“Helal et” dedi dedi, sonunda at eti satmaktan kapıya kilidi vurdu

Şu “helal” konusuna kafayı fena taktım.

Gelişmeleri yakından izliyorum.

Gün geçmiyor ki, yeni bir “helal gıda” çıkmasın.

Helal soda…

Helal peynir…

Helal yoğurt…

Helal ayran…

Helal köfte…

Helal döner…

Helal kokoreç…

Helal ekmek…

Helal pasta…

Helal yumurta…

Helal gazoz…

Helal kola…

Evet, son günlerde “helal” zincirine bir de “kola” halkası eklendi.

Bu gidişle, yakında bütün gıdaların üzerinde “helal” damgasını göreceğiz.

Ortalık vıcık vıcık!

Ve sonunda “helal ilaç”, “helal tıbbi malzeme” ve “helal kozmetik” Türkiye ’nin gündeminde.

İşin bu noktaya geleceği belliydi.

Şimdi Türkiye, “helal gıda”dan sonra “helal ilaç”, “helal tıbbi malzeme” ve “helal kozmetik”i tartışıyor.

Hem de üst düzeyde…

Aşağıda okuyacağınız sözler, Prof. Dr.Cevdet Erdöl’ün.

Daha önce yazdım, bir kez daha yazıyorum.

Cevdet Erdöl diyor ki:

“Ülkemizde, gıda ve ilaç endüstrisinde yoğun bir şekilde Batılı ülkelerde üretilen jelatin kullanılmaktadır ve bu ürünün ana kaynakları içerisinde, ekonomik ve teknik bazı avantajları nedeniyle ağırlıklı olarak domuz deri ve kemikleri yer almaktadır. Helal olmayan katkılar içeren ilaç ve tıbbi cihazların, Müslümanlarca tüketilmesi endişe verici olup, bu durum genlerimizi, geleneklerimizi, inancımızı tehdit etmektedir. Bu hayati meseleyi zaruret kavramıyla geçiştirmemeli ve biran önce ‘helal ilaç-helal tıbbi malzeme’ konusunda kendi alternatiflerimizi geliştirmeliyiz.”

Bu işin sonu nereye varır biliyor musunuz?

Madem öyle…

Neden sadece yediğimiz içtiğimiz gıdalar ve kullandığımız ilaçlar “helal” olsun…

A’dan Z’ye her şeyimizin “helal” olmasına dikkat edelim.

*Elimizden düşürmediğimiz telefonlar…

*Masamızdaki bilgisayarlar…

*Altımızdaki arabalar…

*Evimizdeki buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyonlar…

*Giydiğimiz pantolon ve gömlek…

*İç çamaşırlarımız…

Acaba “helal” mi, İslami kurallara göre mi üretiliyor, bunlara da dikkat edelim.

Acaba çalışanlar abdestli mi, namazında niyazında mı?

Bana sorarsanız, bu “helal” konusu insanların ruh sağlığını bozacak noktaya getiriliyor.

Her şey bitti…

Her şey dört dörtlük de…

İş yediğimiz gıdalar ve kullandığımız eşyaların “helal” olup olmadığına mı kaldı?

Bu milleti hep sömürdüler…

Şimdi sömürme sırası herhalde “din ticareti” yapanlarda!

Biliyorsunuz, geçenlerde Kartepe’de bir olay yaşandı.

Yıllardır bölge halkına “helal et” sattığını söyleyen ve bununla gurur duyan bir kasap, “at eti” sattığı iddiasıyla ticari itibarını kaybetti ve dükkânını kapatmak zorunda kaldı.

İki doktorun düş kırıklığı

Biri AKP’nin 8’inci sıra milletvekili adayı idi…

Dr.Hakan Höbek.

Diğeri CHP’nin 4’üncü sıra milletvekili adayı…

Prof. Dr. Muhip Kanko.

İkisi de tıp doktoru.

24 Haziran seçimi, her ikisi için de düş kırıklığıydı.

Kocaeli’nin milletvekili sayısı 11’den 13’e çıkarıldı.

Bu nedenle iki parti de bir fazla milletvekilliğini “çantada keklik” görüyordu.

Ama olmadı…

AKP 7’de, CHP 3’te kaldı.

Bana sorarsanız, her iki isme de yazık oldu.

Muzaffer Dikeç’in kilo sorunu

VANASAN’ın sahibi Muzaffer Dikeç benim Balaban’da yürüme ve yüzme arkadaşım.

Geçenlerde “Şu kiloları vermem lazım” deyince, dalga mı geçiyor acaba diye yüzüne baktım.

“Kaç kilosun da, daha ne kilo vereceksin?”

“70 kiloyum, şu göbeğe baksana, burası dümdüz olmalı. En az 3 kilo vermeliyim…”

“Muzaffer yapma Allah aşkına, bunu Sami Pekdemir’e söyleme, seni tüfekle kovalar.”

Gülüştük.

“Afiyet olsun” diyemiyorum…

Fiyatı 4-5 liraya çıkınca…

Suriye’den 4 bin ton patates ithal etmişiz.

Gazete ve televizyon haberleri böyle!

“Afiyet olsun” diyemiyorum, çünkü 4 bin ton patates ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyon Suriyeliye ancak yeter.

Görüyorsunuz, ne hallere düştük.

Patates ve soğan gibi en basit gıdada dahi dışa bağımlıyız.