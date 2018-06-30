Vefa ve nankörlük…

Voltaire, ‘Düşüncelerinizden nefret ediyorum ama onları söyleyebilmeniz için canımı bile veririm’ demiş…

Doğru…

Ama bu demek değil ki, vefasızlık ve nankörlüğü de affedeceğiz…

Tabii ki hayır…

***

Şimdi birçok arkadaşımız, alacaklarından vazgeçerek kulübün transfer yasağının kalkmasını sağlayanları alkışlıyor…

Bu konudaki düşüncelerine saygılım elbette…

Ama benim de düşüncem şu ki…

Ben alkışlamıyorum…

Özellikle 2000’den sonraki kulübün içerisinde bulunduğu durumu göz önüne aldığımda, bırakın alkışlamayı, hakkımı da helal etmiyorum…

Olardı affetmiyorum…

Bu camiada her şeyi, herkesi gördüm tanıdı, bildim…

Birçoğu beni şaşırtmadı…

Karakterinin gereğini yapanları hep hoş karşıladım…

Kocaelispor’un sırtından milyon dolarları götürenler…

Kocaelispor sayesinde isim yapıp, sora mendil gibi kenara atanlar…

Utanmayıp kulübü icraya verenler…

Damarlarında bırakın yeşil siyah akmayı, kan bile aktığına inanmıyorum…

Simsarlarla iş birliği yapıp kulübü bugünlere getirenler, şimdi haklıymış gibi, yıllar öncesine dayanan ve banka gibi faiz işletilen alacaklarından vazgeçiyorlarmış…

Vah vah vah…

Çok üzüldüm…

Ulan bu saate kalmanız bile ayıp…

Utanmalısınız…

Zamanında haberlerini yayınlarken “Ben kulübüme aşığım, kanım yeşil siyah akar, en büyük taraftar, burası çok büyük camia, canım kanım feda olsun” diyenler, kulübün kapısını bir kez dahi olsun açmadılar…

Yahu, bu kulüp sayesinde milli olan, yıldız olan teknik adamlar. Futbolcular, menajerler, bir kez olsun arayıp da, ‘Üç-beş kuruş vereyim de şunları bunları alın’ demez mi?..

Ama kime anlatıyorum ki…

Siz, para babası, milyonların yıldızı, şımarık adam kılığındakiler…

Siz mi büyüksünüz?..

Hayır biz…

Biz…

Kocaelispor taraftarları…

Kocaelispor âşıkları…

Biz büyüğüz…

Şimdi yeni bir batağa sürüklenmek için transferin önünü açıyorsunuz…

Sizin ondan bile menfaatiniz vardır korkarım…

Dokunmayın Kocaelispor’a…

Dokunmayın bu kentin geleceğine…

Yoksa biz Kocaelisporlular, çıkarır kalemleri yazarız sizi…

Yazarız ve tiraja bakmayız bile…

***

Kimse kusura bakmasın…

Bu saatten sonra Kocaelispor’un transferinin önünü açacak diye kimseyi alkışlayamam…

Vicdanım el vermez…

Biz değil miyiz, Muammer Çelik’e ‘Transferi aç, heykelini dikelim’ diye gaz verdikten sonra, daha iki ay önce ‘tu kaka’ diyen…

Yarın bir gün bu yönetime de böyle yapmayacağımız ne malum…

Ama, şu transferin önünü açanları alkışlamayalım derim…

Bu da benim görüşüm, her görüşe saygım vardır…

Burası ‘Muz Cumhuriyeti’nin bir kenti ‘ değildir…

METAL YORGUNLUĞU…

Seçimler öncesinde, özellikle AKP kanadında ne çok tekrarlanan sözcüklerden biriydi bu…

Metal yorgunluğu…

Metal yorgunluğu aslında, vücuttaki demir, cıva gibi maddelerin yükselmesi anlamında da kullanılıyor sanırım…

Ama artık siyasette de dillere pelesenk oldu…

Gelelim siyasetten spora…

Kocaelispor’da yaklaşık 4 sezondur aynı kadro oynuyor…

Üç aşağı beş yukarı aynı diyebiliriz…

Can Emre…

Kadir Öge…

Murat Başak…

Ali Keten…

Mert Yavuz…

Hamza Mutlu…

Mesut Özdemir…

Burak Özbakır…

Burak Süleyman ve tabii ki…

Sinan Pektemek…

***

Bu yıl da, transferin önü açılsa bile, bunlardan vazgeçilemeyecek gibi gözüküyor…

Yani omurga takımı görev başında olacak…

Hocalar ise bol bol değişti…

Ergun Ortakcı…

Ümit Metin Yıldız…

Fatih Kavlak…

Galip Gündoğdu…

Bir de ara hocalar var…

Ercan Ağaçe…

Aydın Günaydın…

***

Futbolcuları değiştiremeyeceğimize göre, teknik adamı bol bol değiştirmek tabii ki en kolay çözüm…

Bizim de kolaylıkla işimiz olmaz elbette…

Zoru zorlamalıyız…

Olmuyorsa…

Yerimiz 3.Lig de değil, profesyonellik de değildir…

Saydığımız yerde sayalım, ama kimseye muhtaç olmayalım artık…