Çin’den yola çıkarak Samanlı dağlarındaki kestane ağaçlarına kadar ulaşan Kestane Mazı Arısı ile uğraşırken, ülkemize giren bir bakterinin zeytin ağaçlarımızı kurutma tehlikesi belirdi.

Bu bakterinin adı Xylella fastidiosa. Bilimsel verilere göre dünyada 300 kadar bitki türünde bulunuyor. Bunlar arasında turunçgiller, zeytin, ceviz, asma, şeftali, erik, kayısı gibi meyve ağaçları, karaağaç, çınar, meşe, akçaağaç gibi orman ağaçlarının yanı sıra süs bitki ve ağaçları da var.

Haberim olunca hiç zaman kaybetmeden Xylella fastidiosa isimli bu bakteri konusunda yapılmış bilimsel araştırmaları inceledim. Ne göreyim !.. Avrupa Komisyonu 24 Temmuz 2015 tarihinde tüm Avrupa ülkelerini bu bakteriye karşı tedbirler alınması konusunda uyarmış. İtalyan hükümeti 6.Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede bu bakteri nedeniyle “İtalya’da yürürlüğe konulan acil tedbirleri içeren planı” açıklamış. Gazete üstelik bu bakterinin özellikleri ve yaygınlaşması konusunda bilgiler de vermiş. Avrupa’da bu bakteri nedeniyle karantina uygulama kararı alınmış. Konunun bu kadar önemsenmesinin nedeni İtalya’nın Legge kenti çevresindeki (Orta-Batı İtalya) zeytin ağaçlarında bu bakteri nedeniyle 2013 yılından itibaren zeytin ağaçlarında görülen kurumalar.

Şu hassasiyete bakar mısınız! Ülkemizle acaba bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmıştır veya yapılmaktadır? Uyarılar yapılmış, tedbirler alınmış mıdır? Biz İtalya’dan fidan satın almaya devam ettiğimize göre gel de merak etme!

Bitkisel hastalıklar yaratarak çok büyük ekonomik zararlara neden olan bu bakteri konusunda size bazı ön bilgiler vereyim: Xylella fastidiosa en tehlikeli bakterilerden biri ve birçok böcek türü tarafından bitkilere bulaştırılıyor. İnanılır gibi değil ama bakteri bu böceklerin mide sisteminde çoğalma kapasitesini koruyarak yaşıyor. Böcek bitki ile beslenirken hastalığı bulaştırıyor. Bakterinin çoğalması için en ideal hava sıcaklığı 25 ile 32° arası. Buna karşılık 12-17°C’ altında ve 34°C’ üstünde hava sıcaklıklarında konukçu bitkilerde bakterinin hayatta kalması mümkün olmuyor.

Bu bakteriye karşı ne yapılabilir? Araştırmacı bilim insanları öncelikle dirençli kültivar ve alt türleri bulmaya çalışıyor. Bu arada literatürde bakır, çinko ve sitrik asit karışımı bir ürünün kullanılması ile bulaşma olan bitkilerde hem laboratuvar ortamında hem de arazide ümit verici sonuçlar alınabildiği belirtiliyor.

Düşünmeden ve sormadan edemiyorum; Türkiye’de ilk defa Şanlıurfa yöresindeki badem ağaçlarında görülmesinden sonra bu bakteri nedeniyle ne tür tedbirler alındı? Biliyorsunuz; biz “yumurta kapıya gelmeden” tedbir almayan yapıdayız. Yoksa bu bakteri bizim ülkemizde de zeytin ağaçlarını, ceviz ağaçları kurutuyor da haberimiz mi olmuyor!

Gel de şüphelenme!..

Kaynak:

1) Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia.

6-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie

generale - n. 80. Complesso del disseccamento rapido dell’Olivo

2) European Commission. EU Plant Health Legislation