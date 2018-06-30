Seçmenin mesajı algılandı mı?

24 Haziran seçimlerinin yansımaları sürüyor. Ortaya çıkan tablo her geçen gün biraz daha netleşiyor. Özellikle siyasiler sandıktan çıkan sonucu istediği şekilde yorumlayabiliyor. “Bu seçimde yenildik, mağlup olduk, halk bizi benimsemedi” diyeni bugüne kadar hiç duymadım. CHP’nin 40 yıldır aşamadığı % 30’luk psikolojik sınırı aşmasına rağmen Muharrem İnce dışında Tayyip Erdoğan’ın kazandığını kabul eden ve “başaramadık” diyen çıkmadı. Yine çok büyük bir başarı göstermiş gibi kutlama yapan AK Parti teşkilatları da anlayabilmiş değilim. Bir önceki seçime göre oylarını 10 puan düşüren partide, oturup nerede hata yaptık demek yerine bayram havası estirilmesi de ilginç. Gördüğüm kadarıyla vatandaşlar sandıkta verdiği mesajın doğru okunmasını talep ediyor. Peki seçmen hangi partiye nasıl bir mesaj verdi? Bu soruya yanıt aramaya çalışalım.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP’de Kılıçdaroğlu döneminin bitmesi gerekiyordu. Seçmen bu mesajı net bir şekilde verdi. Bilmem kaç defa seçim kaybeden bir genel başkanı istemeyen CHP’liler, bu konuda Erdoğan’dan destek ister hale gelmiş durumda. Şaka değil gerçek. “Gerekirse kayyum atayın ama nolur bundan bizi kurtartın” diyebilecek noktaya gelmiş. Tüm bu olumsuzluklara rağmen hala rakibini başarısız bulan, Muharrem İnce’ye üstü kapalı kapıyı gösteren ve yola devam mesajı veren Kılıçdaroğlu, seçmenin mesajını doğru anlamamakta ısrar ediyor. Bu nasıl bir hırstır ki, başarısızlığı bile başarı gibi görecek duruma getirebiliyor insanı. CHP’nin Genel Başkanı istifa ederek seçmenin gözünde en azından saygın bir konumda kalmak yerine hırsla koltuğa yapışık kalması kendisi açısından kocaman bir eksi olarak kariyerine eklenecektir. Fırtına gibi genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu’nun bıraktığı gün ardından yaprak bile esmeyecek. Çünkü seçmenin sesine kulaklarını tıkadıkça kaybetmeye devam edecektir.

Gelelim seçmenin HDP’ye verdiği mesaja. Burada CHP’den giden oyları saymıyorum. Oradan gelen oylar tamamen AK Parti’nin yeni parlamentoda gücünü azalmaya yönelik olduğunu sağır sultan bile biliyor. Biz HDP’nin gerçek seçmeninin verdiği mesaja bakalım. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da azalan oylar, HDP’ye terörle arana mesafe koy mesajıydı. Bölge halkı ne zaman terörle HDP yan yana gelse oylarında bir miktar da olsa azalma oluyor. Selahattin Demirtaş’ın parmaklıklar arasında olması da seçmen de bir mağduriyet havası yaratmış değil. Seçmenin HDP’ye verdiği mesaj, terörle arana mesafe koyarsan, kimseye muhtaç olmadan baraı aşabilirsin şeklinde de yorumlanabilir.

MHP’den ayrılarak yeni bir parti kuran Meral Akşener’e de seçmen vize vermedi. Seçimden birkaç ay öncesine kadar Akşener’in rüzgarı sert bir şekilde estiriliyordu. Ne zaman ki CHP, Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı gösterdi işte o andan itibaren Akşener rüzgarı İnce’den yana esmeye başladı. Zaten bunun neticesini sandıkta da net bir şekilde görüldü. Muharrem İnce’nin güçlü olduğunu düşünen İyi Parti seçmeni oyunu İnce’ye vekillikte de İyi Parti’ye verdi. Yeni kurulmuş bir parti olmasına rağmen, merkez sağ seçmenin tercih edebileceği bir siyasi parti olarak siyasi denklemde yerini almış oldu. Fetö söylentilerinden arınmış, daha net bir profil çizebilen bir parti olarak yerini muhafaza etmeyi başarırsa, seçmenin önümüzdeki dönemde tercih edebileceği bir siyasi parti haline gelebilir.

Gelelim seçim sonuçlarının ardından seçmenin MHP’ye verdiği mesaja. MHP’ye giden oyların büyük çoğunluğu, AK Parti’den gelen oylar olduğu aşikar. “Bahçeli’ye vefa, teşkilatlara ve yerel yönetimlere ceza kesme anlayışı, HDP’nin ivmesinin yükseldiği bir ortamda güçlü bir MHP’nin mecliste yer alma düşüncesi” gibi nedenlerle muhafazakar ve milliyetçi kesim MHP’yi tercih etti. Üstelik parti ikiye bölünmüş ve anketlerde %5 bandında gösterilmesine rağmen %11 civarında oy almak neresinden bakarsanız bakın büyük bir başarı. Seçmen verdiği mesajda, Devlet Bahçeli’nin Tayyip Erdoğan ile birlikte yaptığı ittifakı sürdürmesini istiyor. Terör konusundaki kararlılığın devam ettirilmesi, Fetö konusunda taviz verilmeden işin siyasi bağlantılarının ortaya çıkarılması da yine seçmen açısından verilen mesajlar arasındaydı.

Ve Tayyip Erdoğan’a verilen mesaj. Seçmen artık Erdoğan’dan daha iyi bu ülkeyi kimsenin yönetemeyeceğini düşünüyor. Ekonomi üzerindeki operasyonlar, diktatörlük söylemleri, şeker fabrikaları üzerinden yapılan algılar…hiçbir tanesi seçmenin Erdoğan’a olan güvenini etkilemiş değil. Aksine Erdoğan’a olan güveni perçinlemiş durumda. Seçmen Erdoğan’dan toplumun tümünü kucaklamasını, üretim ve inovasyona yönelik adımların daha da arttırılmasını da istiyor. Balkon konuşmasında da bu mesajları aldığını ifade eden Erdoğan, seçildiği günden buyana yeni Türkiye’yi imar ve inşa edecek çalışmalara yöneldiğini görüyoruz. Kimseyle polemiğe girmeden, bürokrasiyi azaltarak ülkeye yeni dönemde çağ atlatacak ekibi kurmaya çalışıyor.

Son olarak seçmenin Erdoğan’a bir mesajı daha var. Bu mesaj da oldukça önemli. AK Parti seçmeni, yaklaşan yerel seçimler öncesi yerel belediyelerde önemli oranda değişim istiyor. Bürokraside, belediyelerde, teşkilatlarda çöreklenmiş, çıkar ve menfaat odaklarından partinin ayıklanmasını istiyor. Parti içi demokrasinin işletilmesini, üyelerin düşüncelerine önem verilmesini istiyor. Parti üst yönetimiyle iyi ilişki (çıkar-menfaat) kuran ama halkta karşılığı olmadığı halde aday gösterilen belediye başkan adayı görmek istemiyor. Özellikle Kocaeli’de her belediye açısından bu tehlikenin çok önemli olduğu gerçeğini görmek gerekiyor. “En uyumlu olandan en iyi olana, emanetçi adaydan liyakat sahibi adaya, bize ses çıkartmaz düşüncesinden halkın görmek istediği aday profiline” önümüzdeki yerel seçimlerde mutlaka geçilmesi gerekiyor. Aksi durumda, Erdoğan’ın başında olduğu AK Parti’ye bile 10 puan çizik atabilen seçmen, kendisine rağmen aday gösterilen birine neler yapmaz!