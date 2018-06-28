Derince Araştırma Hastanesi’nin başarılı kliniği KBB…

Kentimiz, sağlık anlamında adından sıkça söz ettiren bir şehir haline geliyor. Hastaneleri, teçhizatları ve deneyimli uzman kadrosuyla, Kocaeli, bir sağlık kenti olmaya aday.

Kentimizi bu seviyeye taşıyanlar ise kuşkusuz başarılı, özverili ve uzman hekimlerimiz. Kocaeli’de hemen hemen tüm tedavi yöntemleri yapılabiliyor.

Bu başarıda etkin rol oynayanlardan birinin de Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney’in olduğunu söylemek istiyorum.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve bölge milletvekillerimiz de, kentimizdeki sağlık kurumlarının daha kaliteli olmasında büyük etki sağladılar.

Yanık ünitesi, kanser hastanesi, kadın doğum ve çocuk hastanesi ve bunun gibi birçok önemli polikliniklerimiz var…

Bugün sizlere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden bahsetmek istiyorum. Derince SSK olarak kurulan bu hastanemiz bölgemizin en gözde hastanelerinden biri. Kentteki iki araştırma hastanesinden biri olan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın yönetiminde idare ediliyor.

Yanık hastanesini de bünyesinde bulunduran ve farklı illerden hasta kabul eden bu sağlık kurumuna, farklı illerden helikopter ambulansıyla bile hasta getiriliyor.

Dev bir sağlık kompleksi olarak kabul edilen Derince Araştırma Hastanesi’nin en önemli bölümlerinden biri de Kulak Burun Boğaz (KBB) birimi…

Doç. Dr. Adin Selçuk’un klinik şefliğini yaptığı KBB, her gün farklı illerden onlarca hasta kabul ediyor. KBB ekibinin içerisinde Klinik Şef Yardımcısı Doç. Dr. Selahattin Genç, Doç. Dr. Halil Erdem, Doç. Dr. Fatih Özdoğan, Op. Dr. Erkan Esen ve asistan doktorlar Şaban Eyisaraç, Ferit Bayakır ve Serdar Başer bulunuyor. 2011 yılında kurulan KBB bugün hastanenin en önemli kliniklerinden biri haline geldi.

Uyumlu bir ekip olan Derince KBB, teşhis tedavi ve operasyon anlamında kendini kanıtladı.

Her cuma konsey oluşturarak hastalarının tedavi planlamasını yapan ekip gün geçtikçe daha da tecrübeli bir hale geliyor.

KBB koridorlarında muayyene sırası bekleyenler arasında Türkiye’nin her ilinden hastalara rastlıya biliyorsunuz. Türkiye genelinde bilinir bir hale gelen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği böylelikle Kocaeli’nin de gururu haline geldi.

Başta Adin Selçuk ve Selahattin Genç olmak üzere tük klinik doktorları ve çalışanlarını, başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İşini severek yapan özverili insanların bir araya geldiği bu ekibe başarılar diliyorum…

Sel mağduru vatandaş hasarının karşılanmadığını söylüyor

27 Mayıs’ta meydana gelen sağanak yağışın ardından oluşan sel, ev, işyeri ve otomobillere zarar vermişti. Yaşanan sel felaketinde Turan Güneş Caddesi’nde otomobili zarar gören Hüseyin Boz isimli vatandaş, kaymakamlığa başvurmasına rağmen hasarının giderilmediğini söylüyor. Hüseyin Boz durumu şu şekilde anlattı: “27 Mayıs 2018 tarihinde ilimizdeki aşırı yağışlardan dolayı birçok ev ve iş yerini su bastı. Benimde aracım evimin önündeki üzeri betonla kapalı olan derenin zamanında temizlenmemesi sebebiyle 27 Haziran günü sabah 05.40’ta derenin Turan Güneş Caddesi ile kesiştiği noktada tıkanması sonucu, su taştı ve derenin diğer tarafındaki park halindeki 41 PK 251 plakalı aracım da maddi hasar oluştu.

Kaymakamlığa dilekçe verdim, ama sonuç olumsuz. Ben de durumu Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinden başkana mesajla ilettim. Kaskosu olmayan aracının dere taşması sonucu oluşan hasarının karşılanmasını başkanımdan talep ediyorum. Olay anı videoları ve aracımın hasar fotoları ve faturaları elimde mevcut.”

10 yaşında ilkokula başlayan Mehmet Allak 3. üniversite diplomasını da aldı

Körfez ilçede müteahhitlik yapan Mehmet Allak, 3’üncü üniversite diplomasına da kavuştu. Geç başlayan eğitim hayatına zaman zaman ara vermek zorunda kalan Allak, ilkokula Ağrı’nın bir köyünde 10 yaşında başladı. Daha sonra 15 km mesafede olan okulu bırakmak zorunda kaldı.

Kocaeli’ye taşınan Mehmet Allak, 23 yaşında ortaokula yazıldı. İçindeki okuma aşkına engel olamayan Ağrılı müteahhit Mehmet Allak, gecikmiş hayalleri gerçekleştirmek uğruna 2007-2008 yılında, 43 yaşında başladığı üniversite hayatına; 2011 yıllında İşletme Fakültesi'nden işletme lisansı ardından Anadolu Üniversitesi AÖF-Halka İlişkiler ön lisans ve son olarak Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi-Kamu Yönetimi lisans ile birlikte üçüncü diplomamı alarak mezun oldu.

Allak şimdi de “Allah nasip ederse bu yıl Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlayacağım ve ardından ömrümüz yeterse doktoramı yapmak için gayret edeceğim” diyor. Kendisini tebrik ederim.