçim sonuçlandı, MHP yüzde 11.1, İyi Parti yüzde 10 oy aldı.

Şimdi bakıyorum MHP’nin yüzde 11.1’i için “Büyük zafer”, İyi Parti’nin yüzde 10’u için “Hüsran” değerlendirmeleri yapılıyor.

“El insaf” diyeceğim.

MHP, 49 yıllık bir parti…

İyi Parti kurulalı ise şunun şurasında 7-8 ay oldu.

MHP 49, İyi Parti ise 43 milletvekili çıkardı.

Aralarında sadece “6 vekillik” fark var.

Bence…

MHP’nin aldığı sonuç başarıysa, İyi Parti’nin aldığı sonuç da başarıdır.

MHP’nin elde ettiği sonuç başarısızlıksa, İyi Parti’nin elde ettiği sonuç da başarısızlıktır.

13 milletvekilinden ikisini yok sayın

Biri, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı...

Diğeri, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan.

Her ikisi de pazar gününden itibaren resmen Kocaeli milletvekili.

Ama siz onları Kocaeli milletvekilleri arasında saymayın.

13’ten ikisini düşün, “Bizim yine eskisi gibi 11 milletvekilimiz var” deyin.

Çünkü her ikisi de Kocaelili değil.

Geçmişte de kentimizden milletvekili seçilip Ankara’ya gitmişlerdi, gidiş o gidiş.

Aha yazın şuraya, Saffet Sancaklı ve Lütfü Türkkan’ı önümüzdeki dönemde İzmit’te üç beş kez ya görürsünüz ya görmezsiniz.