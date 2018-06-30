24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin yansımaları devam ediyor…

AKP’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı seçildi…

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinde MHP’nin desteği göz ardı edilemez…

Zira AKP, milletvekili seçiminde yüzde 42 oy aldı…

Yani MHP’den Erdoğan’a 10 puanlık bir oy gitti…

AKP’nin seçmeni de MHP’ye destek verdi…

Zira MHP’nin yüzde 11 oy alması, AKP seçmeninin verdiği oylara bağlanıyor…

KILIÇDAROĞLU TARTIŞILIYOR

CHP’de işler karışık…

CHP’nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin yüzde 30 oy, CHP’nin yüzde 22 oy alması, CHP’de işlerin karışmasına neden oldu…

Bazı CHP’liler Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesini istiyor…

CHP’de kılıçlar çekildi, bakalım sonuç nasıl olacak?

MHP, DENGE PARTİSİ OLDU

MHP’de işler tıkırında…

Zira AKP, 300 milletvekilinin altında kaldı…

AKP, yasa çıkartmaya çalıştığı zaman MHP’nin oylarına ihtiyacı var…

MHP, AKP’nin denge partisi konumunda…

KORAY AYDIN FAKTÖRÜ

İYİ Parti’de Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in partisinin altında oy alması, partisinde sıkıntı yaratsa da, parti yönetimi Akşener’e tam destek verdi… Belki de ileriki zamanlarda genel başkan yardımcısı Koray Aydın, Akşener’i devirmek için ve genel başkan olmak için girişimlerde bulabilir… Zira bütün teşkilatları kendisi kurdu…

HDP’YE CHP DESTEĞİ

HDP’de ise baraj aşıldı…

Elbette bu baraj CHP’nin oylarıyla açıldığı herkes tarafından biliniyor…

HDP, Meclis’e girmenin kıymetini bilmeli…

Mevcut politikasını epeyce değiştirmeli…

SP BİLDİĞİMİZ GİBİ

Saadet Partisi için çok şey yazmaya gerek yok…

Zira AKP kurulduktan sonra, tabanı AKP’ye yöneldi…

24 Haziran seçimlerinde baraj sorunu olmadığı halde, tabanı kendilerine destek vermedi…

KANDIRA CEZAEVİ

Gelelim asıl konumuza…

Konumuz, Kandıra Cezaevi’nde hangi parti birinci oldu…

Sonuçlar açıklandı…

Kandıra Cezaevi’nde kurulan 17 sandıkta bin 937 seçmenin tercihi belli oldu…

Seçmenlerden 737’si HDP’ye oyunu verdi.

Partiler sıralamasında en çok ikinci oyu ise af vaat eden Devlet Bahçeli’nin partisi MHP oldu. MHP 394 oy aldı.

AKP 4’ÜNCÜ SIRADA

Cezaevinden CHP’ye 313 oy, İYİ Parti’ye 141 oy, Saadet Partisi’ne 70 oy, HÜDAPAR’a 2 oy ve bağımsız adaylara 3 oy çıktı. İktidar partisi AKP ise 130 oy alarak cezaevinde 4’üncü parti oldu. AKP’nin genel af teklifini kabul etmemesi, cezaevindeki oylara yansımış oldu.

“İNCE” DEDİLER

Cumhurbaşkanı adayları arasında cezaevinde en çok oyu alan aday CHP’nin adayı Muharrem İnce aldı. İnce, 853 oyla sandıklardan birinci çıktı. Meral Akşener 302 oy alarak cezaevinde ikinci en çok oyu alan aday oldu. Üçüncü sıra 276 oyla Recep Tayyip Erdoğan’ın oldu. Selahattin Demirtaş 217, Temel Karamollaoğlu ise 44 oy aldı. Doğu Perinçek’e 2 oy çıktı.

**

Kandıra Cezaevi’nde MHP’nin ikinci çıkması, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin af istemesine bağlanıyor…

Bakalım bu beklenti gerçekleşecek mi?

Kırmızı halı ile karşılama

Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin çalışanları ise bu uyum sürecini oldukça pozitif bir şekilde atlatıyor, çünkü yıllık izinden döndükleri ilk gün kırmızı halıda karşılanıyorlar. Yıllık izinden dönen çalışanları için kuruluş girişine kırmızı halı seren Panasonic Eco Solutions Türkiye, çalışanlarına büyük bir sürpriz eşliğinde “Hoş geldiniz” dedi. Çalışanlar, kırmızı halıda yürürken kendisini oldukça özel hissetti. Bu güzel davranışından dolayı firmayı kutlamak lazım. Bu davranış, firmanın personele verdiği önemi gösteriyor.

Cengiz Kan piyasaya çıktı

2009-2014 yılları arasında Kandıra’da belediye başkanlığı görevinde bulunan Cengiz Kan, önceki gün Kandıra'nın Sesi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ünal Cankurt’a nezaket ziyaretinde bulundu. Cankurt, bu ziyareti internet sitesine koydu. Seçimler erkene alınmazsa, Mart 2019’da yapılacak. Kan, bir gazeteciyi ziyaret ederek, belki de kamuoyuna bazı mesajlar vermek istiyordur.

Gölcük’te 47 bin kişiye kimlik verildi

Tüm ülkede olduğu gibi Gölcük’te de eski nüfus cüzdanlarının yerine çıkarılacak olan, T.C. Akıllı Kimlik kartlarını almak isteyen vatandaşlar Nüfus Müdürlüğünü doldurmaya devam ediyor. İlçe Sürücü Belgelerinin ve Pasaportlarında İlçe Nüfus Müdürlüklerinden verilmesi ile birlikte Nüfus Müdürlüğü’ne olan yoğunluk her geçen daha da fazla devam ediyor. Gölcük İlçe Nüfus Müdürü Ersin Aydın, 47 bin 789 kişinin kimlik, 1488 kişinin sürücü belgesi, 665 kişinin de pasaport için başvurduğunu söyledi… Ne yeni kimlik aldım, ne de sürücü belgemi değiştirdim. En kısa zamanda değiştirsem iyi olacak.