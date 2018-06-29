Güneşspor'a sahip çıkın!

Ali Şentürk…

Onu ilk tanıyan gazeteciyim…

1990 yılıydı…

Şu anda bulunduğumuz sanayide, o zamanki idare binamızdaydık…

Gazetede çalışmak istediğini, gazeteci olmak istediğini söyledi…

Başlattık…

Ama ilk gün bir fenalık geçirdi…

Korktuk…

O zaman sigorta falan yok…

Sakınca büyük…

Ciddi bir hastalığı olup olmadığını sordum…

‘Yok abi’ dedi…

Ama riske girmedim…

Onu o gün gazeteci yapmadım…

Bana kırıldı…

İyi mi yaptım kötü mü, hala kendi kendime sorarım…

Onca talebem içerisinde Beytullah Bekibik ve Ali Şentürk hakkındaki kararlarım, kafamda hep soru işaretidir…

***

Sonra diğer gazetelerde muhabirliğe başladı ve yetişti…

İyi bir gazeteci oldu…

Sonra fabrikalarda iş hayatına atıldı…

Ama gazetecilik isteği hala içinde…

Çok iyi biliyorum…

***

Sonra baktım Güneşspor’da karşıma çıktı…

Yönetici olmuştu…

Çok çalıştı…

Çok çabaladı…

Herkes tek tek koptu gitti…

O kaldı…

Ve tabii ki Güneşspor…

Dediğim gibi, kişiler geçici, kurumlar kalıcıdır…

Kimse vazgeçilmez değildir…

Ali de hey böyle çalıştı…

Dikkatle izledim çalışmalarını…

Bugün sokakta hangi çocuğa sorsam, ‘Güneşspor’ diyorsa…

Bir çok akademisyen, reklam uzmanı, bu işi iyi bilenlerden çok daha iyi şeyler yaptığına imzamı atarım…

Balabanlar…

Kaboğlular gelir geçer…

Ama Ali Şentürk’ler kalır…

Nebil Uzun da gerçekten örnek bir çalışma içerisindedir…

Kocaelispor başkanlığından kalkıp, amatör Güneşspor başkanlığına geçmek, bu işe profesyonel olarak bakıldığının ispatıdır…

Onu da tebrik ederim…

Kocaelispor ile Güneşspor’u ayırmayan bir çalışma içerisinde bulunuyor…

***

Güneşspor gerçekten çok önemli başarılara imza attı…

8 kupa almış falan, bunlar benim umurumda değil…

Bir çok çocuğun artık yetiştiği kulüp Güneşspor’dur…

Asıl başarı budur…

Asıl marka olmak budur…

***

Ve şimdi kentin büyüklerin olaya el atma zamanı gelmiştir…

Tesis…

Tesis…

Tesis…

Adliye sokağında küçücük bir semt sahası yapılan Güneşspor, oradan büyük başarılara imza atmıştır…

Mesela Burak Süleyman’ı, Batuhan Altıntaş’ı yetiştirmiştir…

Unutulmasın ki, İbrahim Üzülmez efsanesi de bok kokulu Maga Deri fabrikasından çıkmıştır…

Şimdi ise Batuhan’lar yetişecektir, ama bunun için tesis gerekmektedir…

Artık kendini aşan ve ülke çapında bir kulüp Güneşspor’da üretimin devamı için, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Sayın Nevzat Doğan acilen talimatlarını vermeli, bu güzel oluşumu desteklemelidir…

Bu utanç bitirilmelidir…

Hem de acil olarak…

Artık bu kentte başarı, cezalandırılmamalıdır…

***

Güneşsspor kentin bir markasıdır !..

Kocaelispor gibi…

Kağıtspor gibi…

Artık bir markadır…

Adliye sokağındaki küçücük semt sahası bile ellerinden alınıp, otoparkçılara verilerek sokağa atılan bu kulüp, küllerinden yeniden doğmuş ve inanılmaz bir direniş göstererek ayakta kalabilmiştir…

Hatta çok çok büyümüş, ülke çapında isim yapmıştır…

Ali Şentürk ve diğer kahramanların yaptıkları kolay bir iş değildir…

Bu kadar imkansızlık ve ilgisizlikten sonra böylesine büyük bir aşamaya gelmek, her babayiğidin harcı değildir…

Yazının başında da belirttiğim gibi…

Bu meslekte iki kişiye haksızlık yapmış olabilirim…

Ama bilerek değil elbet…

O anki acemilik ve cesaretsizlikten…

Onlara zarar vermeme korkusundan…

İkisinden de helallik istiyorum yıllar sonra…

Ali Şentürk’ler kolay kazanılmıyor…

Ve yıllar sonra aşağıdaki sözü daha iyi anlıyorum…

“Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir…”